«Έχω AIDS και μιλάω σε όλες για να σας κολλήσω» - Φορέας HIV παγίδευε γυναίκες στα social media

Η απόφαση που επεβλήθη στον άνδρα που φέρεται πως γνώριζε ότι είναι οροθετικός και έπειθε γυναίκες να συνευρεθούν ερωτικά για να τις κολλήσεις 

Αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στο πανελλήνιο η υπόθεση ενός άνδρα φορέα HIV ο οποίος όπως αποκάλυψε το Newsbomb.gr φέρεται να γνώριζε πως είναι οροθετικός και παρόλα αυτά αποφάσισε να πείσει μια ανυποψίαστη γυναίκα που συνάντησε μέσω εφαρμογής γνωριμιών, να έρθουν σε σεξουαλική επαφή, με αυτοσκοπό να την κολλήσει.

Χαρακτηριστικό είναι το μήνυμα που της έστειλε την επόμενη ημέρα λέγοντας της: «Ήθελα απλά να σε ενημερώσω ότι έχω Aids… Επίτηδες μιλάω σε όλες, για να σας κολλήσω».

Η δικηγόρος του θύματος μιλώντας στον Alpha ανέφερε πως η εντολέας της και ο φερόμενος ως δράστης «συμφώνησαν να έρθουν σε σεξουαλική επαφή υπό τον όρο να παρθούν οι απαραίτητες προφυλάξεις. Το άλλο μέρος δεν τήρησε τη συμφωνία παρότι ήταν ξεκάθαρη».

Εν συνεχεία ο φερόμενος ως δράστης αφού είχε ενημερώσει την γυναίκα πως έχει Aids φρόντισε να διαγράψει τον λογαριασμό που διατηρούσε στην εφαρμογή και να την μπλοκάρει από παντού, ώστε η γυναίκα να χάσει τελείως τα ίχνη του και να μην μπορεί να τον εντοπίσει.

«Δεν ήξερα ότι είμαι οροθετικός - Το έκανα για να την ξεφορτωθώ»

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η δικηγόρος του θύματος, όταν ο άνδρας ήρθε αντιμέτωπος με τις συνέπειες των πράξεών του, ενώπιον φυσικά της δικαιοσύνης, ο ίδιος υποστήριξε πως δεν γνώριζε ότι είναι οροθετικός και έστειλε το συγκεκριμένο μήνυμα για να την ξεφορτωθεί και να διακόψει μαζί της οποιαδήποτε επαφή.

«Δεν έχω Aids. Απλά έχω λοίμωξη στον HIV. Aids θα είναι μετά, αν δεν έπαιρνα αγωγή. Είμαι θετικός και τώρα το ιικό μου φορτίο είναι πολύ μηδενικό. Είμαι σε πολύ αρχικό στάδιο.

»Όταν βρεθήκαμε την επόμενη μέρα της έστειλα ένα μήνυμα, και δεν το σκέφτηκα καθόλου γενικά ήθελα απλά να της πω ότι έχω μία αρρώστια για να μη με ξαναενοχλήσει καθόλου. Στην ουσία της το είπα για να την φοβερίσω οτι έχω κάτι ώστε να μην ασχοληθεί ξανά μαζί μου.

Δεν το γνώριζα το θέμα υγείας. Όταν με κάλεσαν από την αστυνομία για κατάθεση το έμαθα και δέχτηκα αμέσως να κάνω εξετάσεις και βγήκα θετικός».

Η απόφαση του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου

Λίγους μήνες πριν, το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο για το αδίκημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και του επέβαλε ποινή κάθειρξης πέντε ετών, με ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση.

Αναφερόμενη στη σημασία της πρόληψης και της θεσμικής προστασίας, η συνήγορος της παθούσας επισήμανε: «Η προστασία της υγείας και της αξιοπρέπειας των θυμάτων είναι αδιαπραγμάτευτη, ενώ παράλληλα αναμένουμε την αμετάκλητη κρίση της Δικαιοσύνης με σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας και στη νομιμότητα της διαδικασίας. Η σεξουαλική αγωγή και η σταθερή κουλτούρα συναίνεσης, μαζί με τη συνεπή λήψη μέτρων προφύλαξης, είναι κρίσιμες για την προστασία της υγείας και της αξιοπρέπειας όλων αλλά και για την ουσιαστική πρόληψη τέτοιων περιστατικών. Ζητούμε, τέλος, να τηρηθεί απόλυτα η ιδιωτικότητα όλων των εμπλεκομένων και να αποφευχθεί κάθε στιγματιστική προσέγγιση».

