Καραμπόλα έξι αυτοκινήτων στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου στο ύψος των Μεγάρων
Κυκλοφοριακό «κομφούζιο» στο σημείο
Καραμπόλα έξι αυτοκινήτων σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (28/12) στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος των Μεγάρων.
Στο σημείο έχει προκληθεί σημαντική κυκλοφοριακή συμφόρηση, με ουρές χιλιομέτρων να έχουν σχηματιστεί από τα Μέγαρα έως την Κακιά Σκάλα.
