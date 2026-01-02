Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός 82-87: «Ερυθρόλευκο» διπλό επί ενός κάκιστου «τριφυλλιού»

Με τον χειρότερο τρόπο ξεκίνησε το 2026 για τον Παναθηναϊκό με τον ιδανικότερο για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έφυγε νικητής από το Telekom Center με 82-87.

Ο Παναθηναϊκός έδειξε από το ξεκίνημα του αγώνα ότι βρίσκεται σε πολύ κακό βράδυ και βράθηκε να χάνει ακόμα και με 17 πόντους λίγο πριν το τέλος της πρώτης περιόδου. Παρ' όλα αυτά βρήκε τις λύσεις για να επιστρέψει στο ματς, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα ο Ολυμπιακός ήταν και αγωνιστικά και πνευματικά ανώτερος και πήρε δίκαια την νίκη επί ενός τραγικά κακού Παναθηναϊκού.

Πλέον, οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν στο 11-7 και πλησίασαν και πάλι την τετράδα, με το «τριφύλλι» να πέφτει στο 12-7 και να βάζει «στοπ» στο σερί νικών του.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο το παιχνίδι, δείχνοντας απόλυτα διαβασμένος. Οι “ερυθρόλευκοι” με ηγέτη τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος έκανε… μαγικό ξεκίνημα στη βραδιά προηγήθηκε με 2-10, με τον Ντόρτσεϊ να έχει 8 πόντους και να κάνει ότι θέλει στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Η άμυνα του “τριφυλλιού” ήταν κάκιστη, Παπανικολάου και Μιλουτίνοφ κάρφωναν συνεχώς, ενώ ο Ντόρσει συνέχιζε το βιολί του και με ένα ακόμα τρίποντο αλλά και ένα από τον Βεζένκοφ από το σπίτι του το σκορ να γίνεται 5-20 και τον Παναθηναϊκό να μοιάζει ανήμπορος να αντιδράσει.

Ο Αταμάν προχώρησε σε μαζεμένες αλλαγές με Χουάντσο, Καλαϊτζάκη και Γκραντ, προσπαθώντας να κάνει την ομάδα του να παίξει άμυνα, αλλά δεν τα κατάφερε με ιδιαίτερη επιτυχία, αφού οι “πράσινοι” έμοιαζαν υπνωτισμένοι από του παιχνίδι του Ολυμπιακού.

Απόλυτο κυρίαρχος ο Ολυμπιακός

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να αντιδράσει στη συνέχεια, αλλά όσο δεν έπαιζε άμυνα δε μπορούσε να κάνει τίποτα απολύτως. Οι “ερυθρόλευκοι” ήταν εξαιρετικά εύστοχοι από την περίμετρο, ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε να “διαβάσει” καλύτερα το ματς με την είσοδο του Σλούκα, αλλά οι “πράσινοι” ήταν στο απόλυτο μηδέν. Η διαφορά έφτασε και τους 17 πόντους, 11-28, με τον Παναθηναϊκό να βρίσκει πόντους… αποσπασματικά και χωρίς να μπορεί να παίξει σωστό μπάσκετ και τον Ολυμπιακό να “κλείνει” το δεκάλεπτο προηγούμενος με 13-28.

Προκλητική διαιτησία με “ερυθρόλευκα” κριτήρια

Στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου ο Παναθηναϊκός παρουσίασε ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο και προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι. Τελείως διαφορετικό πρόσωπο παρουσίασαν και οι τρεις διαιτητές της αναμέτρησης οι οποίοι μόλις είδαν τον Παναθηναϊκό να επιστρέφει, αποφάσισαν να παίξουν. Μόνο…. Ολυμπιακό. Με ξεκάθαρα “ερυθρόλευκα” κριτήρια, Περούγκα, Λάτισεφς και Νέντοβιτς αποφάσισαν να τινάξουν το παιχνίδι στον… αέρα. Κανένα σφύριγμα στους “πράσινους” και όλα στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Αταμάν και Ναν τεχνικές ποινές, με τον Βεζένκοφ να στήνεται στις βολές και είναι χαρακτηριστικό πως το ημίχρονο “έκλεισε” με τους “ερυθρόλευκους” να εκτελούν 12 και τον Παναθηναϊκό μόλις 4.

