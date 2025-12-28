Μπλόκα αγροτών: Σήκωσαν τις μπάρες σε διόδια - Πού εντοπίζονται προβλήματα στο εθνικό οδικό δίκτυο

Μετά την «ανάπαυλα» των ημερών των Χριστουγέννων, οι αγρότες κλιμάκωσαν τις κινητοποιήσεις τους στα μπλόκα ανά την Ελλάδα, προχωρόντας σε νέους αποκλεισμούς.

Ταυτόχρονα, μετά την Πρωτοχρονιά αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις σε νέα πανελλαδική σύσκεψη για τη συνέχεια των κινητοποιήσων, παρά τις διαφοροποιήσεις που σημειώθηκαν από ορισμένα μπλόκα, τα οποία «βλέπουν» πιο θετικά τον διάλογο με την κυβέρνηση.

Νέοι αποκλεισμοί και κινητοποιήσεις

Στα διόδια Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη ανοιχτό θα παραμείνει το ρεύμα προς Αθήνα έως και τις 6 το απόγευμα, προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα στην επιστροφή των εκδρομέων.

Στον αυτοκινητόδρομο Ε65 στην Καρδίτσα, οι αγρότες του νομού προχώρησαν σε δυναμική κινητοποίηση στα διόδια Σοφάδων, όπου σήκωσαν τις μπάρες επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση σε οδηγούς.

Οι παραγωγοί, έχοντας καλύψει τις κάμερες ελέγχου του σταθμού με σακούλες, σταματούσαν για λίγα δευτερόλεπτα τους οδηγούς προκειμένου να τους ενημερώσουν για τα αιτήματά τους, να συνομιλήσουν μαζί τους και να τους προσφέρουν καφέ, ανταλλάσσοντας ευχές για «καλή χρονιά» και «καλό ταξίδι».

Παρόμοια κίνηση πραγματοποιήθηκε και στα διόδια Μακρυχωρίου, όπου οι αγρότες άνοιξαν τις μπάρες.

Οι αγρότες άνοιξαν τα διόδια Μακρυχωρίου και μοίρασαν προϊόντα στους ταξιδιώτες. INTIME NEWS

«Γολγοθάς» η επιστροφή των εκδρομέων

Η επιστροφή των εκδρομέων των Χριστουγέννων παρουσιάζει προβλήματα καθώς από τη μία η κίνηση είναι ούτως ή άλλως αυξημένη και από την άλλη σε διάφορα σημεία της Εθνικής Οδού γίνονται παρακάμψεις.

Στην ευρύτερη περιοχή της Λαμίας, λίγο πριν από το μπλόκο των αγροτών στον Μπράλο, έχει ήδη δημιουργηθεί ουρά περίπου τριών χιλιομέτρων, αφού η κυκλοφορία προς Αθήνα διεξάγεται από μία μόνο λωρίδα.

Σε βίντεο του lamiareport.gr από drone καταγράφηκαν μεγάλες ουρές οχημάτων σε παράδρομους στη Βοιωτία το απόγευμα του Σαββάτου (27/12).

Από χθες, οι αγρότες είχαν απομακρύνει τα τρακτέρ τους, ώστε να δοθεί προσωρινά στη χρήση ακόμη μία λωρίδα, η οποία ενεργοποιήθηκε νωρίτερα για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας.

Προς το παρόν, δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα προβλήματα στο τμήμα από τον Μπράλο έως λίγο πριν το Μαρτίνο, από το 205ο έως το 125ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται ομαλά στον βασικό άξονα της ΠΑΘΕ.

Προβλήματα στη γέφυρα στο Μαρτίνο

Ωστόσο, στο ύψος της γέφυρας στο Μαρτίνο, στο 125ο χιλιόμετρο της ΠΑΘΕ, η εικόνα διαφοροποιείται αισθητά, καθώς έχει σχηματιστεί ουρά μήκους περίπου τεσσάρων χιλιομέτρων, με τα οχήματα προς Αθήνα να κινούνται υποχρεωτικά σε μία λωρίδα.

Στη συνέχεια, μέσω ρυθμίσεων της Τροχαίας, οδηγούνται στον παράδρομο που κατευθύνεται προς το Κάστρο, την Αλίαρτο και την παλαιά εθνική οδό Λαμίας-Αθηνών, για να καταλήξουν μετά τη Θήβα στη Ριτσώνα στο 75 χλμ της εθνικής οδού και να συνεχίσουν προς Αθήνα.

Η κίνηση στις παρακάμψεις γίνεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες, με αποτέλεσμα να υπάρχει ταλαιπωρία των οδηγών και ο χρόνος διέλευσης να αυξάνεται σημαντικά.

Διευκολύνσεις για τους εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς

Χιλιάδες τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα στις Εθνικές Οδούς, χωρίς όμως αυτές τις ημέρες να εμποδίζουν τη διέλευση των εκδρομέων ενώ οι αγρότες θα κάνουν συμβολικές δράσεις μέχρι την Τρίτη, οπότε και θα επιστρέψουν στο μοτίβο των Χριστουγέννων για να διευκολύνουν τους εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς.

Συμβολικοί αποκλεισμοί έχουν προγραμματιστεί για τα τελωνεία των Ευζώνων και του Προμαχώνα σήμερα, ενώ στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων έχει προγραμματιστεί να κλείσει εκ νέου ο δρόμος στον κόμβο της Χαλκηδόνας για τρεις ώρες το απόγευμα.

Επιπλέον, η αερογέφυρα στη Νίκαια που δόθηκε την Τετάρτη στην κυκλοφορία, με αποτέλεσμα να διευκολύνει σημαντικά τη διέλευση των οχημάτων, θα κλείσει εκ νέου, ενώ αναμένεται να ανοίξει και πάλι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Τη Δευτέρα οι αγρότες τονίζουν ότι πρόκειται να κλείσουν τις παρακαμπτήριες οδούς, ενώ θα ανοίξουν και πάλι για να διευκολύνουν τους εκδρομείς. Την Πρωτοχρονιά, οι εκδρομείς θα μετακινηθούν όπως τα Χριστούγεννα, καθώς η αερογέφυρα θα είναι ανοιχτή και τα οχήματα θα εκτρέπονται από τον κόμβο του Πλατυκάμπου που κινούνται από τη Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, μέσω της παλιάς Εθνικής Οδού και θα εισέρχονται πάλι στον αυτοκινητόδρομο στον κόμβο του Κιλελέρ.

Αποκλεισμός της Υψηλής Γέφυρας της Χαλκίδας. INTIME NEWS

Στην Εύβοια οι αγρότες θα προχωρήσουν σε εκ νέου αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας της Χαλκίδας, μία εκ των δύο χερσαίων προσβάσεων του νησιού, από τις 18.00 έως τις 20.00.

Διαβάστε επίσης