Ουκρανία: Ευρωπαίοι ηγέτες διαβεβαίωσαν το Ζελένσκι για την πλήρη υποστήριξή τους

Τηλεδιάσκεψη με Ευρωπαίους ηγέτες είχε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι ενόψει της αυριανής συνάντησής του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο. Παρών στην τελεδιάσκεψη ήταν επίσης ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, «οι έντεκα Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, καθώς και οι ηγέτες του Καναδά, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, διαβεβαίωσαν την Ουκρανία για την πλήρη υποστήριξή τους και υπογράμμισαν τη σημασία της στενής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για μια διαρκή και δίκαιη ειρήνη στην Ουκρανία», όπως αναφέρει η γερμανική κυβέρνηση ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Το Βερολίνο σημείωσε ότι ο Ζελένσκι, με πρωτοβουλία του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, ενημέρωσε τους ηγέτες για τις επερχόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες με τον Τραμπ και «ενημέρωσε την λεγόμενη Ομάδα του Βερολίνου για την κατάσταση των διαπραγματεύσεων».

«Χαιρετίζουμε όλες τις προσπάθειες που οδηγούν προς τον κοινό μας στόχο: μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη που θα διαφυλάσσει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και θα ενισχύει τις δυνατότητες ασφάλειας και άμυνας της χώρας, ως αναπόσπαστο μέρος της ασφάλειας της ηπείρου μας», έγραψε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά το τέλος της τηλεδιάσκεψης της με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες. «Το 2026, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να ασκεί υψηλή πίεση στο Κρεμλίνο, να υποστηρίζει το Κίεβο και να εργάζεται εντατικά για να το συνοδεύσει στην πορεία του προς την ένταξη στην ΕΕ», πρόσθεσε.

Τουσκ: «Όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφωνούν ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι ζωτικής σημασίας»