WSJ: Ο Τραμπ σχεδιάζει πολυεθνική συμμαχία για συνοδεία πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ

Θέμα ημερών είναι η ανακοίνωση από την κυβέρνηση Τραμπ του σχηματισμού με τη συμμετοχή πολλών χωρών μιας συμμαχίας που θα συνοδεύει πλοία μέσω των Στενών του Ορμούζ, ο οποίος εκτείνεται κατά μήκος των ιρανικών ακτών, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal που επικαλείται Aμερικανούς αξιωματούχους.

Σημειώνει ωστόσο, ότι αν και πολλές χώρες έχουν συμφωνήσει, εξακολουθούν ωστόσο να συζητούν αν οι εν λόγω επιχειρήσεις θα ξεκινήσουν πριν ή μετά τη λήξη των εχθροπραξιών.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει την αναμενόμενη ανακοίνωση, η οποία ενδέχεται να αλλάξει ανάλογα με τις συνθήκες στο πεδίο της μάχης.

Δημοσίως, πολλές χώρες δεν έχουν δεσμευτεί για μια τέτοια αποστολή συνοδείας έως ότου παύσουν οι εχθροπραξίες, δεδομένων των κινδύνων που ενέχει.

Σε κοινή δήλωση που εξέδωσαν την Κυριακή, οι υπουργοί Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου δήλωσαν ότι τα κράτη του «έχουν το δικαίωμα να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υπεράσπιση της ασφάλειας και της σταθερότητάς τους και για την προστασία των εδαφών, των πολιτών και των κατοίκων τους».

