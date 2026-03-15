Έκλεβε γυμνές φωτογραφίες από social media και εκβίαζε γυναίκες για να συνευρεθούν μαζί του ερωτικά

Σε ποινή φυλάκισης δύο ετών καταδικάστηκε άνδρας που κατηγορήθηκε ότι παγίδευε γυναίκες στο διαδίκτυο, αποκτώντας παράνομα πρόσβαση στους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και χρησιμοποιώντας προσωπικές φωτογραφίες για να τις εκβιάσει.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα περιστατικά σημειώθηκαν το 2019 σε περιοχή της Αττικής. Ο κατηγορούμενος φέρεται να επικοινωνούσε αρχικά με γυναίκες μέσω εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης, αποστέλλοντας προσωπικά μηνύματα που περιείχαν διαδικτυακούς συνδέσμους.

Μέσω αυτών των συνδέσμων, όταν τα θύματα του «πατούσαν» τα link, κατάφερνε να υποκλέπτει τους κωδικούς πρόσβασης και να αποκτά παράνομα πρόσβαση στους λογαριασμούς τους σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Αφού αποκτούσε τον έλεγχο των προφίλ, εισερχόταν στις προσωπικές συνομιλίες των γυναικών και εντόπιζε φωτογραφίες και μηνύματα που είχαν ανταλλάξει με άλλα πρόσωπα. Τότε αποθήκευε γυμνές φωτογραφίες που είχαν σταλεί στο παρελθόν σε ιδιωτικές συνομιλίες.

Στη συνέχεια επικοινωνούσε εκ νέου με τα θύματα, στέλνοντας προσωπικά μηνύματα μέσω των κοινωνικών δικτύων. Σύμφωνα με τη δικογραφία, τους ζητούσε να συναντηθούν μαζί του σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα προκειμένου να συνευρεθούν ερωτικά.

Παράλληλα φέρεται να τις απειλούσε ότι σε περίπτωση που αρνηθούν, θα δημοσιοποιήσει στο διαδίκτυο τις προσωπικές φωτογραφίες που είχε αποκτήσει μέσα από τους λογαριασμούς τους.

Το επίμαχο μήνυμα:

«Έχω αυτές τις φωτογραφίες. Αν δεν βρεθείς μαζί μου ερωτικά θα τις δημοσιεύσω στο διαδίκτυο»

Ωστόσο οι γυναίκες δεν υπέκυψαν στις απειλές και προχώρησαν σε καταγγελίες στις αρχές, με αποτέλεσμα να κινηθεί η διαδικασία διερεύνησης της υπόθεσης.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας κατηγορίες μεταξύ άλλων για παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών, κατοχή υλικού πορνογραφίας ανηλίκων και απόπειρα παράνομης βίας.

Τα δικαστήρια των Αθηνών καταδίκασαν τον κατηγορούμενο πρωτόδικα αλλά και στο εφετείο σε ποινή φυλάκισης δύο ετών.

