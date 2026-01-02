Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου επί της Μάρνη - Τρεις απεγκλωβισμοί
Στο σημείο σπεύδει ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής στην οδό Μάρνη στο κέντρο της Αθήνας για φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου σε πολυκατοικία.
Στο σημείο σπεύσουν οχήματα της Πυροσβεστικής και πυροσβέστες οι οποίοι προχώρησαν στον απεγκλωβισμό τουλάχιστον τριών ατόμων.
