Τι είναι η μυστηριώδης μπλε κουκίδα που θα εμφανίσουν τα κινητά μας σε λίγες μέρες

Συχνά είναι δύσκολο να γνωρίζεις ακριβώς ποια πρόσβαση δίνεις σε εφαρμογές και ιστοσελίδες στο κινητό σου κάθε στιγμή

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Τι είναι η μυστηριώδης μπλε κουκίδα που θα εμφανίσουν τα κινητά μας σε λίγες μέρες
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η μπλε κουκκίδα στα Google Pixel εμφανίζεται με την ενημέρωση Android 16 QPR3 για να ειδοποιεί όταν εφαρμογές χρησιμοποιούν ενεργά δεδομένα τοποθεσίας.
  • Η λειτουργία αυτή θα διατεθεί σε όλες τις συσκευές Android με το Android 17 και παρέχει ενημέρωση για εφαρμογές που παρακολουθούν την τοποθεσία σου.
  • Πατώντας την μπλε κουκκίδα, ο χρήστης μπορεί να δει ποιες εφαρμογές έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τοποθεσίας, ακόμη και αν τρέχουν στο παρασκήνιο.
  • Η νέα λειτουργία ενισχύει την κυβερνοασφάλεια και βοηθά στην προστασία της ιδιωτικότητας, ενημερώνοντας για πιθανή μη αναμενόμενη χρήση των δεδομένων τοποθεσίας.
  • Επιπλέον, η μπλε κουκκίδα μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό εφαρμογών που καταναλώνουν υπερβολική μπαταρία μέσω της χρήσης των υπηρεσιών τοποθεσίας.
Snapshot powered by AI

Οι κάτοχοι Google Pixel μπορεί να έχουν ήδη εντοπίσει μια μυστηριώδη μπλε κουκκίδα στο πάνω μέρος της οθόνης τους από την τελευταία ενημέρωση. Προφανώς, αυτή η λειτουργία θα διατεθεί σύντομα σε όλες τις συσκευές Android και σχετίζεται με ένα σημαντικό νέο χαρακτηριστικό κυβερνοασφάλειας που σε ενημερώνει όταν εφαρμογές παρακολουθούν την τοποθεσία σου.

Συχνά είναι δύσκολο να γνωρίζεις ακριβώς ποια πρόσβαση δίνεις σε εφαρμογές και ιστοσελίδες στο κινητό σου κάθε στιγμή και, παρότι μπορείς να μπεις στις ρυθμίσεις για να τις αλλάξεις, δεν είναι κάτι που θέλεις να κάνεις συνεχώς.

Γι’ αυτό ενσωματώνονται νέα «σήματα» στο λειτουργικό σύστημα του κινητού σου, με μια νέα μυστηριώδη μπλε κουκκίδα που εμφανίστηκε με την τελευταία ενημέρωση Android στα Google Pixel να παίζει βασικό ρόλο σε αυτό.

Μια μυστηριώδης μπλε κουκκίδα έχει εμφανιστεί ξαφνικά σε Android κινητά (Joan Cros / NurPhoto via Getty Images)

Όπως αναφέρει το Tech Advisor, αυτή η μπλε κουκκίδα στο πάνω μέρος της οθόνης – η οποία έχει ήδη εμφανιστεί με το Android 16 QPR3 και θα διατεθεί και σε άλλες συσκευές μαζί με το Android 17 – σε ειδοποιεί όταν εφαρμογές χρησιμοποιούν ενεργά δεδομένα τοποθεσίας, κάτι που μπορεί να σε προστατεύσει από περιττές παραβιάσεις ιδιωτικότητας.

Παρότι οι σύγχρονες συσκευές από εταιρείες όπως η Google ή η Samsung διαθέτουν πιο ισχυρές δικλείδες κυβερνοασφάλειας από ποτέ, εξακολουθεί να είναι κάτι που πρέπει να προσέχεις καθημερινά. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις εφαρμογές που αξιοποιούν δεδομένα τα οποία ίσως θέλεις να παραμείνουν ιδιωτικά.

