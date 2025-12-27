Ουκρανία: Ρωσικές νυχτερινές επιθέσεις με πυραύλους και drones στο Κίεβο

Κατά την διάρκεια της νύχτας, εκρήξεις ακούστηκαν σε όλο το Κίεβο καθώς τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας ενεργοποιήθηκαν, με τον στρατό να ανακοίνωσε μέσω του Telegram ότι είχαν αναπτυχθεί πύραυλοι

Ουκρανία: Ρωσικές νυχτερινές επιθέσεις με πυραύλους και drones στο Κίεβο
Η Ρωσία εξαπέλυσε νυχτερινές επιθέσεις με πυραύλους και drones στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας, λίγο πριν την κρίσιμη συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ για την επίτευξη συμφωνίας που θα τερματίσει τον σχεδόν τετραετή πόλεμο. Πριν από τις επιθέσεις, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι συνομιλίες του στη Φλόριντα την Κυριακή θα επικεντρωθούν στα εδαφικά ζητήματα και το τι θα ελέγχεται από ποιον.

Κατά την διάρκεια της νύχτας, εκρήξεις ακούστηκαν σε όλο το Κίεβο καθώς τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας ενεργοποιήθηκαν, με τον στρατό να ανακοίνωσε μέσω του Telegram ότι είχαν αναπτυχθεί πύραυλοι. Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε ότι ρωσικά drones στόχευαν την πρωτεύουσα και περιοχές στο βορειοανατολικό και νότιο τμήμα της χώρας.

«Εκρήξεις στην πρωτεύουσα. Έχουν ενεργοποιηθεί τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας», ανέφερε ο δήμαρχος του Κιέβου σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες να παραμείνουν στα καταφύγια μέχρι νεωτέρας.

Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας παρέμειναν σε ισχύ στην πρωτεύουσα για περίπου τέσσερις ώρες και έως τώρα δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για ζημιές ή διακοπές ρεύματος.

Συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι την Κυριακή

Την Παρασκευή, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι θα συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου. «Έχουμε μια ολοκληρωμένη ατζέντα και η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σαββατοκύριακο, πιστεύω την Κυριακή, στη Φλόριντα, όπου θα δούμε τον πρόεδρο Τραμπ», δήλωσε ο Ουκρανός ηγέτης στους δημοσιογράφους, όπως ανέφερε το RBC-Ukraine.

«Θα συζητήσουμε τις εγγυήσεις ασφαλείας και υπάρχουν πολλά έγγραφα σε αυτό το πακέτο και ελπίζουμε ότι θα βρούμε έναν τρόπο να συζητήσουμε τα πάντα», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος, σημειώνοντας ότι εκπρόσωποι ευρωπαϊκών χωρών θα μπορούσαν επίσης να συμμετάσχουν εν μέρει στις συνομιλίες.

«Θα είμαι σε συνεχή επαφή μαζί τους. Θα θέλαμε οι Ευρωπαίοι να είναι παρόντες», είπε ο Ζελένσκι, παραδεχόμενος τη δυσκολία μιας συνάντησης με φυσική παρουσία. «Τουλάχιστον, θα συνδεθούμε διαδικτυακά και οι εταίροι μας θα επικοινωνήσουν», δήλωσε.

Το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων των ΗΠΑ για την Ουκρανία είναι «περίπου 90% έτοιμο», τόνισε επίσης ο Ζελένσκι.

«Το σχέδιο 20 σημείων στο οποίο εργαζόμαστε είναι 90% έτοιμο. Η δουλειά μας είναι να βεβαιωθούμε ότι όλα είναι 100% έτοιμα. Δεν είναι εύκολο, αλλά πρέπει να πλησιάζουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα με κάθε συνάντηση, με κάθε συζήτηση», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Kommersant: Ο Πούτιν ίσως θα ήταν ανοιχτός σε ανταλλαγή εδαφών με την Ουκρανία

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σε κάποιους από τους κορυφαίους επιχειρηματίες της Ρωσίας ότι ίσως θα ήταν ανοικτός σε ανταλλαγή κάποιων εδαφών που ελέγχονται από τις ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία αλλά ότι επιθυμεί το σύνολο του Ντονμπάς, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Kommersant.

Ο Αντρέι Κολεσνίκοφ, ο αρμόδιος συντάκτης της Kommersant για το Κρεμλίνο, ανέφερε ότι ο Πούτιν ενημέρωσε κορυφαίους επιχειρηματίες για τις λεπτομέρειες του σχεδίου σε συνάντηση που έγινε αργά το βράδυ στο Κρεμλίνο στις 24 Δεκεμβρίου.

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ισχυρίστηκε ότι η ρωσική πλευρά συνεχίζει να είναι έτοιμη να κάνει τις παραχωρήσεις που εκείνος έκανε στο Άνκορατζ. Με άλλα λόγια, το "Ντονμπάς είναι δικό μας"», αναφέρεται στο δημοσίευμα της Kommersant, μιας από τις κορυφαίες εφημερίδες της Ρωσίας.

Στην ουσία, ο Πούτιν επιθυμεί το σύνολο του Ντονμπάς αλλά εκτός αυτής της περιοχής «δεν αποκλείεται μια μερική ανταλλαγή εδαφών από τη ρωσική πλευρά», έγραψε ο Κολεσνίκοφ.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Ριαμπκόφ, τόνισε ότι η Μόσχα θεωρεί ότι μια λύση για τη σύγκρουση στην Ουκρανία «είναι κοντά και απαιτείται η τελική προσπάθεια», ωστόσο, το Κίεβο και η Ευρώπη φαίνεται να «ενισχύουν τις προσπάθειες να ανατρέψουν τη συμφωνία».

Η Ρωσία ελέγχει το σύνολο της Κριμαίας την οποία προσάρτησε το 2014, περίπου το 90% του Ντονμπάς, το 75% των περιφερειών της Ζαπορίζια και της Χερσώνας, και τμήματα των περιφερειών του Χαρκόβου, του Σούμι, του Μικολάιφ και του Ντνιπροπετρόφσκ, σύμφωνα με ρωσικές εκτιμήσεις.

Ο Πούτιν δήλωσε στις 19 Δεκεμβρίου πως πιστεύει ότι μια ειρηνευτική συμφωνία θα πρέπει να βασίζεται στις αρχές των όρων που έθεσε το 2024: η Ουκρανία να αποσυρθεί από τις περιφέρειες του Ντονμπάς, της Ζαπορίζια και της Χερσώνας και το Κίεβο να αποκηρύξει επισήμως τον στόχο του για ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με την Kommersant, ο Πούτιν στη διάρκεια της συνάντησής του με επιχειρηματίες αναφέρθηκε επίσης στο θέμα του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, του μεγαλύτερου στην Ευρώπη. Ο Πούτιν, σύμφωνα με την Kommersant, δήλωσε ότι συζητείται κοινή ρωσοαμερικανική διοίκηση του πυρηνικού σταθμού.

