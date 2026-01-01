Πρωτοχρονιά 2026: «Πλημμύρισαν» τα νοσοκομεία της Λάρισας από περιστατικά μέθης
Νύχτα – «μαραθώνιος» για το ΕΚΑΒ στη Λάρισα, με πλήθος περιστατικών μέθης την παραμονή της Πρωτοχρονιάς
Μία αρκετά δύσκολη νύχτα πέρασαν ξημερώνοντας Πρωτοχρονιά οι διασώστες του ΕΚΑΒ στη Λάρισα, καθώς τα περιστατικά ήταν πολλά και κυρίως για τον ίδιο ακριβώς λόγο που δεν είναι άλλος από τη μέθη.
Το ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι τα περιστατικά αφορούσαν πολύ νεαρά άτομα. Το φαινόμενο έχει θορυβήσει τους διασώστες, που πλέον αντιμετωπίζουν πολύ συχνά παρόμοια περιστατικά με μεθυσμένα νεαρά άτομα, αγόρια και κορίτσια, τα οποία καταλήγουν στα επείγοντα των δύο νοσοκομείων της Λάρισας για τις πρώτες βοήθειες.
