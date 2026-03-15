IDF: Εξουδετέρωσε ομάδα Ιρανών στρατιωτών που εγκατέλειπαν αποθήκη με drones

Ιρανούς στρατιώτες καθώς έφευγαν από έναν χώρο αποθήκευσης και εκτόξευσης drone που είχε δεχθεί επίθεση, στο δυτικό Ιράν εξάλειψε η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, σύμφωνα με τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF).

Η δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον IDF στο X ανέφερε ότι η δράση επικεντρώθηκε σε μια περιοχή που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση και την ανάπτυξη μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (UAV).

❌ ارتش اسرائیل به حذف نیروهای پرتابِ رژیم تروریستی ایران هنگام فرار از سایت‌های هدف‌قرارگرفته ادامه می‌دهد



⭕️ تنها چند ثانیه پس از فرار آن‌ها از یکی از ساختمان‌ها، نیروی هوایی حمله کرد و تیم پرتاب پهپادها را حذف ساخت.⁰

⭕️ حذف این تیم به‌دلیل آزادی عمل نیروی هوایی در غرب و مرکز… pic.twitter.com/ztuV7DPpIF — ارتش دفاعی اسرائیل | IDF Farsi (@IDFFarsi) March 15, 2026

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, αεροσκάφος της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας επιτέθηκε, με ακριβή καθοδήγηση πληροφοριών και σε πραγματικό χρόνο, σε αποθήκη UAV που ήταν εγκατεστημένη μέσα σε εξέδρα εκτόξευσης στο δυτικό Ιράν. Μετά την πρώτη επίθεση, οι ισραηλινές δυνάμεις εντόπισαν στρατιώτες του ιρανικού καθεστώτος που διέφυγαν από το σημείο.

Σε μια επιχείρηση που περιγράφεται ως «γρήγορη και σε πραγματικό χρόνο για να κλείσει ο κύκλος», ένα αεροπλάνο της Πολεμικής Αεροπορίας ακολούθησε τους στρατιώτες και τους εξάλειψε σε πολλές διαδοχικές επιθέσεις.

Η επίσημη δήλωση αναφέρει ότι ο Ισραηλινός Στρατός συνεχίζει να επιτίθεται σε υποδομές βαλλιστικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο δυτικό και κεντρικό Ιράν, με στόχο την αποδυνάμωση των δυνατοτήτων του «ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος».

Ο Ισραηλινός Στρατός υποστηρίζει ότι αυτές οι ενέργειες στοχεύουν στη μείωση του βεληνεκούς πυρός κατά του ισραηλινού εδάφους.

