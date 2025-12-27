Ουκρανία: Drones πάνω από την Οδησσό, εκρήξεις στην πόλη - Βίντεο

«Οι Ρώσοι κατακτητές εξαπέλυσαν επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Οδησσό απόψε. Εκρήξεις αντηχούν σε όλη την πόλη λόγω της εχθρικής επίθεσης», ανέφερε το RBC-Ukraine, επικαλούμενο τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης, Σεργκέι Λυσάκ, ο οποίος προέτρεψε τους κατοίκους να «μείνουν σε καταφύγια».

Λίγο νωρίτερα, η Ουκρανική Πολεμική Αεροπορία είχε αναφέρει θεάσεις εχθρικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Μαύρη Θάλασσα.

More from Odesa pic.twitter.com/pTwraYLo2n — kim høvik (@kimhvik2) December 27, 2025

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν πόλεις στη Ζαπορίζια και το Ντόνετσκ, σύμφωνα με το Κρεμλίνο

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν μία πόλη στην περιοχή του Ντόνετσκ και μία στη Ζαπορίζια, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, το Κρεμλίνο ανέφερε ότι οι στρατιώτες του κατέλαβαν την πόλη Μυρνοχράντ στο Ντόνετσκ και την Χουλιαϊπόλε στη Ζαπορίζια.

Και οι δύο περιοχές είναι έντονα αμφισβητούμενες και έχουν καίρια σημασία για τις εδαφικές φιλοδοξίες της Ρωσίας στην ανατολική Ουκρανία.





Ευρωπαίοι ηγέτες διαβεβαίωσαν το Ζελένσκι για την πλήρη υποστήριξή τους ενόψει της αυριανής συνάντησής του με τον Τραμπ

Τηλεδιάσκεψη με 11 Ευρωπαίους ηγέτες, και την παρουσία του πρωθυπουργού του Καναδά και του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, είχε ο πρόεδρος της Ουκρανίας ενόψει της συνάντησής του την Κυριακή, με τον Ντόναλντ Τραμπ

27 Δεκεμβρίου 2025 · 22:12

Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy waves during a round table meeting at the EU Summit in Brussels, Thursday, Dec. 18, 2025. (Stephanie Lecocq, Pool Photo via AP)Pool Reuters

Τηλεδιάσκεψη με Ευρωπαίους ηγέτες είχε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι ενόψει της αυριανής συνάντησής του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο. Παρών στην τελεδιάσκεψη ήταν επίσης ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, «οι έντεκα Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, καθώς και οι ηγέτες του Καναδά, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, διαβεβαίωσαν την Ουκρανία για την πλήρη υποστήριξή τους και υπογράμμισαν τη σημασία της στενής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για μια διαρκή και δίκαιη ειρήνη στην Ουκρανία», όπως αναφέρει η γερμανική κυβέρνηση ανέφερε σε ανακοίνωσή της. Το Βερολίνο σημείωσε ότι ο Ζελένσκι, με πρωτοβουλία του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, ενημέρωσε τους ηγέτες για τις επερχόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες με τον Τραμπ και «ενημέρωσε την λεγόμενη Ομάδα του Βερολίνου για την κατάσταση των διαπραγματεύσεων». «Χαιρετίζουμε όλες τις προσπάθειες που οδηγούν προς τον κοινό μας στόχο: μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη που θα διαφυλάσσει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και θα ενισχύει τις δυνατότητες ασφάλειας και άμυνας της χώρας, ως αναπόσπαστο μέρος της ασφάλειας της ηπείρου μας», έγραψε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά το τέλος της τηλεδιάσκεψης της με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες. «Το 2026, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να ασκεί υψηλή πίεση στο Κρεμλίνο, να υποστηρίζει το Κίεβο και να εργάζεται εντατικά για να το συνοδεύσει στην πορεία του προς την ένταξη στην ΕΕ», πρόσθεσε. Τουσκ: «Όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφωνούν ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι ζωτικής σημασίας»

