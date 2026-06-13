Επίδομα παιδιού Α21: Πότε πληρώνεται η τρίτη δόση

Οι 3 μεγάλες ανατροπές για τους δικαιούχους

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Επίδομα παιδιού Α21: Πότε πληρώνεται η τρίτη δόση
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Η τρίτη δόση του επιδόματος παιδιού για το διάστημα Μαΐου
  • Ιουνίου 2026 θα καταβληθεί την Παρασκευή 31 Ιουλίου από τον ΟΠΕΚΑ.
  • Ο υπολογισμός της τρίτης δόσης βασίζεται στο οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2025 και όχι του 2024, με την υποβολή φορολογικής δήλωσης έως 15 Ιουλίου 2026.
  • Ενεργοποιήθηκε το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων, που αυστηροποιεί τους ελέγχους για τη λήψη του επιδόματος και περιορίζει τις παρατυπίες.
  • Το επίδομα θα διακοπεί για νοικοκυριά των οποίων τα παιδιά δεν διασταυρώνονται ηλεκτρονικά ως φοιτούντα, έχουν υπερβολικές αδικαιολόγητες απουσίες ή πρέπει να επαναλάβουν τάξη το 2025
  • 2026.
  • Τα ποσά του επιδόματος διαμορφώνονται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών και την εισοδηματική κατηγορία, με πιστώσεις μέσω προπληρωμένης κάρτας.
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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή της τρίτης διμηνιαίας δόσης του επιδόματος παιδιού (Μαΐου – Ιουνίου) για το 2026 από τον ΟΠΕΚΑ. Η συγκεκριμένη πληρωμή είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 31 Ιουλίου, ωστόσο οι δικαιούχοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με τρεις καθοριστικές αλλαγές που επηρεάζουν άμεσα τα ποσά αλλά και το δικαίωμα λήψης της ενίσχυσης.

Η πρώτη και πιο άμεση αλλαγή αφορά τη σύνδεση του επιδόματος με τις νέες φορολογικές δηλώσεις. Για τον υπολογισμό της τρίτης δόσης θα ληφθεί υπόψη το οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2025 και όχι του 2024, όπως συνέβαινε στις δύο προηγούμενες πληρωμές. Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες πρέπει να υποβάλουν τη δήλωσή τους έως τις 15 Ιουλίου 2026 προκειμένου να συμπεριληφθούν στην επερχόμενη καταβολή.

Η νέα εκκαθάριση φέρνει ανατροπές, καθώς όσοι εμφάνισαν μειωμένα εισοδήματα το 2025 θα δουν αναδρομική αύξηση στο επίδομα, ενώ αντίθετα, όσοι είχαν αυξημένα έσοδα ενδέχεται να κληθούν να επιστρέψουν χρήματα στον ΟΠΕΚΑ. Παράλληλα, καθοριστικός είναι και ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθεί στην αίτηση Α21, με την πλατφόρμα να παραμένει ανοιχτή για τροποποιήσεις μέχρι τις 10 Ιουλίου και ώρα 18:00.

Η δεύτερη σημαντική διαφοροποίηση σχετίζεται με την ενεργοποίηση του Εθνικού Μητρώου Παροχών και Ενισχύσεων, το οποίο τέθηκε σε πιλοτική λειτουργία την 1η Ιουνίου 2026. Η ένταξη του επιδόματος παιδιού σε αυτό το ψηφιακό σύστημα αυστηροποιεί το πλαίσιο ελέγχων, καθώς πλέον διασταυρώνεται με απόλυτη διαφάνεια αν οι δικαιούχοι λαμβάνουν άλλες κρατικές ενισχύσεις και αν πληρούν πραγματικά τα κριτήρια σκοπιμότητας, περιορίζοντας τα περιθώρια παρατυπιών.

Τέλος, η τρίτη αλλαγή κρύβει τον κίνδυνο ολοκληρωτικής διακοπής της παροχής από την 1η Ιουλίου έως και το τέλος του έτους για τρεις συγκεκριμένες κατηγορίες. Το επίδομα θα «παγώσει» για όσα νοικοκυριά η σχολική φοίτηση των τέκνων τους δεν διασταυρώνεται ηλεκτρονικά, καθώς και για περιπτώσεις όπου οι μαθητές έχουν υπερβολικό αριθμό αδικαιολόγητων απουσιών ή υποχρεούνται να επαναλάβουν την τάξη κατά το σχολικό έτος 2025-2026. Για να εγκριθεί η αίτηση, είναι απαραίτητο τα ανήλικα τέκνα από 4 έως 16 ετών να έχουν ολοκληρώσει επαρκώς την υποχρεωτική εκπαίδευση μέχρι τις 30 Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται ότι το επίδομα πιστώνεται απευθείας στην προπληρωμένη κάρτα του δικαιούχου, με τα ποσά να κλιμακώνονται ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία. Για το πρώτο και το δεύτερο παιδί η ενίσχυση διαμορφώνεται στα 70, 42 ή 28 ευρώ τον μήνα, ενώ για το τρίτο και κάθε επόμενο παιδί το ποσό ανέρχεται στα 140, 84 ή 56 ευρώ μηνιαίως.

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