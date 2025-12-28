Έβρος-Μπλόκα αγροτών: Αποκλεισμός σε φορτηγά στο Ορμένιο - Συλλαλητήριο στο Διδυμότειχο την Τρίτη

«Ενισχύουμε το μπλόκο και καταδικάζουμε κάθε προσπάθεια διάσπασης», τόνισαν οι αγρότες του βόρειου Έβρου

Newsbomb

Έβρος-Μπλόκα αγροτών: Αποκλεισμός σε φορτηγά στο Ορμένιο - Συλλαλητήριο στο Διδυμότειχο την Τρίτη
Συνεχίζουν τον καθολικό αποκλεισμό για τα φορτηγά που έρχονται από την Βουλγαρία και τον πολύωρο για όσα φεύγουν από Ελλάδα, οι αγρότες στο μπλόκο του κόμβου Ορμενίου στον Έβρο, ενώ την ερχόμενη Τρίτη 30 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο διαμαρτυρίας στο Διδυμότειχο.

Αυτά αποφάσισαν στην συνέλευση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (28/12) στο μπλόκο Ορμενίου οι αγρότες του βορείου Έβρου. Σύμφωνα με το evros-news.gr, οι αποφάσεις που πάρθηκαν ομόφωνα είναι:

  • Η διοργάνωση συλλαλητηρίου την Τρίτη 30/12 στο Διδυμότειχο (προσυγκέντρωση στις 10:00 στο ξενοδοχείο Ερμής)
  • Κλείσιμο του δρόμου για φορτηγά και εμπορικά οχήματα (επ’ αόριστο για τις εισαγωγές και με πολύωρο κλείσιμο για τις εξαγωγές).

Όπως τόνισαν: “Ενισχύουμε το μπλόκο και καταδικάζουμε κάθε προσπάθεια διάσπασης του αγροτικού κινήματος. Συνεχίζουμε ενωμένοι μέχρι τη δικαίωση”.

