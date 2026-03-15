Νότια Κορέα: Εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει πολεμικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ

Το προεδρικό γραφείο της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε σήμερα ότι θα εξετάσει προσεχτικά τις παροτρύνσεις του Τραμπ προς τους συμμάχους των ΗΠΑ

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Το καταδρομικό USS Robert Smalls, μπροστά αριστερά, το αντιτορπιλικό Yulgok Yi I, μπροστά δεξιά, το αντιτορπιλικό Dae Jo Yeong, πίσω αριστερά, το πλοίο υποστήριξης μάχης Cheonji και το αντιτορπιλικό USS Shoup, πίσω δεξιά, πλέουν κατά τη διάρκεια κοινής ναυτικής άσκησης στη Θάλασσα της Νότιας Κορέας, τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023.

Υπουργείο Άμυνας Νότιας Κορέας/Αρχείου
Η Νότια Κορέα εξετάζει προσεκτικά το ενδεχόμενο ανάπτυξης ενός πολεμικού πλοίου στα Στενά του Ορμούζ, ενώ θα βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με τις ΗΠΑ, σχετικά με το αίτημα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ.

Το προεδρικό γραφείο της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε σήμερα ότι θα εξετάσει προσεχτικά τις παροτρύνσεις του Τραμπ προς τους συμμάχους των ΗΠΑ σχετικά με την αποστολή πολεμικών πλοίων για την ασφαλή ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

«Θα βρισκόμαστε σε στενή επικοινωνία με τις ΗΠΑ αναφορικά με το ζήτημα αυτό και θα λάβουμε μία απόφαση μετά από προσεκτική αξιολόγηση», ανέφερε η ανακοίνωση του προεδρικού γραφείου.

Να σημειωθεί ότι η Βρετανία εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να στείλει πολεμικά πλοία για να διατηρήσουν ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ. Εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Άμυνας δήλωσε: «Όπως έχουμε πει και προηγουμένως, συζητάμε αυτή τη στιγμή με τους συμμάχους και τους εταίρους μας μια σειρά επιλογών για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια της ναυτιλίας στην περιοχή».

Η προτροπή του Τραμπ

Με ανάρτησή του στο Truth Social το Σάββατο, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε έκκληση στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Κίνα, τη Γαλλία, την Ιαπωνία και την Νότια Κορέα να στείλουν πολεμικά πλοία για να διατηρήσουν ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ.

«Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βομβαρδίζουν ολοσχερώς την ακτογραμμή και θα πυροβολούν συνεχώς ιρανικά σκάφη και πλοία έξω από το νερό. σύντομα θα καταστήσουμε τα Στενά του Ορμούζ, ΑΝΟΙΧΤΑ, ΑΣΦΑΛΗ και ΕΛΕΥΘΕΡΑ!», έγραψε επιπλέον ο Ντόναλντ Τραμπ.

Αναλυτικά το μήνυμα Τραμπ:

«Πολλές χώρες, ειδικά εκείνες που επηρεάζονται από την απόπειρα κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, θα στείλουν πολεμικά πλοία, σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, για να διατηρήσουν τα Στενά ανοιχτά και ασφαλή. Έχουμε ήδη καταστρέψει το 100% της στρατιωτικής ικανότητας του Ιράν, αλλά είναι εύκολο για αυτούς να στείλουν ένα ή δύο drone, να ρίξουν μια νάρκη ή να εκτοξεύσουν έναν πύραυλο κοντινής εμβέλειας κάπου κατά μήκος ή μέσα σε αυτήν την πλωτή οδό, ανεξάρτητα από το πόσο άσχημα έχουν ηττηθεί. Ας ελπίσουμε ότι η Κίνα, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες, που επηρεάζονται από αυτόν τον τεχνητό περιορισμό, θα στείλουν πλοία στην περιοχή, ώστε τα Στενά του Ορμούζ να μην αποτελούν πλέον απειλή από ένα έθνος που έχει αποκεφαλιστεί εντελώς. Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ θα βομβαρδίζουν την ακτογραμμή και θα πυροβολούν συνεχώς ιρανικά σκάφη και πλοία έξω από το νερό. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, σύντομα θα καταστήσουμε τα Στενά του Ορμούζ, ΑΝΟΙΧΤΑ, ΑΣΦΑΛΗ και ΕΛΕΥΘΕΡΑ!».

