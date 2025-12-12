Τραμπ: «Μόνο στον Ζελένσκι» δεν αρέσει το ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία - Βίντεο

Εν μέσω του διπλωματικού «πυρετού» για το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε την Πέμπτη (11/12) ότι ο μοναδικός που δεν επιθυμεί το σχέδιο της Ουάσινγκτον είναι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και ότι οι συνεργάτες του Ουκρανού προέδρου υποστηρίζουν το σχέδιο.

«Νόμιζα ότι ήμασταν πολύ κοντά σε μια συμφωνία με τη Ρωσία. Νόμιζα ότι ήμασταν πολύ κοντά σε μια συμφωνία με την Ουκρανία. Στην πραγματικότητα, εκτός από τον πρόεδρο Ζελένσκι, οι συνεργάτες του λάτρεψαν την ιδέα της συμφωνίας».

As someone on the ground in Ukraine, I can confirm Zelenskyy is the only one who doesn't like the peace plan because the rest of us FUCKING HATE IT and the orange man's stupid face. pic.twitter.com/KrAR637fAa — Richard Woodruff ?? (@frontlinekit) December 12, 2025

Σύμφωνα με τον Τραμπ, το αμερικανικό σχέδιο αποτελείται από «τέσσερα ή πέντε μέρη». Αναγνώρισε ότι η διαπραγματευτική διαδικασία είναι δύσκολη, καθώς το έγγραφο προβλέπει διαίρεση του εδάφους της χώρας.

Ο Τραμπ συνέκρινε επίσης τις διπλωματικές προσπάθειες με την επιχειρηματική του εμπειρία, σημειώνοντας ότι η επίτευξη του τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία είναι χίλιες φορές πιο δύσκολη από την ολοκλήρωση μιας συμφωνίας για την αγορά ακινήτου.

