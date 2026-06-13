Λήγει η προθεσμία για τη δήλωση των ασανσέρ - Τα πρόστιμα για τους ιδιοκτήτες

Η καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί για τις 30 Ιουνίου 2026

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Λήγει η προθεσμία για τη δήλωση των ασανσέρ - Τα πρόστιμα για τους ιδιοκτήτες
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η προθεσμία για την καταχώριση των ανελκυστήρων στο Μητρώο λήγει στις 30 Ιουνίου 2026 χωρίς προοπτική νέας παράτασης.
  • Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί περίπου 288.000 ανελκυστήρες, αριθμός χαμηλότερος από τις αρχικές εκτιμήσεις.
  • Υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα για τον συνολικό αριθμό ανελκυστήρων στη χώρα, με εκτιμήσεις να κυμαίνονται μεταξύ 310.000 και 700.000.
  • Τα πρόστιμα για μη καταχώριση ανελκυστήρων κυμαίνονται από 1.000 έως 5.000 ευρώ ανά ανελκυστήρα, ανάλογα με τον τύπο του κτιρίου.
  • Η ευθύνη για την καταχώριση και την πληρωμή των προστίμων βαρύνει αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες των ακινήτων.
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Λιγότερο από ένας μήνας απομένει μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας για την καταχώριση των ανελκυστήρων στο Μητρώο Ανελκυστήρων, ωστόσο η ανταπόκριση των ιδιοκτητών παραμένει περιορισμένη. Παρά την επτάμηνη παράταση που είχε δοθεί, ο αριθμός των δηλώσεων εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά των αρχικών εκτιμήσεων.

Η καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί για τις 30 Ιουνίου 2026, ενώ το ενδεχόμενο νέας παράτασης θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολο. Σύμφωνα με το άρθρο 70 του νόμου 5218/2025, που θέσπισε το Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων, προβλέπεται μόνο μία παράταση της σχετικής προθεσμίας. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε νέα χρονική επέκταση θα απαιτούσε νομοθετική παρέμβαση από τη Βουλή και δεν μπορεί να αποφασιστεί απλώς με υπουργική απόφαση.

Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, έως σήμερα έχουν καταγραφεί περίπου 288.000 ανελκυστήρες. Η πρόοδος κατά το διάστημα της παράτασης ήταν περιορισμένη, καθώς από τα τέλη Νοεμβρίου του 2025, όταν οι καταχωρίσεις ανέρχονταν σε περίπου 270.000, προστέθηκαν μόλις 18.000 νέες εγγραφές.

Παράλληλα, εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με τον συνολικό αριθμό των ανελκυστήρων που λειτουργούν στη χώρα. Ενώ το υπουργείο Ανάπτυξης είχε αρχικά εκτιμήσει ότι φτάνουν τις 700.000, τα στοιχεία της απογραφής κτιρίων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το 2021 κάνουν λόγο για περίπου 310.000 ανελκυστήρες, δημιουργώντας σημαντική απόκλιση μεταξύ των δύο εκτιμήσεων.

Η λήξη της προθεσμίας αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα και λόγω των κυρώσεων που προβλέπονται για όσους δεν συμμορφωθούν. Τα πρόστιμα διαμορφώνονται στα 1.000 ευρώ ανά ανελκυστήρα για κτίρια κατοικίας, στα 2.500 ευρώ για επαγγελματικά ή μικτής χρήσης κτίρια και στα 5.000 ευρώ για εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν το ευρύ κοινό, όπως νοσοκομεία και δημόσιες υπηρεσίες. Η ευθύνη για την απογραφή και η επιβολή των προστίμων βαρύνουν τους ιδιοκτήτες των ακινήτων και όχι τους ενοικιαστές.

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