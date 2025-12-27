Χαλκίδα: Άνοιξε η Υψηλή Γέφυρα - Απομάκρυναν τα οχήματά τους οι αγρότες

Οι αγρότες της Εύβοιας θα προχωρήσουν αύριο το απόγευμα στο άνοιγμα των διοδίων στιις Αφίδνες

Χαλκίδα: Άνοιξε η Υψηλή Γέφυρα - Απομάκρυναν τα οχήματά τους οι αγρότες
Φωτ. Αρχείου - Μπλόκο αγροτών στην Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας.
Στην κυκλοφορία έδωσαν λίγο πριν τις 9 το βράδυ του Σαββάτου (27/12) οι αγρότες της Εύβοιας την Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας, έπειτα από αποκλεισμό περίπου δύο ωρών.

Πρόκειται για τον πρώτο αποκλεισμό της μίας εκ των δύο γεφυρών που συνδέουν τη γέφυρα με την ηπειρωτική χώρα μετά από τέσσερις ημέρες.

Σύμφωνα με το eviaonline.gr, την Κυριακή οι αγρότες δεν θα προχωρήσουν σε νέο αποκλεισμό της γέφυρας, καθώς θα κινηθούν στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποιήσεων και θα ανοίξουν τα διόδια στις Αφίδνες το απόγευμα στις 16:30.

