Συναγερμός στο Αγρίνιο: Ανθρώπινο κρανίο εντοπίστηκε σε χωράφι

Εξετάζεται σύνδεση με την εξαφάνιση 80χρονης

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Συναγερμός στο Αγρίνιο: Ανθρώπινο κρανίο εντοπίστηκε σε χωράφι
Αρχείου - Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στο Καινούργιο Αγρινίου βρέθηκε ανθρώπινο κρανίο και οστά σε αγροτική έκταση από αγρότη κατά τις εργασίες του.
  • Η περιοχή αποκλείστηκε από την αστυνομία που ξεκίνησε έρευνες και μετέφερε τα οστά στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία για εξετάσεις.
  • Οι αρχές διερευνούν αν τα ευρήματα συνδέονται με την εξαφάνιση της 80χρονης Ευφροσύνης Καψάλη, που αγνοείται από τις 4 Φεβρουαρίου 2026.
  • Η ηλικιωμένη αντιμετώπιζε προβλήματα άνοιας και για την εξαφάνισή της είχε εκδοθεί Silver Alert με μεγάλη κινητοποίηση σωστικών δυνάμεων.
  • Παρά τις εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή, η 80χρονη δεν είχε εντοπιστεί μέχρι στιγμής, αυξάνοντας την αγωνία των συγγενών της.
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Αναστάτωση προκλήθηκε στην τοπική κοινωνία του Καινουργίου στο Αγρίνιο, όταν κάτοικος ανακάλυψε ανθρώπινο κρανίο σε αγροτική έκταση το πρωί του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του sinidisi.gr, αγρότης που βρισκόταν στο κτήμα του, στην περιοχή «Κλέφτη», εντόπισε ανθρώπινο κρανίο και οστά κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών. Ο άνδρας ειδοποίησε άμεσα τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο, απέκλεισαν την περιοχή και ξεκίνησαν τις προβλεπόμενες διαδικασίες διερεύνησης.

Τα ανθρώπινα οστά μεταφέρθηκαν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία, όπου θα υποβληθούν στις απαραίτητες εξετάσεις προκειμένου να εξακριβωθεί η ταυτότητα του νεκρού ατόμου. Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσουν οι εργαστηριακές αναλύσεις και η εξέταση γενετικού υλικού.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το μακάβριο εύρημα να σχετίζεται με την υπόθεση εξαφάνισης της 80χρονης Ευφροσύνης Καψάλη από το Καινούργιο.

Η ηλικιωμένη αγνοείται από τις 4 Φεβρουαρίου 2026, όταν έφυγε από το σπίτι της χωρίς να επιστρέψει, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες αντιμετώπιζε προβλήματα άνοιας. Για την εξαφάνισή της είχε εκδοθεί Silver Alert και είχαν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, εθελοντικές ομάδες, καθώς και ειδική ομάδα επιχειρήσεων από την Πάτρα.

Παρά τις πολυήμερες και εκτεταμένες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τους προηγούμενους μήνες στην ευρύτερη περιοχή του Καινουργίου και της Τριχωνίδας, η 80χρονη δεν είχε εντοπιστεί και η αγωνία των συγγενών της παρέμενε αμείωτη.

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