Αχαΐα: Νεκρός 30χρονος από το τροχαίο στην παλαιά εθνική ανήμερα των Χριστουγέννων

Έδωσε μάχη αλλά δεν τα κατάφερε ο 30χρονος Αλέξανδρος Παπαζαφείρης που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο στον παλαιά εθνική οδό Πατρών-Πύργου ανήμερα των Χριστουγέννων. Οι δικοί του άνθρωποι παρά το βαρύ πένθος τους αποφάσισαν να προσφέρουν τα όργανά του για να χαρίσουν ζωή σε άλλους συναθρώπους μας.

Ο 30χρονος μετά το τροχαίο μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, αλλά λόγω της αναγκαιότητας να εισαχθεί σε ΜΕΘ διακομίσθηκε στο ΚΑΤ της Αθήνας. Όμως σήμερα κατέληξε μετά από μάχη μερικών 24ώρων.

Ο 30χρονος Αλέξανδρος τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο δυστύχημα στο οποίο έχασε τη ζωή του και ένας 16χρονος.

