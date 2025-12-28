Μαρτυρία οδηγού στο Newsbomb.gr για την ταλαιπωρία στην Εθνική: Θεσσαλονίκη - Θήβα πάνω από 8 ώρες!

Απίστευη ταλαιπωρία βιώνουν οδηγοί και επιβάτες που επέλεξαν να ταξιδέψουν οδικώς σήμερα Κυριακή από τη Θεσσαλονίκη προς την Αθήνα, λόγω των μπλόκων των αγροτών και των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από την τροχαία.

Χαρακτηριστική είναι μαρτυρία οδηγού στο newsbomb.gr: Ξεκίνησαν από τη Θεσσαλονίκη στις 11 το πρωί και μέχρι τις 7 το απόγευμα δεν είχαν περάσει ακόμη τη Θήβα - μια διαδρομή που κανονικά χρειάζεται περί τις 4 ώρες, σήμερα χρειάστηκε περισσότερες από 8!

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα στα διόδια της Θήβας, στις 19:15 το απόγευμα:

Τα εμπόδια ξεκίνησαν ήδη από τα Μάλγαρα, όπου αγρότες έχουν αποκλείσει την κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα.

Το μεγάλο πρόβλημα ωστόσο δημιουργήθηκε πέριξ της Λαμίας, που τα αυτοκίνητα είναι κολλημένα επί πολλά χιλιόμετρα. Ακόμη και όταν οι οδηγοί δεν είναι ακινητοποιημένοι, κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες, με αποτέλεσμα οι καθυστερήσεις να είναι τεράστιες.

«Από το 140 χλμ μέχρι το Κάστρο χρειαστήκαμε πανω από μία ώρα», λέει χαρακτηριστικά στο newsbomb.gr οδηγός.

Το χειρότερο είναι πως η κατάσταση πέριξ της Θήβας είναι επίσης απελπιστική, με τα δορυφορικά συστήματα να υπολογίζουν ότι το όχημα θα φτάσει στην Αθήνα στον προορισμό του περί τις 20:30 - δηλαδή μετά από 9,5 ώρες από την αναχώρηση από Θεσσαλονίκη!

Άνθρωποι όλων των ηλικιών, οικογένειες με μικρά παιδιά, ακόμη και ασθενείς σε κάποιες περιπτώσεις, βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον δρόμο, επί πολλές ώρες, στον δρόμο της επιστροφής για το σπίτι τους. Μια κατάσταση που προδιαγραφόταν πως θα συμβεί, βάσει όσων είχαν συμβεί κατά την έξοδο των εκδρομέων παραμονές Χριστουγέννων και που όπως είναι σαφές, δεν έγινε δυνατό να αποτραπεί, τόσες ημέρες μετά.