Τα δεδομένα τοποθεσίας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα, καθώς μπορούν να αποκαλύψουν πολλά για το τι κάνεις ή πού συνηθίζεις να πηγαίνεις, και αν πέσουν σε λάθος χέρια μπορεί να είναι επικίνδυνα.

Υπάρχουν εφαρμογές με τις οποίες ίσως δεν έχεις πρόβλημα να μοιράζεσαι την τοποθεσία σου – όπως οι χάρτες ή ακόμα και το WhatsApp αν θέλεις να στέλνεις την τοποθεσία σου σε φίλους – όμως αυτή η μπλε κουκκίδα τώρα σε ενημερώνει όταν τα δεδομένα σου χρησιμοποιούνται σε μια κατάσταση που ίσως δεν περιμένεις.

Αυτή η μπλε κουκκίδα θα διατεθεί σύντομα σε όλες τις συσκευές Android με την κυκλοφορία του Android 17 (Klaudia Radecka / NurPhoto via Getty Images)

Μόλις εμφανιστεί η μπλε κουκκίδα, θα μπορείς να την πατήσεις και να δεις περισσότερες πληροφορίες για το ποιες εφαρμογές χρησιμοποιούν ή έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τοποθεσίας σου, ακόμη και αν πρόκειται για κάποια που «τρέχει» στο παρασκήνιο.

Είναι κάτι που οι συσκευές iPhone διαθέτουν εδώ και καιρό, όμως είναι θετικό ότι πλέον έρχεται και στον κόσμο του Android για να ενισχύσει την ασφάλεια όλων των συσκευών.

Επιπλέον, μπορεί να σε βοηθήσει να εντοπίσεις και να αντιμετωπίσεις προβλήματα μπαταρίας, καθώς οι υπηρεσίες τοποθεσίας συχνά ευθύνονται για τη μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας· άρα, αν κάτι χρησιμοποιεί άσκοπα την τοποθεσία σου, πιθανόν να είναι καλό να το απενεργοποιήσεις.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:58ΕΛΛΑΔΑ

Η Τριήρης «Ολυμπιάς» δένει στον Πειραιά για τις «Ημέρες Θάλασσας 2026»

11:55ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Αγριογούρουνο βρήκε μπάλα σε χωράφι και άρχισε τις… ντρίπλες! – Δείτε βίντεο

11:49ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλιάνα 37 ετών υποδυόταν την... 12χρονη για να βρει οικογένεια να την υιοθετήσει - Πώς την κατάλαβαν

11:48ΑΠΟΨΕΙΣ

Γιατί ο Ευβοϊκός Κόλπος βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης των μωβ μεδουσών;

11:44ANNOUNCEMENTS

O Γιώργος Θαναηλάκης αποκαλύπτει το δικό του φαβορί για το Παγκόσμιο στο “Out of the Box Stories” του Pamestoixima.gr (vid)

11:43ΕΛΛΑΔΑ

Τα ψάρια – εισβολείς αναστατώνουν το Αιγαίο και απειλούν το ελληνικό καλοκαίρι

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 67 ετών η δημοσιογράφος Νάντια Χριστολουκά

11:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Μπροστά με 15,2 μονάδες η ΝΔ, δεύτερη η ΕΛΑΣ – Ποιο το κριτήριο της ψήφου

11:34ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Σοβαρός τραυματισμός εργαζόμενης σε ξενοδοχείο – Έπεσε σε φρεάτιο πισίνας

11:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για τη συμφωνία ΑΟΖ με την Ιταλία: «Με την επέκταση στα 12 μίλια, μεγαλώσαμε την Ελλάδα»

11:30LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Τελικά, τι συμβαίνει με το τηλεοπτικό της μέλλον;

11:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Χαρδαλιάς από τη Νέα Σμύρνη: «Επενδύουμε στις μελλοντικές γενιές της Αττικής, δημιουργούμε σύγχρονους και ασφαλείς χώρους ψυχαγωγίας, παιχνιδιού και κοινωνικοποίησης για τα παιδιά μας»

