Ο Τραμπ λέει ξανά πως επίκεινται χερσαία πλήγματα στη Βενεζουέλα – «Πειρατές» οι ΗΠΑ για τον Μαδούρο

Μια ανάσα από τη χερσαία επίθεση στη Βενεζουέλα είναι οι ΗΠΑ, την ώρα που ο Μαδούρο αντιδρά στην επιχείρηση των Αμερικανών στο τάνκερ…

Newsbomb

Ο Τραμπ λέει ξανά πως επίκεινται χερσαία πλήγματα στη Βενεζουέλα – «Πειρατές» οι ΗΠΑ για τον Μαδούρο
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο την Πέμπτη ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας θα αρχίσουν σύντομα να εξαπολύουν πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας για να εμποδίσουν φορτία ναρκωτικών να φθάσουν στις ΗΠΑ, εν μέσω της συνεχιζόμενης κρίσης μεταξύ των δυο χωρών.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έχει διατυπώσει επανειλημμένα την προειδοποίηση αυτή τις τελευταίες ημέρες.

Ο Μαδούρο κατηγορεί τις ΗΠΑ για «πειρατεία»

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο κατηγόρησε την Πέμπτη τις ΗΠΑ για «ναυτική πειρατεία», μετά την κατάσχεση από αμερικανικές δυνάμεις ανεπτυγμένες στα ανοικτά της χώρας του πετρελαιοφόρου.

Βασικός πόρος των κρατικών εσόδων της Βενεζουέλας, το αργό που εξορύσσει υπόκειται σε αμερικανικό εμπάργκο από το 2019, κάτι που έχει υποχρεώσει το Καράκας να διαθέτει την παραγωγή του στη μαύρη αγορά και χαμηλές τιμές, με προορισμό κυρίως την Κίνα.

Η κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου θα μπορούσε να πλήξει τις εξαγωγές αποθαρρύνοντας δυνητικούς αγοραστές.

«Απήγαγαν τα μέλη του πληρώματος, έκλεψαν το πλοίο κι εγκαινίασαν νέα εποχή, την εποχή της εγκληματικής θαλάσσιας πειρατείας στην Καραϊβική», τόνισε ο Μαδούρο στην κρατική τηλεόραση.

«Διέπραξαν ενέργεια απόλυτα εγκληματική και παράνομη, προχωρώντας σε στρατιωτική επίθεση, απαγωγή και κλοπή-οι πειρατές της Καραϊβικής εναντίον ιδιωτικού εμπορικού πλοίου, ειρηνικού πλοίου», επέμεινε.

Χωρίς να διευκρινίσει σε ποιον ανήκε το δεξαμενόπλοιο, είπε πως οι αμερικανικές δυνάμεις επιβιβάστηκαν σε αυτό ενώ έφθανε σχεδόν «στον Ατλαντικό», βόρεια του Τρίνινταντ και Τομπάγκο και κατευθυνόταν «στα νησιά της Γρενάδας».

Είπε ακόμη πως το δεξαμενόπλοιο μετέφερε «στις διεθνείς αγορές 1.900.000 βαρέλια πετρελαίου, για το οποίο έχει πληρωθεί η Βενεζουέλα, καθώς όποιος εισάγει πετρέλαιο πληρώνει εκ των προτέρων».

Κατά με τον εξειδικευμένο ιστότοπο MarineTraffic, το δεξαμενόπλοιο Skipper μετέφερε 1,1 εκατ. βαρέλια αργού. Σύμφωνα με πηγή της Washington Post, κατευθυνόταν στην Κούβα.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας εξέφρασε ανησυχία για το πλήρωμα που «αγνοείται». «Κανένας δεν ξέρει πού είναι», τόνισε.

Ο Μαδούρο τόνισε πως «έδωσε οδηγίες» για να κινηθούν «οι προσήκουσες νομικές και διπλωματικές διαδικασίες».

«Η Βενεζουέλα θα εγγυηθεί την ασφάλεια όλων των πλοίων για να εξασφαλιστεί η ελεύθερη εμπορία του πετρελαίου της στον κόσμο», επέμεινε.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:08ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ επαναλαμβάνει ότι επίκεινται χερσαία πλήγματα στη Βενεζουέλα – «Πειρατές της Καραϊβικής» αποκαλεί τις ΗΠΑ ο Μαδούρο

02:44ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Πούτιν ανακοίνωσε την κατάληψη της πόλης Σίβερσκ – «Ανοίγει ο δρόμος για περαιτέρω προελάσεις»

02:18ΚΟΣΜΟΣ

Φον ντερ Λάιεν: «Αποφασιστική» η ερχόμενη εβδομάδα για την Ουκρανία

01:52ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2025: Με ηλεκτρονική κλήρωση η επιλογή για 4.276 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο

01:28ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νέες κυρώσεις σε βάρος της Βενεζουέλας – Στο στόχαστρο τάνκερ και συγγενείς του Μαδούρο

01:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Νέα ρεκόρ για Dow Jones και S&P 500 – Απώλειες για Nasdaq

00:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Βαθμολογία: Υποχώρησε στο 9-6 ο Παναθηναϊκός AKTOR

00:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Στην 15η θέση ο Παναθηναϊκός, τρεις πιο πίσω ο ΠΑΟΚ

00:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Conference League: Στην πρώτη τετράδα η ΑΕΚ – Τι θέλει για να «κλειδώσει» θέση στους «16»

00:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν 0-0: Δεν… έπεσε το τσέχικο κάστρο

23:57ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Σπυρίδων: Το θαύμα που τον κατέστησε προστάτη και πολιούχο της Κέρκυρας

23:50ΚΟΣΜΟΣ

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε Τραμπ: Στην Ευρώπη αποφασίζουμε εμείς, μην ανακατεύεσαι

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Τα 10 πιο χαρακτηριστικά πιάτα της κρητικής κουζίνας

23:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ, Νίκολιτς: «Οι παίκτες μου είναι πολεμιστές, είδα τη συγκίνηση πολλών ανθρώπων»

23:36ΕΛΛΑΔΑ

ΟΑΣΑ: Στάση εργασίας στα λεωφορεία την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου

23:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Αρμάνι Μιλάνο - Παναθηναϊκός AKTOR 96-89: Απών και τελικά... ναυάγιο στην Ιταλία

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Το Ride Replay 2025 της Lime: Η ανασκόπηση της χρονιάς σε κίνηση

23:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΕ ΑΕΚ: «Τεράστια κι ιστορική νίκη στα χώματα του Πόντου» - Μαθηματικά στα νοκ άουτ, φουλ για «16»

23:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο υποβρύχιο «Πιπίνος» ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη στο Ρέθυμνο: «Λογιστής» παγίδευσε τηλεφωνικά οικογένεια και τους αφαίρεσε λεφτά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για νέο «χτύπημα» κακοκαιρίας πριν τα Χριστούγεννα - Πότε αλλάζει το σκηνικό στη χώρα μας

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο σενάριο για χιόνι τα Χριστούγεννα από το GFS - Πότε αλλάζει το σκηνικό

22:47ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Τα πακιστανικά τηλέφωνα «έλυσαν» την υπόθεση - Οι επικοινωνίες που πρόδωσαν ανιψιό και επιχειρηματία

17:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καταγγελία Κωνσταντοπούλου: Ο Ξυλούρης βγαίνοντας ούρλιαζε «θα τη σκοτώσω, θα της στρίψω το λαρύγγι»

21:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Bloomberg για Πιερρακάκη στο Eurogroup: Ρήξη με το παρελθόν της κρίσης η εκλογή του πρώτου Έλληνα επικεφαλής - Τα καθήκοντα, οι προκλήσεις και ο ρόλος του 

20:53ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Παιδί νύφη» που σκότωσε τον σύζυγό της γλίτωσε τη θανατική ποινή χάρη σε αποζημίωση που καταβλήθηκε στους γονείς του

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Πού είναι τα μπλόκα των αγροτών - Αναλυτικός χάρτης

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ξεσπά η ανιψιά του Κώστα Τομαρά, Αμαλία - «Ο Ντάνι τον σκότωσε - Θα διεκδικήσω ό,τι μου ανήκει με νύχια και με δόντια» - Τι θα γίνει με την αμύθητη περιουσία

23:50ΚΟΣΜΟΣ

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε Τραμπ: Στην Ευρώπη αποφασίζουμε εμείς, μην ανακατεύεσαι

21:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ 1-2: Εμπρός Αετέ… για τους «16» - Τεράστια ανατροπή με γκολάρες Κοϊτά, Μαρίν!

03:08ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ επαναλαμβάνει ότι επίκεινται χερσαία πλήγματα στη Βενεζουέλα – «Πειρατές της Καραϊβικής» αποκαλεί τις ΗΠΑ ο Μαδούρο

23:36ΕΛΛΑΔΑ

ΟΑΣΑ: Στάση εργασίας στα λεωφορεία την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου

21:12LIFESTYLE

Eurovision: Ο νικητής του 2024 επιστρέφει το βραβείο

13:34ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αποκάλυψη βόμβα για τους χάκερς της Yahoo- Ποιος βρίσκεται πίσω από τις κλοπές λογαριασμών

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Η πρώτη φορά αριστερά και οι αγρότες, ο Τσίπρας πάει Πάτρα, η λύση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου και το ΧΑ,  τα νέα προϊόντα της Coca Cola Τρία Εψιλον και η Credia Bank που κάτι… ψήνει

14:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Αναδιάρθρωση εν λειτουργία» στη Νέα Δημοκρατία

17:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τέλος η προσωπική διαφορά από την 1η Ιανουαρίου

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Μίνα Αρναούτη: «Έχω κάνει 17 χειρουργεία, είχε τρυπήσει ο πνεύμονας μου» - «Ο Παντελίδης όταν βγήκε από το σπίτι ήταν μια χαρά»

02:18ΚΟΣΜΟΣ

Φον ντερ Λάιεν: «Αποφασιστική» η ερχόμενη εβδομάδα για την Ουκρανία

08:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Αυτός είναι ο νέος κληρονόμος της αμύθητης περιουσίας του 68χρονου που δολοφονήθηκε στο κάμπινγκ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