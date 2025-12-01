Πατήσια: Χρησιμοποιούσαν γυναίκα - δόλωμα για να κανονίζουν ραντεβού και λήστευαν τα θύματά τους

Ένα οργανωμένο κύκλωμα, που παγίδευε άνδρες μέσω ψεύτικων ερωτικών ραντεβού στο TikTok, αποκάλυψε η Ασφάλεια Αττικής.

Οι δράστες χρησιμοποιούσαν προφίλ με φωτογραφία καλλίγραμμης γυναίκας για να προσεγγίζουν τα θύματα και να κλείνουν ραντεβού.

Στη συνέχεια, τους οδηγούσαν σε διαμέρισμα στα Πατήσια, όπου με την απειλή όπλων και μαχαιριών τους λήστευαν και τους εκβίαζαν.

Ένα μέλος του κυκλώματος έχει συλληφθεί, ενώ άλλα τρία αναζητούνται.