11:17ΚΟΣΜΟΣ

Το οικονομικό θαύμα...της Βόρειας Κορέας: Chanel, Rayban και φουτουριστικά εστιατόρια στην Πιονγιάνκ

11:17ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Κυλλήνη: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε τοίχο, μία τραυματίας

11:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκδήλωση «6 χρόνια gov.gr: Κλικ και έγινε!» - LIVE

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρή μια 70χρονη σε σοκαριστικό τροχαίο στα Μάλγαρα - Εικόνες από το σημείο

11:14TRAVEL

Η Ιαπωνία δίνει δωρεάν σπίτια - Τι είναι τα «akiya» και ποια είναι η... παγίδα

11:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Προχωρούν οι επαφές για τον Ετιέν Καμαρά της Σαρλερουά – Όσα λένε στο Βέλγιο

11:08ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι είναι η μυστηριώδης μπλε κουκίδα που θα εμφανίσουν τα κινητά μας σε λίγες μέρες

11:03LIFESTYLE

Αριάνα Γκράντε: Χώρισε με τον Ίθαν Σλέιτερ - Τίτλοι τέλους μετά από τρία χρόνια σχέσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες από τη Βουλγαρία σε λίγες ώρες στην Ελλάδα - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσουν»

19:39WHAT THE FACT

10 σταγόνες στην πόρτα και δεν θα υπάρχουν πια μυρμήγκια στο σπίτι

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρή μια 70χρονη σε σοκαριστικό τροχαίο στα Μάλγαρα - Εικόνες από το σημείο

10:28ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία στό Λονδίνο: Γονείς βούτηξαν στο κενό από τον 36ο όροφο ουρανοξύστη μαζί με τον γιο τους - Έπασχε από ανίατη ασθένεια

11:49ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλιάνα 37 ετών υποδυόταν την... 12χρονη για να βρει οικογένεια να την υιοθετήσει - Πώς την κατάλαβαν

11:33ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Πατήσια: Νεκρός κροίσος... ρακοσυλλέκτης - Ποιος ήταν ο «βασιλιάς των κάδων»

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 67 ετών η δημοσιογράφος Νάντια Χριστολουκά

09:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυθαίρετα: Τέλος στις παρανομίες - Κανείς δεν θα ξεφεύγει από το «ηλεκτρονικό μάτι» - Βαριά πρόστιμα

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Ραφήνα: Πλοίο γεμάτο με επιβάτες κι οχήματα προσέκρουσε στον λιμενοβραχίονα - Τον έκοψε στα δύο

11:30LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Τελικά, τι συμβαίνει με το τηλεοπτικό της μέλλον;

09:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ψυχρή μάζα με καταιγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν τις επόμενες ώρες

08:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος: Για ασήμαντη αφορμή η δολοφονία του 63χρονου από τον φίλο του – Τον κάρφωσε στην καρωτίδα με το μαχαίρι την ώρα που καθάριζε πατάτες

07:05ΕΛΛΑΔΑ

Αποκάλυψη για την έντονη μυρωδιά στην Αττική στις 19 Μαΐου: Νέα μελέτη λύνει το γρίφο

09:56ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καστοριά: Νεκρός 16χρονος σε τροχαίο με ανατροπή αγροτικού

08:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Το unfair του Ουόρντ στον τραυματισμό του Ρογκαβόπουλου (βίντεο)

22:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Πλέον και η ντροπή έχει πάψει να ντρέπεται πια»

10:01ΚΟΣΜΟΣ

Τζέιμς Δαλαμάγκας: Η προθεσμία που θα μπορούσε να περιπλέξει την έκδοση ενός από τους πιο καταζητούμενους άνδρες της Αυστραλίας - Επικηρυγμένος για 200.000 δολάρια

11:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτός θα είναι ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα που θα φέρει το φαινόμενο El Niño

09:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ψυχρή αέρια μάζα από τα Βαλκάνια - Πότε θα επηρεάσει την Ελλάδα

11:34ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Σοβαρός τραυματισμός εργαζόμενης σε ξενοδοχείο – Έπεσε σε φρεάτιο πισίνας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