Γιούρτσεβεν, Ρογκαβόπουλος και Μπαρτζώκας έκαναν την ανατροπή

Στο αγωνιστικό κομμάτι ο Παναθηναϊκός από το ξεκίνημα προσπάθησε να ροκανίσει τη διαφορά. Ο Ναν πήρε… φωτιά, βάζοντας μεγάλα σουτ και μόλις οι παίκτες του Αταμάν πλησίασαν σε 25-31 με τρίποντο του Ναν στο πρόσωπο του Φουρνιέ οι διαιτητές έπιασαν… δουλειά. Ο Ολυμπιακός κράτησε τη διαφορά σκοράροντας συνεχώς από τη γραμμή των βολών, αλλά ο Αταμάν έβγαλε άσο από το μανίκι. Ο Ρογκαβόπουλος έκανε καταπληκτική δουλειά σε άμυνα και σε επίθεση και στο “3” και στο “4” και 8 δικοί του πόντοι κράτησαν τον Παναθηναϊκό “ζωντανό”. Μάλιστα οι γηπεδούχοι στα δύο τελευταία με το σκορ στο 36-43 “έτρεξαν” σερί 7-0 και ισοφάρισαν σε 43-43, χάνοντας μάλιστα την ευκαιρία να πάρουν το προβάδισμα στην τελευταία φάση με χουκ του Ομέρ Γιούρτσεβεν.

Καταλυτικό ρόλο στην ολική επαναφορά του Παναθηναϊκού έπαιξε και η απόφαση του Γιώργου Μπαρτζώκα να παίξει για αρκετή ώρα με τους Νιλικίνα, Μόρις και Χολ στην πεντάδα του, πράγμα που εκμεταλλεύτηκε ο Παναθηναϊκός και “χτύπησε” πάνω τους.

Το σερί του Παναθηναϊκού μεγάλωσε ακόμα περισσότερο αφού την πρώτη φάση του δεύτερου ημιχρόνου με τρίποντο του Κέντρικ Ναν ο Παναθηναϊκός πέρασε μπροστά με 48-45. Ο Παπανικολάου όμως δεν άφησε τους παίκτες του Παναθηναϊκού να το χαρούν πολύ, αφού απάντησε με το ίδιο νόμισμα και λίγο αργότερα ο Σάσα Βεζένκοφ έκανε το 48-50, δίνοντας και πάλι προβάδισμα στην ομάδα του.

Στη συνέχεια της τρίτης περιόδου οι δύο ομάδες είχαν αρχίσει να “σφίγγουν” σε μεγάλο βαθμό τις άμυνες τους με την επίθεση των δύο να γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη. Ο Εργκίν Αταμάν πέρασε τον Ντίνο Μήτογλου στη θέση “5”. Ο Έλληνας παίκτης ήταν σε πολύ κακό βράδυ, δε μπόρεσε να βοηθήσει, σε κανένα σημείο του αγώνα και ανάγκασε τον προπονητή του να τον αποσύρει και να επαναφέρει τον Κένεθ Φαρίντ.

Η τελευταία περίοδος ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να μπαίνει σε θέση οδηγού, καθώς με δύο τρίποντα plays (ένα άμεσο από τον Βεζένκοφ κι ένα έμμεσο από τον Χολ) και τον Ντόρσεϊ να συνεχίζει να σκοράρει με κάθε τρόπο, πήρε σημαντικό προβάδισμα (63-70 στο 32'). Σε αυτό το κομβικό σημείο, ο Παναθηναϊκός αντέδρασε με 7-0 σερί (70-70), αλλά ο Μόρις με μία σημαντική άμυνα πάνω στον Σλούκα και καλάθι στον αιφνιδιασμό, έφερε ξανά τους Πειραιώτες σε θέση ισχύος, ενώ βρίσκοντας ελεύθερα σουτ μετά από ένα απλό κεντρικό πικ εν ρολ και έξτρα πάσα, ξέφυγαν με +9 (74-83 στο 37'), έχοντας κερδίσει από νωρίς και το δικαίωμα για βολές. Ένα τρίποντο του Γκραντ και μια καλή άμυνα στα 2 λεπτά από το τέλος, έδωσαν στους γηπεδούχους μια μικρή ελπίδα στα 2 λεπτά από το τέλος (79-83).

Σε εκείνο το κρίσιμο σημείο, ωστόσο, ο Σλούκας χρεώθηκε σε δύο σερί φάσεις με φάουλ, πάνω σε Μόρις και Φουρνιέ, οι οποίοι πέτυχαν μια βολή. Ο Ναν έβαλε τρεις σε φάουλ που κέρδισε σε προσπάθεια για τρίποντο, μειώνοντας στους 2, αλλά ο Ντόρσεϊ έβαλε μεγάλο σουτ, μετά από καλή άμυνα των «πράσινων» κι ο Φαρίντ έκανε επιθετικό φάουλ στη συνέχεια. Ο Ντόρσεϊ χρεώθηκε με βήματα μετά την πιεστική άμυνα των γηπεδούχων στα 39 δεύτερα, αλλά ο Οσμάν αστόχησε σε ελεύθερο τρίποντο, με αποτέλεσμα να φτάσει ο Ολυμπιακός σε μια σημαντική νίκη.

Τα Δεκάλεπτα: 13-28, 43-43, 61-61, 82-87

Δείτε εδώ τα συνολικά στατιστικά της αναμέτρησης

