Εφιάλτης για γυναίκα μέσω εφαρμογής γνωριμιών - «Έχω AIDS και μιλάω σε όλες για να σας κολλήσω»

Μια αθώα γνωριμία που ξεκίνησε μέσα από εφαρμογή γνωριμιών κατέληξε σε σοβαρή ποινική υπόθεση, και σε εφιάλτη για μια γυναίκα στην Αθήνα.

Όπως αποκαλύπτει το Newsbomb.gr, ένας νεαρός άνδρας και μια γυναίκα, λίγο μεγαλύτερη του, ήρθαν σε επαφή μέσω διαδικτυακής εφαρμογής πριν από λίγα χρόνια και αποφάσισαν να συναντηθούν από κοντά. Κατά τη συνάντησή τους προχώρησαν σε ερωτική επαφή. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η γυναίκα είχε ζητήσει με έμφαση τη χρήση προφυλακτικού, εξηγώντας ότι αντιμετωπίζει ζήτημα υγείας και επιθυμούσε αυξημένη προσοχή. Εκείνος τη διαβεβαίωσε πως θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα και ότι είχε ήδη χρησιμοποιήσει προφυλακτικό. Ωστόσο, στη διάρκεια της πράξης η γυναίκα αντιλήφθηκε ότι δεν είχε τηρηθεί η συμφωνία και επιχείρησε να διακόψει άμεσα.

Το μήνυμα που ανέτρεψε τα πάντα

Την επόμενη ημέρα, έλαβε μήνυμα που -όπως περιγράφεται- ανέτρεψε τα δεδομένα της ζωής της:

«Ήθελα απλά να σε ενημερώσω ότι έχω Aids… Επίτηδες μιλάω σε όλες, για να σας κολλήσω»

Η ίδια προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του μέσω της εφαρμογής, καθώς δεν διέθετε άλλα στοιχεία επικοινωνίας. Λίγο αργότερα, ο άνδρας διέκοψε κάθε δυνατότητα επαφής, προχωρώντας σε μπλοκάρισμα και διαγραφή του λογαριασμού του.

Αγώνας δρόμου για προληπτική αγωγή

Ακολούθησε ένας αγώνας δρόμου για την παθούσα. Eπισκέψεις σε γιατρούς και νοσοκομείο, ιατρικές εξετάσεις και τελικά έναρξη αντιρετροϊκής προφύλαξης διάρκειας 28 ημερών. Πρόκειται για αγωγή που δεν αποτελεί μια απλή διαδικασία, αλλά συνοδεύεται από έντονη σωματική και ψυχική επιβάρυνση, με την αγωνία να κορυφώνεται έως την οριστική διενέργεια των εξετάσεων. Στο τέλος, τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά και η γυναίκα δεν μολύνθηκε.

Η προσφυγή στη Δικαιοσύνη - Τι υποστήριξε ο κατηγορούμενος στο δικαστήριο

Η γυναίκα απευθύνθηκε άμεσα στις Αρχές και κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τον εντοπισμό του άνδρα. Όπως ανέφερε μιλώντας στο Newsbomb η δικηγόρος της, Μαρκέλα Ι. Αλιγηζάκη, «η εντολέας μου προσέφυγε άμεσα στις Αρχές, ζητώντας να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση και να αποδοθούν ευθύνες, εφόσον προκύψουν, για πράξεις που έθεσαν σε σοβαρό κίνδυνο τη σωματική της ακεραιότητα».

Η Ελληνική Αστυνομία και οι δικαστικές αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν τον κατηγορούμενο, ο οποίος οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Στο δικαστήριο, ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν γνώριζε πως φέρει τον ιό του HIV και ότι το μήνυμα που έστειλε είχε σκοπό να διακόψει κάθε επαφή με τη γυναίκα. Ισχυρίστηκε ακόμη πως το ιικό του φορτίο ήταν ιδιαίτερα χαμηλό και δεν υπήρχε δυνατότητα μετάδοσης, κάτι που - σύμφωνα με όσα αναδείχτηκαν στο δικαστήριο - δεν επιβεβαιώνεται από τα ιατρικά έγγραφα.

Τι είπε ο κατηγορούμενος στην απολογία του

«Δεν έχω Aids. Απλά έχω λοίμωξη στον HIV. Aids θα είναι μετά, αν δεν έπαιρνα αγωγή. Είμαι θετικός και τώρα το ιικό μου φορτίο είναι πολύ μηδενικό. Είμαι σε πολύ αρχικό στάδιο.

»Όταν βρεθήκαμε την επόμενη μέρα της έστειλα ένα μήνυμα, και δεν το σκέφτηκα καθόλου γενικά ήθελα απλά να της πω ότι έχω μία αρρώστια για να μη με ξαναενοχλήσει καθόλου. Στην ουσία της το είπα για να την φοβερίσω οτι έχω κάτι ώστε να μην ασχοληθεί ξανά μαζί μου.

Δεν το γνώριζα το θέμα υγείας. Όταν με κάλεσαν από την αστυνομία για κατάθεση το έμαθα και δέχτηκα αμέσως να κάνω εξετάσεις και βγήκα θετικός».

Η απόφαση του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου

Λίγους μήνες πριν, το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο για το αδίκημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και του επέβαλε ποινή κάθειρξης πέντε ετών, με ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση.

Αναφερόμενη στη σημασία της πρόληψης και της θεσμικής προστασίας, η συνήγορος της παθούσας επισήμανε: «Η προστασία της υγείας και της αξιοπρέπειας των θυμάτων είναι αδιαπραγμάτευτη, ενώ παράλληλα αναμένουμε την αμετάκλητη κρίση της Δικαιοσύνης με σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας και στη νομιμότητα της διαδικασίας. Η σεξουαλική αγωγή και η σταθερή κουλτούρα συναίνεσης, μαζί με τη συνεπή λήψη μέτρων προφύλαξης, είναι κρίσιμες για την προστασία της υγείας και της αξιοπρέπειας όλων αλλά και για την ουσιαστική πρόληψη τέτοιων περιστατικών. Ζητούμε, τέλος, να τηρηθεί απόλυτα η ιδιωτικότητα όλων των εμπλεκομένων και να αποφευχθεί κάθε στιγματιστική προσέγγιση».

Η δικηγόρος της παθούσας, Μαρκέλα Ι. Αλιγηζάκη

Διαβάστε επίσης