Εντοπισμός 21 μεταναστών στο Φαρμακονήσι
Aπό τους συνολικά 21 μετανάστες, οι 17 επρόκειτο για άνδρες και 4 γυναίκες
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τις πρωινές ώρες σήμερα, η Λιμενική Αρχή Λέρου ενημερώθηκε για την παρουσία μεγάλου αριθμού ατόμων στο Φαρμακονήσι.
Άμεσα πραγματοποιήθηκαν χερσαίες έρευνες από στελέχη του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (ΚΕΑ) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο Φαρμακονήσι, κατά τις οποίες εντοπίστηκαν συνολικά 21 αλλοδαποί, εκ των οποίων 17 άνδρες και 4 γυναίκες.
Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος στο λιμάνι «Λακκί» της Λέρου και στη συνέχεια οδηγήθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή (Κ.Ε.Δ.) του νησιού.
Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Λέρου.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:50 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΗΠΑ: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση για το χρηματιστήριο
00:25 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ιταλία: Τρεις νεκροί στις Άλπεις από χιονοστιβάδες
23:52 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Αταμάν: «Συγχαρητήρια στους διαιτητές, οι βολές ήταν 18-28»
23:45 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εντοπισμός 21 μεταναστών στο Φαρμακονήσι
23:15 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός: Ντύνει στα «πράσινα» τον Τσάβες
23:09 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ιωάννινα: Χιόνι και χαμηλές θερμοκρασίες στην Ήπειρο
22:56 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Λίβανος: Ισραηλινά πυρά εναντίον κυανόκρανων του ΟΗΕ
22:49 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Συστάσεις της ΕΛ.ΑΣ. για την επιστροφή των εκδρομέων
18:51 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Έφεσος: Απρόσμενη ανακάλυψη από τους αρχαιολόγους
11:43 ∙ WHAT THE FACT
Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων
08:54 ∙ WHAT THE FACT
Ούτε στους 19 ούτε στους 21 βαθμούς Κελσίου: Η ιδανική θερμοκρασία για το σπίτι σας
21:05 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Μπαράζ ληστειών από θρασύτατο διαρρήκτη στο Περιστέρι – Βίντεο-ντοκουμέντο
21:30 ∙ LIFESTYLE