Ρωσία: Καμία εκεχειρία χωρίς πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς από τη Μόσχα

«Αν όχι με διαπραγματεύσεις, τότε με στρατιωτικά μέσα, αυτή η περιοχή θα τεθεί υπό τον πλήρη έλεγχο της Ρωσικής Ομοσπονδίας», δήλωσε ο Γιούρι Ουσάκοφ

Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Βλαντίμιρ Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, στο Κρεμλίνο στις 7 Μαΐου 2025. 

Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, δήλωσε την Παρασκευή (12/12) ότι μια κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία είναι δυνατή μόνο μετά την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς, με την περιοχή που ελέγχεται σήμερα από το Κίεβο να περνά υπό τον έλεγχο της Ρωσικής Εθνοφρουράς, όπως μετέδωσε η ρωσική εφημερίδα Kommersant.

«Η κατάπαυση του πυρός μπορεί να προκύψει μόνο μετά την απόσυρση των ουκρανικών στρατευμάτων», δήλωσε ο Ουσάκοφ.

«Δεν έχει δει» τις αναθεωρημένες προτάσεις των ΗΠΑ

Ο σύμβουλος για θέματα εξωτερικής πολιτικής του Βλαντίμιρ Πούτιν ανέφερε επίσης ότι η Μόσχα δεν έχει δει τις αναθεωρημένες προτάσεις των ΗΠΑ μετά τις πιο πρόσφατες συνομιλίες με την Ουκρανία, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι η Μόσχα πιθανόν να μην τις δει όλες ευνοϊκά, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, ο Ουσάκοφ υποστήριξε πως η Ρωσία, αργά ή γρήγορα, θα συζητήσει με τις ΗΠΑ για το αποτέλεσμα των συνομιλιών με την Ουκρανία.

Σε βίντεο που ανήρτησε ένας Ρώσος δημοσιογράφος σχετικά με τον υπαινιγμό του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για πιθανή διενέργεια δημοψηφίσματος για τις εδαφικές παραχωρήσεις, ο Ουσάκοφ απάντησε σήμερα ότι ολόκληρη η περιοχή του Ντονμπάς ανήκει στη Ρωσία.

Το καθεστώς του Ντονμπάς, το οποίο περιλαμβάνει τις περιφέρειες του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ, έχει αναχθεί σε βασικό εμπόδιο στις συνομιλίες για μια ειρηνική διευθέτηση στην Ουκρανία.

«Πλήρως ευθυγραμμισμένο» με την Ουάσινγκτον το Κίεβο

Την Τετάρτη ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι το Κίεβο έχει συμφωνήσει σε βασικά σημεία ενός μεταπολεμικού σχεδίου ανοικοδόμησης στις συνομιλίες με τον γαμπρό του προέδρου Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ, και με άλλους ανώτερους αξιωματούχους.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι προχωράει η εργασία πάνω σε ένα "οικονομικού περιεχομένου έγγραφο" και ότι η Ουκρανία είναι "πλήρως ευθυγραμμισμένη με την αμερικανική πλευρά".

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιδιώξει να δημιουργήσουν ένα επενδυτικό ταμείο στην Ουκρανία για τομείς που περιλαμβάνουν τα σπάνια μέταλλα ως κεντρική πτυχή της μεταπολεμικής ανοικοδόμησης της χώρας.

Η Μόσχα έχει επίσης εκφράσει το ενδιαφέρον της για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων έπειτα από δημοσίευμα της Wall Street Journal ότι το ειρηνευτικό σχέδιο της Ουάσιγκτον περιλαμβάνει προτάσεις για επενδύσεις σε ρωσικές σπάνιες γαίες και ενέργεια.

Ο Ουσάκοφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι Ευρωπαίοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι αναμένεται να συμμετάσχουν σε μια "ενεργή συνεδρία καταιγισμού ιδεών" το Σαββατοκύριακο και ότι το Κρεμλίνο πρέπει να δει ποιο θα είναι το αποτέλεσμα.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε χθες Πέμπτη ότι δεν υπάρχουν εμμένουσες «παρεξηγήσεις» με την Ουάσινγκτον σχετικά με την Ουκρανία, αλλά επικαλέστηκε δήλωση του Ουσάκοφ ότι μια εκεχειρία στην Ουκρανία είναι δυνατή μόνο μετά την αποχώρηση των δυνάμεων του Κιέβου από την περιοχή του Ντονμπάς, ανέφερε η ρωσική εφημερίδα Kommersant.

Το Ντονμπάς στον έλεγχο της Ρωσίας με διαπραγματέυσεις ή στρατιωτικά μέσα

Η Kommersant επικαλέστηκε τον Ουσάκοφ να λέει σε συνέντευξή του ότι είναι πιθανό, βάσει ενός ειρηνευτικού σχεδίου, μόνο η ρωσική εθνοφρουρά να αναπτυχθεί στο Ντονμπάς, με τον στρατό της να απουσιάζει από τα τμήματα της περιοχής τα οποία βρίσκονται επί του παρόντος υπό ουκρανικό έλεγχο.

«Αν όχι με διαπραγματεύσεις, τότε με στρατιωτικά μέσα, αυτή η περιοχή θα τεθεί υπό τον πλήρη έλεγχο της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Όλα τα άλλα θα εξαρτηθούν αποκλειστικά από αυτό», φέρεται να είπε ο Ουσάκοφ.

