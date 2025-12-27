Ουρές χιλιομέτρων σε παραδρόμους της Βοιωτίας: Μεγάλη ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες - Δείτε βίντεο
«Γολγοθάς» το ταξίδι των εκδρομέων των Χριστουγέννων
Μεγάλη ταλαιπωρία αντιμετώπισαν και σήμερα οι ταξιδιώτες στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών-Λαμίας, εξαιτίας του αποκλεισμού του οδοστρώματος λόγω των αγροτικών μπλόκων.
Όπως φαίνεται σε βίντεο του lamiareport.gr, το οποίο καταγράφηκε από drone, σχηματίστηκαν ουρές χιλιομέτρων σε παράδρομους από τη γέφυρα του Μαρτίνου μέχρι το Κάστρο Βοιωτίας.
