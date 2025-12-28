Καραμπόλα έξι αυτοκινήτων στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου στο ύψος των Μεγάρων

Καραμπόλα έξι αυτοκινήτων σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (28/12) στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος των Μεγάρων.

Στο σημείο έχει προκληθεί σημαντική κυκλοφοριακή συμφόρηση, με ουρές χιλιομέτρων να έχουν σχηματιστεί από τα Μέγαρα έως την Κακιά Σκάλα.