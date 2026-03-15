WSJ: Ο Τραμπ θα ανακοινώσει συνασπισμό για συνοδεία πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να ανακοινώσει αυτή την εβδομάδα ότι πολλά κράτη έχουν συμφωνήσει να σχηματίσουν έναν συνασπισμό για τη συνοδεία πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal που επικαλείται αξιωματούχους των ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση Τραμπ σκοπεύει, ήδη από αυτή την εβδομάδα, να ανακοινώσει ότι αρκετά κράτη έχουν συμφωνήσει να σχηματίσουν έναν συνασπισμό που θα συνοδεύει πλοία μέσω αυτού του θαλάσσιου διαδρόμου κατά μήκος της ιρανικής ακτής, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι των ΗΠΑ, αναφέρεται στο δημοσίευμα.

Όπως σημειώνεται, συζητούνται ακόμη λεπτομέρειες για το εάν οι επιχειρήσεις αυτές θα ξεκινήσουν πριν ή μετά τη λήξη των εχθροπραξιών.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει την αναμενόμενη ανακοίνωση, η οποία μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τις συνθήκες στο πεδίο της μάχης.

Δημόσια, πολλά κράτη εμφανίζονται διστακτικά ως προς μια τέτοια αποστολή συνοδείας έως ότου τερματιστούν οι εχθροπραξίες, λόγω των κινδύνων που ενέχει.

Σε μήνυμά του το Σάββατο, ο πρόεδρος Τραμπ κάλεσε τις χώρες του κόσμου που προμηθεύονται πετρέλαιο μέσω των Στενών του Ορμούζ να φροντίσουν για την ασφάλεια τους, τονίζοντας ότι και οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν.

AP

«Αυτό θα έπρεπε να ήταν πάντα μια συλλογική προσπάθεια, και τώρα θα είναι — Θα φέρει τον κόσμο κοντά στην αρμονία, την ασφάλεια και την αιώνια ειρήνη!» σημείωνε στο νέο του μήνυμα

Σε άλλο μήνυμά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάλεσε ειδικότερα την Κίνα, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, να στείλουν πολεμικά πλοία στο Στενό του Ορμούζ

Αναλυτικά το μήνυμα Τραμπ

«Πολλές χώρες, ειδικά εκείνες που επηρεάζονται από την απόπειρα κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, θα στείλουν πολεμικά πλοία, σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, για να διατηρήσουν τα Στενά ανοιχτά και ασφαλή. Έχουμε ήδη καταστρέψει το 100% της στρατιωτικής ικανότητας του Ιράν, αλλά είναι εύκολο για αυτούς να στείλουν ένα ή δύο drone, να ρίξουν μια νάρκη ή να εκτοξεύσουν έναν πύραυλο κοντινής εμβέλειας κάπου κατά μήκος ή μέσα σε αυτήν την πλωτή οδό, ανεξάρτητα από το πόσο άσχημα έχουν ηττηθεί. Ας ελπίσουμε ότι η Κίνα, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες, που επηρεάζονται από αυτόν τον τεχνητό περιορισμό, θα στείλουν πλοία στην περιοχή, ώστε τα Στενά του Ορμούζ να μην αποτελούν πλέον απειλή από ένα έθνος που έχει αποκεφαλιστεί εντελώς. Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βομβαρδίζουν την ακτογραμμή και θα πυροβολούν συνεχώς ιρανικά σκάφη και πλοία έξω από το νερό. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, σύντομα θα καταστήσουμε τα Στενά του Ορμούζ, ΑΝΟΙΧΤΑ, ΑΣΦΑΛΗ και ΕΛΕΥΘΕΡΑ! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

Η ΕΕ συζητά το ενδεχόμενο διεύρυνσης της ναυτικής αποστολής "Ασπίδες" στο Στενό του Χορμούζ

Πηγή: ASPIDES

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν για μια πιθανή επέκταση της ναυτικής αποστολής της ΕΕ "Ασπίδες" στο Στενό του Χορμούζ, έγραψαν σήμερα οι Financial Times, επικαλούμενοι έναν αξιωματούχο με γνώση των συζητήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Μια κοινή ναυτική αποστολή Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ηνωμένων Εθνών για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς διάπλου «μοιάζει πιθανότερη» σε σύγκριση με το ενδεχόμενο χώρες της ΕΕ να προσεγγίζουν το Ιράν σε διμερές επίπεδο, είπε ο αξιωματούχος, σύμφωνα με τους FT.

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, μεταβαίνει σήμερα στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει αύριο, Δευτέρα 16 Μαρτίου, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κυριότερα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου είναι οι εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Ο Υπουργός Εξωτερικών θα έχει, επίσης, διμερή συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας, Subrahmanyam Jaishankar.

