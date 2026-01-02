Ιωάννα Τούνη: Στο Λονδίνο με τον σύντροφό της - «Χθες το κλείσαμε, σήμερα ήρθαμε»
Η Influencer είναι στο Λονδίνο με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη στο πρώτο ταξίδι της χρονιάς
Η Ιωάννα Τούνη ξεκίνησε το 2026 με ένα ξεχωριστό ταξίδι στο Λονδίνο, συνοδευόμενη από τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη.
H influencer υποδέχτηκε το νέο έτος στη Θεσσαλονίκη με τα αγαπημένα της πρόσωπα και αμέσως έφτιαξε τις βαλίτσες της για το πρώτο ταξίδι του νέου χρόνου.
Αυτή τη φορά, η επιχειρηματίας, ταξίδεψε με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, γεγονός που αποκάλυψε η ίδια μέσα από αναρτήσεις της στα social media.
Το μεσημέρι της Παρασκευής 2 Δεκεμβρίου, η Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης, προσγειώθηκαν στο Λονδίνο σύμφωνα με αναρτήσεις της instagramer.
«Χθες το κλείσαμε με τον R και σήμερα ήρθαμε», έγραψε η Ιωάννα Τούνη στο Instagram.