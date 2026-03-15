Ο Στάρμερ συζήτησε τη «σημασία» του ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ με τον Τραμπ

Ο Κιρ Στάρμερ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ απόψε για να συζητήσουν την «τρέχουσα κατάσταση στη Μέση Ανατολή», δήλωσε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

Οι δυο τους μίλησαν για τη «σημασία του ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ για να τερματιστεί η διαταραχή της παγκόσμιας ναυτιλίας, η οποία αυξάνει το κόστος παγκοσμίως».

«Ο πρωθυπουργός εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά του για το αμερικανικό στρατιωτικό προσωπικό που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος. «Συμφώνησαν να διατηρήσουν επαφή».

Εν τω μεταξύ, ο εκπρόσωπος δήλωσε επίσης ότι ο Στάρμερ συμφώνησε να συζητήσει την κατάσταση με τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ σε συνάντηση αύριο.

