Εφιάλτης για γυναίκα μέσω εφαρμογής γνωριμιών - «Έχω AIDS και μιλάω σε όλες για να σας κολλήσω»

Αποκλειστικό Newsbomb - Ο άνδρας ήρθε σε επαφή με τη γυναίκα χωρίς προφύλαξη και στη συνέχεια της είπε ότι πάσχει από AIDS και το έκανε επίτηδες

Άγγελος Βουράκης

Εφιάλτης για γυναίκα μέσω εφαρμογής γνωριμιών - «Έχω AIDS και μιλάω σε όλες για να σας κολλήσω»
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια αθώα γνωριμία που ξεκίνησε μέσα από εφαρμογή γνωριμιών κατέληξε σε σοβαρή ποινική υπόθεση, και σε εφιάλτη για μια γυναίκα στην Αθήνα.

Όπως αποκαλύπτει το Newsbomb.gr, ένας νεαρός άνδρας και μια γυναίκα, λίγο μεγαλύτερη του, ήρθαν σε επαφή μέσω διαδικτυακής εφαρμογής πριν από λίγα χρόνια και αποφάσισαν να συναντηθούν από κοντά. Κατά τη συνάντησή τους προχώρησαν σε ερωτική επαφή. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η γυναίκα είχε ζητήσει με έμφαση τη χρήση προφυλακτικού, εξηγώντας ότι αντιμετωπίζει ζήτημα υγείας και επιθυμούσε αυξημένη προσοχή. Εκείνος τη διαβεβαίωσε πως θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα και ότι είχε ήδη χρησιμοποιήσει προφυλακτικό. Ωστόσο, στη διάρκεια της πράξης η γυναίκα αντιλήφθηκε ότι δεν είχε τηρηθεί η συμφωνία και επιχείρησε να διακόψει άμεσα.

Το μήνυμα που ανέτρεψε τα πάντα

Την επόμενη ημέρα, έλαβε μήνυμα που -όπως περιγράφεται- ανέτρεψε τα δεδομένα της ζωής της:

«Ήθελα απλά να σε ενημερώσω ότι έχω Aids… Επίτηδες μιλάω σε όλες, για να σας κολλήσω»

Η ίδια προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του μέσω της εφαρμογής, καθώς δεν διέθετε άλλα στοιχεία επικοινωνίας. Λίγο αργότερα, ο άνδρας διέκοψε κάθε δυνατότητα επαφής, προχωρώντας σε μπλοκάρισμα και διαγραφή του λογαριασμού του.

Αγώνας δρόμου για προληπτική αγωγή

Ακολούθησε ένας αγώνας δρόμου για την παθούσα. Eπισκέψεις σε γιατρούς και νοσοκομείο, ιατρικές εξετάσεις και τελικά έναρξη αντιρετροϊκής προφύλαξης διάρκειας 28 ημερών. Πρόκειται για αγωγή που δεν αποτελεί μια απλή διαδικασία, αλλά συνοδεύεται από έντονη σωματική και ψυχική επιβάρυνση, με την αγωνία να κορυφώνεται έως την οριστική διενέργεια των εξετάσεων. Στο τέλος, τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά και η γυναίκα δεν μολύνθηκε.

Η προσφυγή στη Δικαιοσύνη - Τι υποστήριξε ο κατηγορούμενος στο δικαστήριο

Η γυναίκα απευθύνθηκε άμεσα στις Αρχές και κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τον εντοπισμό του άνδρα. Όπως ανέφερε μιλώντας στο Newsbomb η δικηγόρος της, Μαρκέλα Ι. Αλιγηζάκη, «η εντολέας μου προσέφυγε άμεσα στις Αρχές, ζητώντας να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση και να αποδοθούν ευθύνες, εφόσον προκύψουν, για πράξεις που έθεσαν σε σοβαρό κίνδυνο τη σωματική της ακεραιότητα».

Η Ελληνική Αστυνομία και οι δικαστικές αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν τον κατηγορούμενο, ο οποίος οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Στο δικαστήριο, ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν γνώριζε πως φέρει τον ιό του HIV και ότι το μήνυμα που έστειλε είχε σκοπό να διακόψει κάθε επαφή με τη γυναίκα. Ισχυρίστηκε ακόμη πως το ιικό του φορτίο ήταν ιδιαίτερα χαμηλό και δεν υπήρχε δυνατότητα μετάδοσης, κάτι που - σύμφωνα με όσα αναδείχτηκαν στο δικαστήριο - δεν επιβεβαιώνεται από τα ιατρικά έγγραφα.

