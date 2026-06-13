Τι πρέπει να προσέξετε πριν αγοράσετε καινούριο κινητό

Snapshot Προτιμήστε κινητά με οθόνη AMOLED ή OLED και ρυθμό ανανέωσης τουλάχιστον 90Hz για καλύτερη ποιότητα εικόνας και ομαλότητα κίνησης.

Επιλέξτε συσκευές με τουλάχιστον 8GB RAM και αξιολογήστε την απόδοση του επεξεργαστή μέσω κριτικών για μακροχρόνια ταχύτητα και σταθερότητα.

Η ποιότητα της κάμερας εξαρτάται περισσότερο από το μέγεθος αισθητήρα, τους φακούς και το λογισμικό επεξεργασίας παρά από τα Megapixels.

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 5.000 mAh και υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση, ενώ λάβετε υπόψη ότι ο φορτιστής μπορεί να μη συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία.

Ελέγξτε την υποστήριξη λογισμικού και τις ενημερώσεις ασφαλείας που προσφέρει η κατασκευάστρια εταιρεία για να διασφαλίσετε τη μακροχρόνια λειτουργικότητα και ασφάλεια της συσκευής. Snapshot powered by AI

Για τους περισσότερους από εμάς, το κινητό τηλέφωνο δεν είναι πλέον μια απλή συσκευή επικοινωνίας, αλλά το βασικό εργαλείο δουλειάς, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας στην καθημερινότητά μας. Καθώς οι τιμές συνεχίζουν να κινούνται σε δυσθεώρητα ύψη, η απόφαση για την αγορά νέας συσκευής απαιτεί προσεκτική έρευνα αγοράς.

Πολλοί καταναλωτές παρασύρονται από τα εντυπωσιακά διαφημιστικά σποτ ή από τεχνικούς όρους που ελάχιστα κατανοούν, με αποτέλεσμα είτε να πληρώνουν για δυνατότητες που δεν θα χρησιμοποιήσουν ποτέ, είτε να καταλήγουν με μια συσκευή που «κολλάει» μετά τους πρώτους μήνες χρήσης.

Τι πρέπει, λοιπόν, να εξετάσετε σοβαρά πριν πατήσετε το κουμπί της ολοκλήρωσης της αγοράς;

1. Οθόνη: Ο ρυθμός ανανέωσης και η τεχνολογία πάνελ

Περνάμε ώρες κοιτάζοντας την οθόνη του κινητού, επομένως η ποιότητά της είναι πρωταρχικής σημασίας.

Τεχνολογία: Προτιμήστε συσκευές με οθόνες AMOLED ή OLED έναντι των παλαιότερων LCD, καθώς προσφέρουν πολύ καλύτερη αντίθεση, ζωντανά χρώματα και βαθύ μαύρο, ενώ είναι πιο ξεκούραστες για τα μάτια.

Ρυθμός Ανανέωσης (Refresh Rate): Μην αγοράσετε συσκευή με ρυθμό ανανέωσης κάτω από 90Hz ή 120Hz. Η διαφορά στην ομαλότητα του σκρολαρίσματος και της κίνησης είναι χαώδης σε σχέση με τα παλιά τηλέφωνα των 60Hz.

2. Επεξεργαστής και Μνήμη RAM: Η «καρδιά» των επιδόσεων

Αν θέλετε το κινητό σας να παραμείνει γρήγορο σε βάθος διετίας ή τριετίας, δώστε βάση στα εξής:

RAM: Για συσκευές Android, τα 8GB RAM θεωρούνται πλέον το μίνιμουμ για ομαλή καθημερινή χρήση και multitasking. Αποφύγετε συσκευές με 4GB ή 6GB, καθώς θα αρχίσουν να παρουσιάζουν καθυστερήσεις πολύ σύντομα.

Επεξεργαστής: Μην κοιτάτε μόνο τον αριθμό των πυρήνων. Αναζητήστε κριτικές (reviews) για την απόδοση του συγκεκριμένου επεξεργαστή (π.χ. Snapdragon, MediaTek Dimensity, Apple A-series) σε πραγματικές συνθήκες.

3. Το «παραμύθι» των Megapixels στην κάμερα

Οι εταιρείες συχνά διαφημίζουν κάμερες των 50MP, 108MP ή και 200MP. Στην πράξη, τα πολλά Megapixels δεν εγγυώνται καλές φωτογραφίες.

Αυτό που μετράει είναι το μέγεθος του αισθητήρα, η ποιότητα των φακών και, κυρίως, το λογισμικό επεξεργασίας της εικόνας.

Αναζητήστε συσκευές που διαθέτουν Οπτική Σταθεροποίηση Εικόνας (OIS), η οποία αποτρέπει τις κουνημένες φωτογραφίες και βελτιώνει θεαματικά τις λήψεις τη νύχτα.

4. Μπαταρία και ταχύτητα φόρτισης

Μια μεγάλη οθόνη με υψηλό ρυθμό ανανέωσης και ένα modem 5G καταναλώνουν πολλή ενέργεια.

Σιγουρευτείτε ότι η χωρητικότητα της μπαταρίας είναι τουλάχιστον 5.000 mAh (για συσκευές Android).

Παράλληλα, ελέγξτε την ταχύτητα φόρτισης (Watts). Η υποστήριξη γρήγορης φόρτισης (π.χ. 33W, 67W ή παραπάνω) σημαίνει ότι μπορείτε να γεμίσετε τη μπαταρία μέσα σε λίγα λεπτά πριν φύγετε από το σπίτι.

Προσοχή: Πολλές εταιρείες πλέον δεν περιλαμβάνουν τον φορτιστή στο κουτί, οπότε ίσως χρειαστεί να υπολογίσετε αυτό το έξτρα κόστος.

5. Υποστήριξη λογισμικού: Η ημερομηνία λήξης της συσκευής

Αυτός είναι ένας παράγοντας που πολλοί αγνοούν. Ένα κινητό που δεν παίρνει πλέον ενημερώσεις ασφαλείας (security patches) γίνεται ευάλωτο σε κυβερνοεπιθέσεις και σταδιακά σταματά να υποστηρίζει δημοφιλείς εφαρμογές (π.χ. e-banking, WhatsApp).

Ελέγξτε πόσα χρόνια αναβαθμίσεων λογισμικού (Android/iOS updates) εγγυάται η κατασκευάστρια εταιρεία για το συγκεκριμένο μοντέλο. Ορισμένες εταιρείες προσφέρουν πλέον από 4 έως και 7 χρόνια υποστήριξης, αυξάνοντας την αξία μεταπώλησης του κινητού.

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