Ιράν: Η κυβέρνηση ανακοινώνει αύξηση 60% στον κατώτατο μισθό

Η ανακοίνωση της αύξησης έρχεται την ώρα που το Ιράν βρίσκεται σε ανοιχτή σύγκρουση με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Γιάννης Φιλιππάκος

Ο υπουργός Εργασίας του Ιράν ανακοίνωσε αύξηση άνω του 60% στον κατώτατο μισθό, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης, μήνες μετά τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που πυροδοτήθηκαν αρχικά από τη δεινή οικονομική κατάσταση της χώρας.

Η χώρα προσαρμόζει τον κατώτατο μισθό σε ετήσια βάση ανάλογα με τον πληθωρισμό, ο οποίος εκτοξεύθηκε υπό το βάρος των διεθνών κυρώσεων τους μήνες που προηγήθηκαν του πολέμου που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου μετά τις ισραηλοαμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επικαλούμενο τον υπουργό Εργασίας, «με την έγκριση της κυβέρνησης», ο μηνιαίος κατώτατος μισθός θα αυξηθεί από 103 εκατομμύρια ριάλ σε 166 εκατομμύρια ριάλ κατά τη διάρκεια του επόμενου περσικού έτους, το οποίο ξεκινά σε λίγες ημέρες.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσης παρόμοια αύξηση στα οικογενειακά επιδόματα.

Το ιρανικό νόμισμα διαπραγματεύεται περίπου στα 1,47 εκατομμύρια ριάλ ανά δολάριο, σύμφωνα με τον ιστότοπο Bonbast.

Οι διαδηλώσεις ξέσπασαν τον περασμένο Δεκέμβριο ως απάντηση στο υψηλό κόστος ζωής και την υποτίμηση του εθνικού νομίσματος. Ωστόσο, γρήγορα εξελίχθηκαν σε ένα ευρύ κίνημα διαμαρτυρίας που ζητούσε την πτώση του ιρανικού καθεστώτος, το οποίο βρίσκεται στην εξουσία από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Οι αρχές κατέστειλαν τις κινητοποιήσεις, με οργανώσεις προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων να αναφέρουν ότι χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν σε όλη τη χώρα.

