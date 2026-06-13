Οι 3D εκτυπωτές στο «στόχαστρο»: Νέος νόμος θα «κόβει» την κατασκευή όπλων

Snapshot Νέος νόμος στη Νέα Υόρκη θα απαιτεί από τους 3D εκτυπωτές να διαθέτουν τεχνολογία που εμποδίζει την κατασκευή πυροβόλων όπλων.

Η τεχνολογία αποκλεισμού θα αναλύει ψηφιακά σχέδια εκτύπωσης και θα απορρίπτει αυτά που μοιάζουν με εξαρτήματα όπλων.

Περίπου το 1/3 των αμερικανικών πολιτειών έχουν ήδη νομοθεσία για τα αυτοσχέδια όπλα χωρίς σειριακούς αριθμούς.

Η εφαρμογή της νέας τεχνολογίας στους 3D εκτυπωτές αναμένεται να ξεκινήσει μετά το 2029, καθώς απαιτείται πρώτα αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας.

Η χρήση 3D εκτυπωτών για την κατασκευή όπλων αυξάνεται και έχει συνδεθεί με εγκληματικές ενέργειες, σύμφωνα με έκθεση του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης. Snapshot powered by AI

Από τη… Σάμο μέχρι τη Νέα Υόρκη, η ίδια τεχνολογία που σχεδιάστηκε για να «εκτυπώνει» παιχνίδια, εργαλεία και εξαρτήματα, βρέθηκε να παράγει κάτι πολύ πιο σκοτεινό: Όπλα χωρίς σειριακούς αριθμούς και ίχνη.

Στην υπόθεση της Σάμου τον Φεβρουάριο του 2024, τέσσερις φοιτητές συνελήφθησαν όταν αποκαλύφθηκε ότι χρησιμοποιούσαν 3D εκτυπωτή για την κατασκευή και τροποποίηση πυροβόλων όπλων, κρύβοντας τα παράνομα ευρήματα ακόμη και μέσα σε οικιακές συσκευές, όπως ένας φούρνος.

Αυτό φοβούνται οι Αρχές κι έτσι, ένας πρωτοποριακός νόμος στη Νέα Υόρκη θα μπορούσε να υποχρεώσει τους τρισδιάστατους εκτυπωτές που πωλούνται για οικιακή και επαγγελματική χρήση, να διαθέτουν τεχνολογία που θα εμποδίζει την κατασκευή όπλων.

Η νέα απαίτηση, η οποία εξετάζεται επίσης στην Καλιφόρνια, στοχεύει να ανακόψει την τελευταία μέθοδο παραγωγής μη ανιχνεύσιμων «όπλων – φαντασμάτων» (ghost guns), τα οποία έχουν συνδεθεί με εγκληματικές ενέργειες.

Ωστόσο, υπάρχουν αμφιβολίες για το κατά πόσο η τεχνολογία αυτή μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά, καθώς και ανησυχίες σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητας και των συνταγματικών δικαιωμάτων.

Περίπου το 1/3 των πολιτειών των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν ήδη λάβει μέτρα για την απαγόρευση ή τη ρύθμιση των αυτοσχέδιων πυροβόλων όπλων που δεν φέρουν σειριακούς αριθμούς και παρακάμπτουν τους ελέγχους ιστορικού που απαιτούνται για την αγορά όπλων από αδειοδοτημένους ομοσπονδιακούς εμπόρους.

Αυτό που καθιστά διαφορετική τη νέα πρωτοβουλία, είναι ότι στοχεύει τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των όπλων και όχι τους ίδιους τους κατασκευαστές τους.

Η τεχνολογία αποκλεισμού που προωθείται σε δύο από τις πολυπληθέστερες πολιτείες της χώρας, θα μπορούσε να διαμορφώσει νέα βιομηχανικά πρότυπα για τους τρισδιάστατους εκτυπωτές.

Παράλληλα, ενδέχεται να αποτελέσει πρότυπο και για άλλες πολιτείες που διοικούνται από Δημοκρατικούς και επιδιώκουν να ενισχύσουν το «οπλοστάσιο» των κανονισμών τους για τα όπλα, οι οποίοι συχνά περιλαμβάνουν απαγορεύσεις συγκεκριμένων ημιαυτόματων όπλων και δυνατότητα προσωρινής αφαίρεσης όπλων από άτομα που θεωρούνται απειλή για τον εαυτό τους ή τους άλλους.

Οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές έχουν γίνει διαδεδομένοι τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Από το 2012, ο αριθμός των 3D εκτυπωτών παγκοσμίως αυξήθηκε από περίπου 30.000 σε περισσότερους από 3 εκατ. μονάδες, ενώ, η αξία της βιομηχανίας «εκτινάχθηκε» από περίπου 2 δισ. δολάρια σε 26 δισ. δολάρια ετησίως, σύμφωνα με τον Μπιλ Ντέκερ, εκτελεστικό επικεφαλής της Association of 3D Printing. Αν και οι προηγμένοι εκτυπωτές κοστίζουν χιλιάδες δολάρια, ορισμένα μοντέλα διατίθενται πλέον στην αγορά ακόμη και για μερικές εκατοντάδες δολάρια.

Αυτές συσκευές μπορούν να κατασκευάσουν παιχνίδια, προσθετικά μέλη, ακόμη και εξαρτήματα αεροσκαφών. Μπορούν επίσης να παράγουν πυροβόλα όπλα –ή τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για τη συναρμολόγηση αυτών– χρησιμοποιώντας ψηφιακά σχέδια που είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Τα αυτοσχέδια όπλα χωρίς σειριακούς αριθμούς αποκαλούνται συχνά «όπλα – φαντάσματα», επειδή είναι δύσκολο να εντοπιστούν από τις διωκτικές Αρχές.

Τα όπλα που κατασκευάζονται με τρισδιάστατους εκτυπωτές, χρησιμοποιούνται ολοένα και συχνότερα σε εγκληματικές ενέργειες, σύμφωνα με έκθεση του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης που δημοσιεύτηκε πέρυσι.

Ο αριθμός των ιδιωτικά κατασκευασμένων όπλων που ανακτήθηκαν στο πλαίσιο ερευνών και παραδόθηκαν στις ομοσπονδιακές Αρχές, αυξήθηκε από περίπου 1.600 το 2017 σε σχεδόν 27.500 το 2023. Η έκθεση, ωστόσο, δεν διευκρίνιζε πόσα από αυτά προέρχονταν από 3D εκτυπωτές.

Σε μία υπόθεση που συγκέντρωσε μεγάλη δημοσιότητα στη Νέα Υόρκη, η Αστυνομία εκτιμά ότι ένα όπλο κατασκευασμένο με 3D εκτυπωτή χρησιμοποιήθηκε πιθανότατα στη δολοφονία του διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthcare, το 2024.

Πώς οι 3D εκτυπωτές θα μπορούσαν να «διαβάζουν» και να «κόβουν» την κατασκευή εξαρτημάτων όπλων

Νόμος που υπεγράφη τον περασμένο μήνα στη Νέα Υόρκη, καθώς και νομοσχέδιο που εξετάζεται στην Καλιφόρνια, προβλέπουν τη σύσταση επιτροπών ειδικών για την ανάπτυξη προτύπων σχετικά με αλγορίθμους ανίχνευσης σχεδίων πυροβόλων όπλων. Η τεχνολογία θα αναλύει κάθε σχέδιο που υποβάλλεται για τρισδιάστατη εκτύπωση, θα το συγκρίνει με μία ψηφιακή βιβλιοθήκη εξαρτημάτων όπλων και θα απορρίπτει όσα παρουσιάζουν σημαντικές ομοιότητες.

Αν και η μελέτη του ζητήματος θα ξεκινήσει άμεσα, η υποχρέωση ενσωμάτωσης της τεχνολογίας αποκλεισμού στους εκτυπωτές δεν αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή πριν από το 2029 ή και αργότερα στην περίπτωση της Νέας Υόρκης, εφόσον η αρμόδια επιτροπή κρίνει ότι η τεχνολογία δεν είναι ακόμη εφαρμόσιμη.

Η ιδέα θυμίζει εφαρμογές κινητών τηλεφώνων που αναγνωρίζουν δέντρα ή λουλούδια μέσω φωτογραφιών που ανεβάζει ο χρήστης, όπως εξηγεί ο Σόλομον Ντάιαμοντ, αναπληρωτής καθηγητής Μηχανικής στο Dartmouth College και ένας από τους ειδικούς που συμμετείχαν πρόσφατα σε διαδικτυακό σεμινάριο για τη νομοθεσία.

Μία πιθανή μέθοδος για τους 3D εκτυπωτές θα ήταν η γεωμετρική ανάλυση σχημάτων, διαστάσεων και άλλων δομικών χαρακτηριστικών, ώστε να απορρίπτονται έργα εκτύπωσης που μοιάζουν με εξαρτήματα όπλων.

«Η γεωμετρική αναζήτηση είναι ώριμη τεχνολογία, εφαρμόζεται ήδη και είναι έτοιμη να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος», τόνισε ο Γιούλιαν Τσαλτάρσκι, τεχνικός διευθυντής λογαριασμών στην Physna, εταιρεία με έδρα το Κολόμπους του Οχάιο που αναπτύσσει σχετικές τεχνολογίες.