Όλοι οι ηγέτες που συνδέθηκαν με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι πριν από την άφιξή του στη Φλόριντα για την αυριανή συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ «συμφωνούν ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία είναι κρίσιμες», δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ σε μια ανάρτηση στο X. «Συγκεκριμένες και εξατομικευμένες» εγγυήσεις ασφαλείας, διευκρίνισε. «Αυτές οι εγγυήσεις σημαίνουν επίσης μια πιο ασφαλή Πολωνία. Αύριο, μετά τη συνάντηση μεταξύ των προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας, θα συναντηθούμε ξανά για να συζητήσουμε αυτό το θέμα», προέβλεψε, αφού διευκρίνισε ότι οι σκανδιναβικές χώρες, ο Καναδάς, η Ολλανδία και το ΝΑΤΟ συμμετείχαν επίσης στη συνάντηση.

Πούτιν: Αν το Κίεβο δεν επιθυμεί ειρηνική επίλυση, η Ρωσία θα επιτύχει όλους τους στόχους με τη βία

Νωρίτερα, νέο αποφασιστικό μήνυμα στο Κίεβο και προσωπικά στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι, μία ημέρα πριν από την κρίσιμη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρέοδρος Ντόναλντ Τραμπ, έστειλε ο Βλαντλιμιρ Πούτιν.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας δήλωσε ότι η Ρωσία βλέπει πως το Κίεβο δεν βιάζεται να τερματίσει τη σύγκρουση στην Ουκρανία με ειρηνικά μέσα, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Interfax το Σάββατο.

Ο Πούτιν σημείωσε ότι, αν η Ουκρανία δεν επιθυμεί να επιλύσει τη σύγκρουση ειρηνικά, τότε η Ρωσία θα επιτύχει όλους τους στόχους της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» με τη βία, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο TASS.

Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι κατέλαβε τις πόλεις Μίρνοχραντ και Χουλιαΐπολε στην ανατολική Ουκρανία

Η Ρωσία ισχυρίστηκε ότι κατέλαβε τις πόλεις Μίρνοχραντ και Χουλιαΐπολε στην ανατολική Ουκρανία, ανακοινώνοντας περαιτέρω προελάσεις στην πρώτη γραμμή την παραμονή της συνάντησης στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ των προέδρων της Ουκρανίας και των ΗΠΑ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν άκουσε μια αναφορά από το Γενικό Επιτελείο που ανέφερε ότι «οι πόλεις Ντιμίτροφ [η ρωσική ονομασία του Μύρνοχραντ] και Γιούλιαιπολε απελευθερώθηκαν». Η πρώτη βρίσκεται στην περιοχή του Ντόνετσκ και η δεύτερη στο ανατολικό τμήμα της περιοχής Ζαπορίζια. Σύμφωνα με την ουκρανική ιστοσελίδα deepstatemap.live, η οποία παρακολουθεί καθημερινά τις εξελίξεις στην πρώτη γραμμή, τα ρωσικά στρατεύματα συνέχισαν να προελαύνουν το βράδυ της Παρασκευής και βρίσκονταν πολύ κοντά στα σύνορα της πόλης Μύρνοχραντ. Ωστόσο, η πόλη δεν έχει πέσει από χθες , με τον ουκρανικό στρατό να αμύνεται ενάντια στις ρωσικές επιθέσεις. Η πόλη Ποκρόφσκ, μαζί με το Μίρνοχραντ, κάποτε αποτελούσαν ένα αστικό κέντρο με 100.000 κατοίκους. Το Ποκρόφσκ είναι ένας σημαντικός κόμβος εφοδιαστικής και σιδηροδρομικής μεταφοράς που μπορεί να χρησιμεύσει ως εφαλτήριο για τις δυνάμεις της Μόσχας, με σκοπό τις επιθέσεις προς την περιοχή του Ντνιεπροπετρόφσκ. Πάνω από ένα εκατομμύριο σπίτια χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στο Κίεβο και τη γύρω περιοχή μετά τους ρωσικούς βομβαρδισμούς