Τι είπε ο κατηγορούμενος στην απολογία του

«Δεν έχω Aids. Απλά έχω λοίμωξη στον HIV. Aids θα είναι μετά, αν δεν έπαιρνα αγωγή. Είμαι θετικός και τώρα το ιικό μου φορτίο είναι πολύ μηδενικό. Είμαι σε πολύ αρχικό στάδιο.

»Όταν βρεθήκαμε την επόμενη μέρα της έστειλα ένα μήνυμα, και δεν το σκέφτηκα καθόλου γενικά ήθελα απλά να της πω ότι έχω μία αρρώστια για να μη με ξαναενοχλήσει καθόλου. Στην ουσία της το είπα για να την φοβερίσω οτι έχω κάτι ώστε να μην ασχοληθεί ξανά μαζί μου.

Δεν το γνώριζα το θέμα υγείας. Όταν με κάλεσαν από την αστυνομία για κατάθεση το έμαθα και δέχτηκα αμέσως να κάνω εξετάσεις και βγήκα θετικός».

Η απόφαση του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου

Λίγους μήνες πριν, το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο για το αδίκημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και του επέβαλε ποινή κάθειρξης πέντε ετών, με ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση.

Αναφερόμενη στη σημασία της πρόληψης και της θεσμικής προστασίας, η συνήγορος της παθούσας επισήμανε: «Η προστασία της υγείας και της αξιοπρέπειας των θυμάτων είναι αδιαπραγμάτευτη, ενώ παράλληλα αναμένουμε την αμετάκλητη κρίση της Δικαιοσύνης με σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας και στη νομιμότητα της διαδικασίας. Η σεξουαλική αγωγή και η σταθερή κουλτούρα συναίνεσης, μαζί με τη συνεπή λήψη μέτρων προφύλαξης, είναι κρίσιμες για την προστασία της υγείας και της αξιοπρέπειας όλων αλλά και για την ουσιαστική πρόληψη τέτοιων περιστατικών. Ζητούμε, τέλος, να τηρηθεί απόλυτα η ιδιωτικότητα όλων των εμπλεκομένων και να αποφευχθεί κάθε στιγματιστική προσέγγιση».

sunigoros.jpg

Η δικηγόρος της παθούσας, Μαρκέλα Ι. Αλιγηζάκη

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:01ΚΟΣΜΟΣ

Πάγωμα της συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ εισηγείται ο πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ - Βίντεο

15:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΟΦΗ – Παναθηναϊκός: Ένα από τα τελευταία «πράσινα» χαρτιά για τετράδα

15:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός-Καθαρά Δευτέρα: Ποιες περιοχές θα έχουν ιδανικές συνθήκες για πέταγμα χαρταετού - Χάρτης

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Ο άνθρωπος που προσπάθησε να «καθαρίσει» τον Έπσταϊν -Η αυτοκτονία που αποκαλύφθηκε επτά χρόνια μετά

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Έσερνε ηλικιωμένη στο δρόμο για να της αρπάξει την τσάντα - 83χρονη θύμα ληστείας ενώ πήγαινε στην εκκλησία

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Δύο συλλήψεις για μπαλωθιές σε γλέντι - «Έπεσαν» πάνω από 100 σφαίρες

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Πτολεμαΐδα: Στο χειρουργείο ο 17χρονος που τραυματίστηκε από έκρηξη κροτίδας

15:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΟΦΗ – Παναθηναϊκός: Με Παντελίδη και τριάδα στην άμυνα το «τριφύλλι» | Η ενδεκάδα του Μπενίτεθ

15:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αιγαίο: Τα νησιά που σαρώνουν σε πληρότητες και κέρδη

15:18ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση drones στη Μόσχα: Περιοριστικά μέτρα σε τέσσερα αεροδρόμια της ρωσικής πρωτεύουσας

15:10ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Μοτοσικλέτα τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει

15:00ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ίλια Μαλίνιν: Από την κορυφή και την αποθέωση, στον «φόβο» - Το μήνυμά του για την ψυχική υγεία

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες καλλιέργησαν μίνι εγκεφάλους και τους εκπαίδευσαν να λύσουν ένα τεχνικό πρόβλημα

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Σύλληψη μεθυσμένου επιβάτη σε πτήση προς τη Θεσσαλονίκη – Απείλησε, έβρισε και χτύπησε αστυνομικό

14:42ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Ντέρμπι «αιωνίων» στη Volley League γυναικών – Η ώρα και το κανάλι

14:30ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γνωριμία μέσω εφαρμογής κατέληξε σε εφιάλτη - «Έχω AIDS και μιλάω σε όλες για να σας κολλήσω» - Αποκλειστικό Newsbomb

14:13ΕΛΛΑΔΑ

Στο «έλεος» των υδάτων ο Δήμος Σουφλίου, έσπασε το ανάχωμα στην Κορνοφωλιά

13:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποκαλυπτήρια του Μνημείου Πεσόντων Ελευθεροχωριτών παρουσία Τασούλα: «Η μνήμη τους φωτίζει τον δρόμο μας»

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Βελούχι: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 74χρονου ορειβάτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:30ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γνωριμία μέσω εφαρμογής κατέληξε σε εφιάλτη - «Έχω AIDS και μιλάω σε όλες για να σας κολλήσω» - Αποκλειστικό Newsbomb

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Ιχθυοπώλης εξαγριώθηκε και άρχισε τα «γαλλικά» on air για τις τιμές των ψαριών – Δείτε βίντεο

12:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Τέλος οι βροχές, έρχεται ξηρή περίοδος -Πού θα φυσάει και θα πετάξουν οι χαρταετοί

10:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Η γροθιά του γιατρού που συνελήφθη στη Νίκαια - Θα ξαναπάω τις επόμενες ημέρες

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Από τη Eurovision στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι στολές που έγιναν viral στα καρναβάλια του 2026

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Έσερνε ηλικιωμένη στο δρόμο για να της αρπάξει την τσάντα - 83χρονη θύμα ληστείας ενώ πήγαινε στην εκκλησία

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Πτολεμαΐδα: Στο χειρουργείο ο 17χρονος που τραυματίστηκε από έκρηξη κροτίδας

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Σύλληψη μεθυσμένου επιβάτη σε πτήση προς τη Θεσσαλονίκη – Απείλησε, έβρισε και χτύπησε αστυνομικό

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Φωτογραφίες Καισαριανής: Το μυστήριο γύρω από τους ναζί φωτογράφους - Τι «αποκαλύπτει» η Σφαγή στο Κοντομαρί

13:21ΚΟΣΜΟΣ

Λίντσεϊ Βον: Πάνω από έξι ώρες στο χειρουργείο για 5η φορά για να σώσει το πόδι της

09:31ΕΛΛΑΔΑ

Τατόι: «Έκανα ελιγμούς αλλά με δάγκωσε στη μέση» – Πώς ξέφυγε ο άνδρας που δέχτηκε επίθεση από λύκο

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Νίκος Αλιάγας στη Le Point: Τι σημαίνει να είσαι Έλληνας, τι λέει για Όμηρο, Καβάφη, Αρβελέρ, Ελύτη

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Βελούχι: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 74χρονου ορειβάτη

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

12:32ΕΛΛΑΔΑ

Λειψυδρία: Σημάδια ανάκαμψης για τον Μόρνο τον Φεβρουάριο, αλλά η στάθμη παραμένει χαμηλά

11:12LIFESTYLE

Μαρία Χολίδου: Το μόνο δικαστήριο που παρίσταται η «δικηγόρος» είναι αυτό του Instagram

21:16ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Χρησιμοποιούσαν γυναίκα - δόλωμα για να κανονίζουν ραντεβού και λήστευαν τα θύματά τους

06:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καθαρά Δευτέρα: Πόσο θα αγοράσουμε φέτος τα σαρακοστιανά - Τι καθορίζει τις τιμές

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2025 τα αποθέματα - Πάνω από 680 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες - Γραφήματα

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Στρατιωτική θητεία – Όλες οι αλλαγές: 100€ αποζημίωση στην παραμεθόριο – Όλοι στον στρατό ξηράς για βασική εκπαίδευση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