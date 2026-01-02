Εντοπισμός 21 μεταναστών στο Φαρμακονήσι

Τις πρωινές ώρες σήμερα, η Λιμενική Αρχή Λέρου ενημερώθηκε για την παρουσία μεγάλου αριθμού ατόμων στο Φαρμακονήσι.

Άμεσα πραγματοποιήθηκαν χερσαίες έρευνες από στελέχη του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (ΚΕΑ) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο Φαρμακονήσι, κατά τις οποίες εντοπίστηκαν συνολικά 21 αλλοδαποί, εκ των οποίων 17 άνδρες και 4 γυναίκες.

Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος στο λιμάνι «Λακκί» της Λέρου και στη συνέχεια οδηγήθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή (Κ.Ε.Δ.) του νησιού.

Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Λέρου.