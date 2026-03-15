Φονική φάρσα σε καθηγητή με χαρτί υγείας: Αποσύρθηκαν οι κατηγορίες για τους 5 έφηβους μαθητές

Όλες οι κατηγορίες εναντίον των πέντε εφήβων που εμπλέκονταν σε μια φάρσα που κατέληξε σε τραγωδία με τον θάνατο ενός καθηγητή της Τζόρτζια, αποσύρθηκαν.

Το Γραφείο του Ειρηνοδίκη της Κομητείας Χολ αναφέρει ότι ένας δικαστής ενέκρινε έγγραφα που ζητούσαν την απόρριψη των υποθέσεων εναντίον των 18χρονων κατηγορουμένων.

Οι πέντε έφηβοι, πήγαν στο σπίτι του Τζέισον Χιουζ, τη νύχτα της 6ης Μαρτίου για να τυλίξουν με χαρτί υγείας στα δέντρα του. Βγαίνοντας ο καθηγητής για να τους τσακώσει, γλίστρησε κι έπεσε στο οδόστρωμα, με τους μαθητές να προσπαθούν να διαφύγουν με δύο αυτοκίνητα, όταν ο ένας από τους μαθητές τον χτύπησε κατά λάθος.

Οι μαθητές προσπάθησαν να παράσχουν βοήθεια στον καθηγητή, ο οποίος υπέκυψε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο.

Ο οδηγός μαθητής κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία από τροχαίο, ενώ μαζί με τους άλλους 4 αντιμετώπισε επίσης κατηγορίες για εγκληματική παράνομη είσοδο.

Η οικογένεια του δράστη - μαθητή ευχαρίστησε τη σύζυγο του θύματος, Λόρα Χιουζ για την αξιοσημείωτη συμπόνια και το πνεύμα συγχώρεσης που επέδειξε απέναντι στην τεράστια απώλεια.

Ο 18χρονος οδηγός και η οικογένειά του μοιράστηκαν προηγουμένως μια δήλωση με το ABC News, λέγοντας ότι ο Χιουζ, ο οποίος δίδασκε στο Λύκειο North Hall, υπήρξε μέντορας και θετική επιρροή στον Γουάλας και ότι ο Γουάλας σκοπεύει να ζήσει το υπόλοιπο της ζωής του με τρόπο που να τιμά τον Χιουζ.

Η οικογένεια Χιουζ είχε δηλώσει προηγουμένως στο ABC News ότι ο καθηγητή «γνώριζε» για τη φάρσα και ήταν «ενθουσιασμένος» που έπιασε τους μαθητές επ' αυτοφώρω.

Είπαν επίσης ότι ένιωθαν ότι το αποτέλεσμα της φάρσας ήταν ένα τραγικό ατύχημα και υποστήριζαν πλήρως την απόσυρση των κατηγοριών εναντίον και των πέντε εφήβων μαθητών.