Θεσσαλονίκη-Αθήνα σε... δέκα ώρες: Απίστευτη ταλαιπωρία στην Αθηνών-Λαμίας - Βίντεο

Σε «Οδύσσεια» έχει εξελιχθεί η επιστροφή των ταξιδιωτών των Χριστουγέννων στην Αθηνών-Λαμίας, με τους ταξιδιώτες που χρειάστηκε να κάνουν οδικώς τη διαδρομή από τη Θεσσαλονίκη προς την πρωτεύουσα να χρειάζονται σχεδόν 10 ώρες, περισσότερο από τον διπλάσιο χρόνο σε κανονικές συνθήκες, για να φτάσουν στον προορισμό τους.

Οδηγός αποκάλυψε στο Newsbomb ότι αναχώρησε για την Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη στις 11 το πρωί της Κυριακής, και έφτασε στην πρωτεύουσα στις 20:45, με στάση 15 λεπτών.

Άλλοι οδηγοί που αναχώρησαν μία ώρα αργότερα από την Καλαμαριά, δήλωσε, είναι ακόμα στο Μαρτίνο.

Ουρές χιλιομέτρων στην εθνική

Ουρές χιλιομέτρων σχηματίστηκαν στην εθνική οδό λόγω των εκτροπών σε Κάστρο και Μπράλο εξαιτίας των αγροτικών μπλόκων, και τα οχήματα, που σε κανονικές συνθήκες θα κινούνταν με ταχύτητες άνω των 100 χιλιομέτρων την ώρα, βρέθηκαν ακινητοποιημένα στον αυτοκινητόδρομο.

Σε βίντεο του lamiareport.gr καταγράφεται η ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση στον αυτοκινητόδρομο στο ύψος της γέφυρας του Μαρτίνου, με την ουρά των αυτοκινήτων να φτάνει σχεδόν μέχρι τα διόδια της Τραγάνας.

Χαρακτηριστική ήταν η εικόνα στα διόδια της Θήβας, στις 19:15 το απόγευμα:

Τα σημαντικότερα προβλήματα στη διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη ξεκινούν πέριξ της Λαμίας, που τα αυτοκίνητα είναι κολλημένα επί πολλά χιλιόμετρα. Ακόμη και όταν οι οδηγοί δεν είναι ακινητοποιημένοι, κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες, με αποτέλεσμα οι καθυστερήσεις να είναι τεράστιες.

«Από το 140 χλμ μέχρι το Κάστρο χρειαστήκαμε πανω από μία ώρα», δήλωσε χαρακτηριστικά στο newsbomb.gr οδηγός.

Στο «κόκκινο» Θήβα και Κάστρο - Βελτιωμένη εικόνα στον Μπράλο

Συνεχίζονται οι δυσκολίες στη Θήβα, με ουρές χιλιομέτρων να έχουν σχηματιστεί πριν την έξοδο για την πόλη, καθώς μόνο μία λωρίδα έχει δοθεί στην κυκλοφορία.

Και στο Μαρτίνο η κατάσταση παραμένει δύσκολη, με την εθνική να είναι στο «κόκκινο».

Ωστόσο, σημαντική βελτίωση έχει σημειωθεί στο τρίτο σημείο της εθνικής οδού που αντιμετώπιζε προβλήματα, στον Α/Κ Μπράλου στη Φθιώτιδα. Εκεί πλέον η κίνηση έχει επιστρέψει σε πιο κανονικές συνθήκες.

Νωρίτερα, στο ίδιο σημείο, τα οχήματα κινούνταν με αργές ταχύτητες για χιλιόμετρα.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., από τις Υπηρεσίες Τροχαίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας, πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, ως ακολούθως:

Νόμος Βοιωτίας:

Κάστρο Βοιωτίας : 114,815 χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Κάστρου).

Από σήμερα (28-12-2025) μεσημβρινές ώρες, στο ρεύμα πορείας προς Αθήνα, τα οχήματα εισέρχονται από τον κόμβο του Μαρτίνου Φθιώτιδας (125,770 χ/θ Α.Θ.Ε.) στον βόρειο παράδρομο Α.Θ.Ε. και από το κόμβο Κάστρου (115 χ/θ Α.Θ.Ε.) εισέρχονται ξανά στον Αυτοκινητόδρομο με κατεύθυνση προς Αθήνα. Στο ρεύμα πορείας προς Λαμία, πραγματοποιείται εκτροπή των οχημάτων από τον Κόμβο του Ακραιφνίου (107 χ/θ Α.Θ.Ε.), τα οχήματα κινούνται στον παράδρομο και από το κόμβο Κάστρου (115 χ/θ Α.Θ.Ε.) εισέρχονται ξανά στον Αυτοκινητόδρομο με κατεύθυνση προς Λαμία.

Από μεσημβρινές ώρες της 26-12-2025, η κυκλοφορία των Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων και των λεωφορείων, διεξάγεται επί του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. από μία λωρίδα κυκλοφορίας, και προς Αθήνα και προς Λαμία.

Νόμος Φθιώτιδας:

Λαμία : 203,065 χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Μπράλου).

Πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί τόπου από τις εξόδους και εισόδους του Α/Κ Μπράλου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Όλα τα οχήματα κινούνται κανονικά, μέσω του Αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε., και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

