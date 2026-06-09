Τι είναι η μυστηριώδης μπλε κουκίδα που θα εμφανίσουν τα κινητά μας σε λίγες μέρες

Snapshot Η μπλε κουκκίδα στα Google Pixel εμφανίζεται με την ενημέρωση Android 16 QPR3 για να ειδοποιεί όταν εφαρμογές χρησιμοποιούν ενεργά δεδομένα τοποθεσίας.

Η λειτουργία αυτή θα διατεθεί σε όλες τις συσκευές Android με το Android 17 και παρέχει ενημέρωση για εφαρμογές που παρακολουθούν την τοποθεσία σου.

Πατώντας την μπλε κουκκίδα, ο χρήστης μπορεί να δει ποιες εφαρμογές έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τοποθεσίας, ακόμη και αν τρέχουν στο παρασκήνιο.

Η νέα λειτουργία ενισχύει την κυβερνοασφάλεια και βοηθά στην προστασία της ιδιωτικότητας, ενημερώνοντας για πιθανή μη αναμενόμενη χρήση των δεδομένων τοποθεσίας.

Επιπλέον, η μπλε κουκκίδα μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό εφαρμογών που καταναλώνουν υπερβολική μπαταρία μέσω της χρήσης των υπηρεσιών τοποθεσίας. Snapshot powered by AI

Οι κάτοχοι Google Pixel μπορεί να έχουν ήδη εντοπίσει μια μυστηριώδη μπλε κουκκίδα στο πάνω μέρος της οθόνης τους από την τελευταία ενημέρωση. Προφανώς, αυτή η λειτουργία θα διατεθεί σύντομα σε όλες τις συσκευές Android και σχετίζεται με ένα σημαντικό νέο χαρακτηριστικό κυβερνοασφάλειας που σε ενημερώνει όταν εφαρμογές παρακολουθούν την τοποθεσία σου.

Συχνά είναι δύσκολο να γνωρίζεις ακριβώς ποια πρόσβαση δίνεις σε εφαρμογές και ιστοσελίδες στο κινητό σου κάθε στιγμή και, παρότι μπορείς να μπεις στις ρυθμίσεις για να τις αλλάξεις, δεν είναι κάτι που θέλεις να κάνεις συνεχώς.

Γι’ αυτό ενσωματώνονται νέα «σήματα» στο λειτουργικό σύστημα του κινητού σου, με μια νέα μυστηριώδη μπλε κουκκίδα που εμφανίστηκε με την τελευταία ενημέρωση Android στα Google Pixel να παίζει βασικό ρόλο σε αυτό.

Μια μυστηριώδης μπλε κουκκίδα έχει εμφανιστεί ξαφνικά σε Android κινητά (Joan Cros / NurPhoto via Getty Images)

Όπως αναφέρει το Tech Advisor, αυτή η μπλε κουκκίδα στο πάνω μέρος της οθόνης – η οποία έχει ήδη εμφανιστεί με το Android 16 QPR3 και θα διατεθεί και σε άλλες συσκευές μαζί με το Android 17 – σε ειδοποιεί όταν εφαρμογές χρησιμοποιούν ενεργά δεδομένα τοποθεσίας, κάτι που μπορεί να σε προστατεύσει από περιττές παραβιάσεις ιδιωτικότητας.

Παρότι οι σύγχρονες συσκευές από εταιρείες όπως η Google ή η Samsung διαθέτουν πιο ισχυρές δικλείδες κυβερνοασφάλειας από ποτέ, εξακολουθεί να είναι κάτι που πρέπει να προσέχεις καθημερινά. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις εφαρμογές που αξιοποιούν δεδομένα τα οποία ίσως θέλεις να παραμείνουν ιδιωτικά.

Τα δεδομένα τοποθεσίας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα, καθώς μπορούν να αποκαλύψουν πολλά για το τι κάνεις ή πού συνηθίζεις να πηγαίνεις, και αν πέσουν σε λάθος χέρια μπορεί να είναι επικίνδυνα.

Υπάρχουν εφαρμογές με τις οποίες ίσως δεν έχεις πρόβλημα να μοιράζεσαι την τοποθεσία σου – όπως οι χάρτες ή ακόμα και το WhatsApp αν θέλεις να στέλνεις την τοποθεσία σου σε φίλους – όμως αυτή η μπλε κουκκίδα τώρα σε ενημερώνει όταν τα δεδομένα σου χρησιμοποιούνται σε μια κατάσταση που ίσως δεν περιμένεις.

Αυτή η μπλε κουκκίδα θα διατεθεί σύντομα σε όλες τις συσκευές Android με την κυκλοφορία του Android 17 (Klaudia Radecka / NurPhoto via Getty Images)

Μόλις εμφανιστεί η μπλε κουκκίδα, θα μπορείς να την πατήσεις και να δεις περισσότερες πληροφορίες για το ποιες εφαρμογές χρησιμοποιούν ή έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τοποθεσίας σου, ακόμη και αν πρόκειται για κάποια που «τρέχει» στο παρασκήνιο.

Είναι κάτι που οι συσκευές iPhone διαθέτουν εδώ και καιρό, όμως είναι θετικό ότι πλέον έρχεται και στον κόσμο του Android για να ενισχύσει την ασφάλεια όλων των συσκευών.

Επιπλέον, μπορεί να σε βοηθήσει να εντοπίσεις και να αντιμετωπίσεις προβλήματα μπαταρίας, καθώς οι υπηρεσίες τοποθεσίας συχνά ευθύνονται για τη μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας· άρα, αν κάτι χρησιμοποιεί άσκοπα την τοποθεσία σου, πιθανόν να είναι καλό να το απενεργοποιήσεις.