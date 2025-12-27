Ουκρανία: Ευρωπαίοι ηγέτες διαβεβαίωσαν το Ζελένσκι για την πλήρη υποστήριξή τους

Τηλεδιάσκεψη με 11 Ευρωπαίους ηγέτες, και την παρουσία του πρωθυπουργού του Καναδά και του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, είχε ο πρόεδρος της Ουκρανίας ενόψει της συνάντησής του την Κυριακή, με τον Ντόναλντ Τραμπ 

Newsbomb

Ουκρανία: Ευρωπαίοι ηγέτες διαβεβαίωσαν το Ζελένσκι για την πλήρη υποστήριξή τους
Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy waves during a round table meeting at the EU Summit in Brussels, Thursday, Dec. 18, 2025. (Stephanie Lecocq, Pool Photo via AP)
Pool Reuters
ΚΟΣΜΟΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τηλεδιάσκεψη με Ευρωπαίους ηγέτες είχε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι ενόψει της αυριανής συνάντησής του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο. Παρών στην τελεδιάσκεψη ήταν επίσης ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, «οι έντεκα Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, καθώς και οι ηγέτες του Καναδά, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, διαβεβαίωσαν την Ουκρανία για την πλήρη υποστήριξή τους και υπογράμμισαν τη σημασία της στενής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για μια διαρκή και δίκαιη ειρήνη στην Ουκρανία», όπως αναφέρει η γερμανική κυβέρνηση ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Το Βερολίνο σημείωσε ότι ο Ζελένσκι, με πρωτοβουλία του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, ενημέρωσε τους ηγέτες για τις επερχόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες με τον Τραμπ και «ενημέρωσε την λεγόμενη Ομάδα του Βερολίνου για την κατάσταση των διαπραγματεύσεων».

«Χαιρετίζουμε όλες τις προσπάθειες που οδηγούν προς τον κοινό μας στόχο: μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη που θα διαφυλάσσει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και θα ενισχύει τις δυνατότητες ασφάλειας και άμυνας της χώρας, ως αναπόσπαστο μέρος της ασφάλειας της ηπείρου μας», έγραψε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά το τέλος της τηλεδιάσκεψης της με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες. «Το 2026, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να ασκεί υψηλή πίεση στο Κρεμλίνο, να υποστηρίζει το Κίεβο και να εργάζεται εντατικά για να το συνοδεύσει στην πορεία του προς την ένταξη στην ΕΕ», πρόσθεσε.

Τουσκ: «Όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφωνούν ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι ζωτικής σημασίας»

Όλοι οι ηγέτες που συνδέθηκαν με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι πριν από την άφιξή του στη Φλόριντα για την αυριανή συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ «συμφωνούν ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία είναι κρίσιμες», δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ σε μια ανάρτηση στο X.

«Συγκεκριμένες και εξατομικευμένες» εγγυήσεις ασφαλείας, διευκρίνισε. «Αυτές οι εγγυήσεις σημαίνουν επίσης μια πιο ασφαλή Πολωνία. Αύριο, μετά τη συνάντηση μεταξύ των προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας, θα συναντηθούμε ξανά για να συζητήσουμε αυτό το θέμα», προέβλεψε, αφού διευκρίνισε ότι οι σκανδιναβικές χώρες, ο Καναδάς, η Ολλανδία και το ΝΑΤΟ συμμετείχαν επίσης στη συνάντηση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:42ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Νεκρός 30χρονος από το τροχαίο στην παλαιά εθνική ανήμερα των Χριστουγέννων - Η οικογένεια δώρησε τα όργανά του

22:32ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Αγροκτηνοτρόφοι μοίρασαν δωρεάν φαγητό στην πλατεία Τεσσάρων Μαρτύρων

22:25ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Drones πάνω από την Οδησσό, εκρήξεις στην πόλη - Βίντεο

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Πρόγραμμα για την προσέλκυση νέων στις ένοπλες δυνάμεις ξεκινά το Λονδίνο - Αμειβόμενη εκπαίδευση ενός έτους

22:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: «Χωριάτες» άλωσαν το Λονδίνο και η Άστον Βίλα πλησιάζει την κορυφή

22:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό «κύμα» θα σκεπάσει όλη την Ευρώπη από την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς - Τι δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία από ECMWF και GFS

22:12ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ευρωπαίοι ηγέτες διαβεβαίωσαν το Ζελένσκι για την πλήρη υποστήριξή τους

22:00ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Άνοιξε η Υψηλή Γέφυρα - Απομάκρυναν τα οχήματά τους οι αγρότες

21:50ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 28 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

21:42ΚΟΣΜΟΣ

Nypost: Η Υπηρεσία Μυστικής Ασφάλειας θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του Τραμπ

21:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μεσσηνία: Δημοτικός σύμβουλος βρέθηκε απαγχονισμένος

21:20LIFESTYLE

Νίκος Αλιάγας: Η on air έκπληξη των συνεργατών του με Αντώνη Ρέμο, Lara Fabian και Βασίλη Σαλέα

21:17ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του αγροτοσυνδικαλιστή για παράνομες επιδοτήσεις - Τρία άτομα στο στόχαστρο των αρχών

21:09ΕΛΛΑΔΑ

Βαρδούσια όρη: Σπαράζουν οι συγγενείς των θυμάτων - Τραγικό παιχνίδι της μοίρας: Πέθανε την ίδια ημέρα με τον παππού του

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Χειροπέδες σε 26χρονο που ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα - Οδηγούσε μεθυσμένος

20:47ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Σε ρωσικά χέρια οι πόλεις Μίρνοχραντ και Χουλιαϊπόλε, υποστηρίζει η Μόσχα

20:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για ισχυρούς ανέμους το επόμενο 48ωρο - Στο «κόκκινο» 4 περιοχές

20:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Περίπατος του Ηρακλή κόντρα στον Πανιώνιο – Παραιτήθηκε ο Ζούρος

20:25LIFESTYLE

Η Kris Jenner μοιράστηκε λαμπερές φωτογραφίες από τη χριστουγεννιάτικη γιορτή της οικογένειας Kardashian

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Μεθυσμένος ο άνδρας που «καρφώθηκε» πάνω σε απορριμματοφόρο - Τραυμάτισε εργαζόμενο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Βαρδούσια: Τι προκάλεσε τη χιονοστιβάδα που σκότωσε τους 4 ορειβάτες

21:09ΕΛΛΑΔΑ

Βαρδούσια όρη: Σπαράζουν οι συγγενείς των θυμάτων - Τραγικό παιχνίδι της μοίρας: Πέθανε την ίδια ημέρα με τον παππού του

18:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θρήνος στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο: «Έφυγε» στα 18 του χρόνια ο Βελισσάριος Ζαφειρούλης

21:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μεσσηνία: Δημοτικός σύμβουλος βρέθηκε απαγχονισμένος

22:25ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Drones πάνω από την Οδησσό, εκρήξεις στην πόλη - Βίντεο

11:15LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Προσέφερε 20.000 ευρώ στον τηλεμαραθώνιο του Ant1

20:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για ισχυρούς ανέμους το επόμενο 48ωρο - Στο «κόκκινο» 4 περιοχές

22:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό «κύμα» θα σκεπάσει όλη την Ευρώπη από την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς - Τι δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία από ECMWF και GFS

13:00LIFESTYLE

Χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν για Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντή Καραναστάση με γαλοπούλα και κρασί

21:17ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του αγροτοσυνδικαλιστή για παράνομες επιδοτήσεις - Τρία άτομα στο στόχαστρο των αρχών

17:01ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Η πώληση F-35 στην Τουρκία μπορεί να οδηγήσει σε πόλεμο - Ο Ερντογάν επιθυμεί να αναβιώσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Η Αγγελική Νικολούλη επιστρέφει εκτάκτως στις οθόνες μας

12:07ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μαρκλ - πρίγκιπας Χάρι: Αποχωρεί ακόμη μία υπεύθυνη επικοινωνίας τους - Ήταν η 11η μέσα σε πέντε χρόνια

13:16ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία στη Φλόριντα: Σκότωσε τη σύζυγό του, πυροβόλησε τη 13χρονη κόρη τους και μετά αυτοκτόνησε - Του ζήτησαν να αλλάξει κανάλι

09:17ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Σχεδόν 3 μέτρα χιόνι στο θέρετρο Πράτο Νεβόσο - Ρεκόρ για την Ευρώπη

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Οι τελευταίοι μήνες του David Bowie: «Μπορούσες να δεις έναν άνθρωπο με ραγισμένη καρδιά» - Αποκαλύψεις σε νέο βιβλίο για τον κορυφαίο καλλιτέχνη

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο «Ψυχρός πυρήνας» από την ανατολική Ευρώπη φέρνει βαρύ χειμώνα - Ανατροπή στη Βόρεια Ελλάδα

17:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος στη Βαλένθια: Έχασε τη ζωή του σε ναυάγιο ο προπονητής Φερνάντο Μαρτίν

18:12LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: Χριστούγεννα με την Αντωνά και βίντεο από το υψηλότερο κτίριο του κόσμου

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Η Χριστουγεννιάτικη πράξη αγάπης ενός ζευγαριού στην Βρετανία: Το «έλα μέσα» για ένα βράδυ σε άστεγο που έμεινε σπίτι τους για 45 χρόνια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