Αλβανία: Διαδηλωτές γκρεμίζουν φράχτες εργοταξίων - Οργή για το τουριστικό σχέδιο του γαμπρού Τραμπ

Snapshot Περίπου 200 διαδηλωτές στην Αλβανία κατέστρεψαν φράχτες γύρω από οικόπεδο όπου σχεδιάζεται πολυτελές τουριστικό θέρετρο κοντά στην Αυλώνα.

Οι κάτοικοι του χωριού Ριόλ διαμαρτύρονται για την κατασχεμένη γη τους και απαιτούν αποζημίωση.

Το τουριστικό έργο, που έχει ειδικό καθεστώς επενδυτή, αναπτύσσεται από αλβανική εταιρεία και συνδέεται με τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Υπήρξαν μικροσυμπλοκές με την αστυνομία, η οποία δεν εμπόδισε τους διαδηλωτές να γκρεμίσουν τους φράχτες.

Οι κάτοικοι ζητούν διαβούλευση με τους επενδυτές, η οποία έχει αρνηθεί, και εκφράζουν απογοήτευση για την αδυναμία των αρχών να επιλύσουν τη διαμάχη. Snapshot powered by AI

Περίπου 200 διαδηλωτές γκρέμισαν σήμερα μεταλλικούς φράκτες και συρματοπλέγματα γύρω από ένα οικόπεδο στις ακτές της Αλβανίας στην Αδριατική, όπου έχει σχεδιαστεί η κατασκευή πολυτελών ξενοδοχείων σε μια προστατευμένη περιοχή κοντά στην Αυλώνα.

Αναστάτωση επικρατεί εδώ και εβδομάδες στην Αλβανία όπου πραγματοποιούνται διαδηλώσεις κατά ενός σχεδίου τουριστικής αξιοποίησης του Τζάρεντ Κούσνερ, του γαμπρού του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σήμερα, κάτοικοι του χωριού Ριόλ, που βρίσκεται σε μια περιοχή με αμμώδεις παραλίες και πευκοδάση στη βορειοδυτική Αλβανία, διαμαρτυρήθηκαν κατά ενός άλλου έργου, λέγοντας ότι αυτό κατασκευάζεται στην κατασχεμένη γη τους.

Οι διαδηλωτές κυμάτιζαν αλβανικές εθνικές σημαίες και φώναζαν «Επανάσταση» καθώς κατέστρεφαν τους φράχτες. Σημειώθηκαν μικροσυμπλοκές με την αστυνομία, αλλά οι αστυνομικοί δεν εμπόδισαν τους διαδηλωτές να να γκρεμίσουν τον φράχτη.

«Οι διαδηλώσεις δεν θα σταματήσουν μέχρι να αποζημιωθούν οι κάτοικοι του χωριού Ριόλ. Είμαστε 200 οικογένειες των οποίων η γη έχει κατασχεθεί», δήλωσε ο Ζέκε Νικολ Σουλανί, 56 ετών, ένας από τους γαιοκτήμονες που διαμαρτύρονται εδώ και μήνες.

Μια αλβανική εταιρεία αναπτύσσει ένα πολυτελές τουριστικό θέρετρο πέντε αστέρων στην περιοχή και το έργο έλαβε «ειδικό καθεστώς επενδυτή» από την αλβανική κυβέρνηση.

«Αυτό που συμβαίνει σε αυτή τη χώρα είναι τρέλα», δήλωσε ο Νικολίν Μαρκπαλάι, 60 ετών, ένας άλλος ντόπιος γαιοκτήμονας. «Ζητήσαμε από τους επενδυτές να έρθουν και να έχουν διαβούλευση με τους κατοίκους, αλλά αρνήθηκαν. Νομίζουν ότι μπορούν να πάρουν αναίμακτα όλο αυτόν τον πλούτο;»

Kur politika dhe organet ligjzbatuese jane te paafta per te dhene nje verdikt perfundimtar per banoret e Rrjollit, atehere vetegjyqesia nga personat e prekur nga kjo padrejtesi eshte vendimi me i duhur.

Drejtesi per Rrjollin!!#albaniaisnotforsale pic.twitter.com/EIkFEWN1h1 — AvniLegacy (@copezateavniut) June 13, 2026

Πηγή: ΑΠΕ

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