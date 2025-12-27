Χαλκίδα: Άνοιξε η Υψηλή Γέφυρα - Απομάκρυναν τα οχήματά τους οι αγρότες

Στην κυκλοφορία έδωσαν λίγο πριν τις 9 το βράδυ του Σαββάτου (27/12) οι αγρότες της Εύβοιας την Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας, έπειτα από αποκλεισμό περίπου δύο ωρών.

Πρόκειται για τον πρώτο αποκλεισμό της μίας εκ των δύο γεφυρών που συνδέουν τη γέφυρα με την ηπειρωτική χώρα μετά από τέσσερις ημέρες.

Σύμφωνα με το eviaonline.gr, την Κυριακή οι αγρότες δεν θα προχωρήσουν σε νέο αποκλεισμό της γέφυρας, καθώς θα κινηθούν στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποιήσεων και θα ανοίξουν τα διόδια στις Αφίδνες το απόγευμα στις 16:30.