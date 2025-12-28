Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες και ανοίγουν διόδια σήμερα - Ουρές χιλιομέτρων στο Κάστρο Βοιωτίας

Αύριο Δευτέρα ετοιμάζουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, με αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας στα Μάλγαρα

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες και ανοίγουν διόδια σήμερα - Ουρές χιλιομέτρων στο Κάστρο Βοιωτίας

Αγρότες άνοιξαν σήμερα Κυριακή 28/12 τα διόδια της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης στο Μακρυχώρι Λάρισας - Το στιγμιότυπο από τις 20 Δεκεμβρίου 2025

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες σήμερα Κυριακή αποκλείοντας συμβολικά την κυκλοφορία στις εθνικές οδούς. Παρά την ανακοίνωση περί διάθεσης διαλόγου με την κυβέρνηση που ήρθε χθες Σάββατο από 18 μπλόκα, σήμερα τα τρακτέρ παραμένουν στους δρόμους. Μάλιστα, για αύριο Δευτέρα οι αγρότες προαναγγέλλουν πως θα «κόψουν την Ελλάδα στα δύο».

Στα μπλόκα παραμένουν ανυποχώρητοι οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας, που άνοιξαν σήμερα τα διόδια Μακρυχωρίου, όπως και οι αγρότες στο μπλόκο των Μαλγάρων που κρατούν κλειστό το ρεύμα της εθνικής οδού προς Αθήνα. Για αύριο Δευτέρα, οι αγρότες στα Μάλγαρα έχουν προαναγγείλει αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας στην εθνική οδό, θέλοντας να στείλουν ένα μήνυμα «αποκλεισμού» και να «κόψουν την Ελλάδα τα δύο», όπως δηλώνουν χαρακτηριστικά.

Πολύ μεγάλη η ταλαιπωρία για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων που επιστρέφουν στην Αθήνα καταγράφεται στη Βοιωτία, λόγω του μπλόκου των αγροτών στο Κάστρο.

Αποκλεισμένη παραμένει από χθες Σάββατο η περιμετρική της Πάτρας, ενώ παραμένει αποκλεισμένος όλο το διάστημα των αγροτικών κινητοποιήσεων ο αυτοκινητόδρομος Ε65 στην Καρδίτσα. Οι αγρότες της δυτικής Θεσσαλίας τονίζουν πως θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους το επόμενο χρονικό διάστημα. Με τις καθημερινές συνελεύσεις που πραγματοποιούνται στους χώρους των μπλόκων ενημερώνονται για την πορεία των κινητοποιήσεων, τονίζοντας πως θα συνεχίζουν τον αγώνα τους που αποτελεί γι' αυτούς θέμα επιβίωσης. «Εμείς θα φύγουμε τελευταίοι», τονίζουν οι αγρότες από το μπλόκο στα διόδια του Ε65 και επισημαίνουν πως «δεν θα μετακινηθούμε, αν δεν δοθούν λύσεις στα προβλήματά μας». Σημειώνεται πως οι αγρότες της Καρδίτσας σήκωσαν σήμερα τις μπάρες στα διόδια του Ε65 στους Σοφάδες.

Στο τελωνείο Ευζώνων οι αγρότες απέκλεισαν την κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα και θα επαναλάβουν τον αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων από τις 18.00 μέχρι τις 22.00.

Στα τελωνεία Προμαχώνα και Εξοχής ο αποκλεισμός ισχύει μόνο για τα φορτηγά, ενώ τα επιβατικά οχήματα διέρχονται κανονικά και στα δύο ρεύματα.

Στο Δερβένι, στην Εγνατία οδό, κλείνουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας το μεσημέρι μέχρι τις 2.

Διάθεση διαλόγου από αγρότες σε 18 μπλόκα

Έτοιμοι να ανταποκριθούν στο κάλεσμα της κυβέρνησης για ουσιαστικό διάλογο προκειμένου να βρεθεί λύση στα αιτήματά τους δηλώνουν αγρότες από 18 μπλόκα που είχαν σύσκεψη το μεσημέρι του Σαββάτου (27/12) στην Επανομή Θεσσαλονίκης.

Υπενθυμίζεται ότι στην ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση, οι αγρότες υπογραμμίζουν ότι τα ζητήματα που έχουν ανακύψει δεν αφορούν μόνο τον αγροτικό κόσμο, αλλά «μια ολόκληρη ελληνική κοινωνία», επισημαίνοντας την ανάγκη να τεθούν άμεσα επί τάπητος τα προβλήματα όπως αυτά έχουν παρουσιαστεί στην κυβέρνηση.

Παράλληλα, τονίζεται η αναγκαιότητα έναρξης ενός ουσιαστικού και γόνιμου διαλόγου με τους συμμετέχοντες να δηλώνουν ότι απορρίπτουν «σκοπιμότητες και μεθοδεύσεις» που, όπως αναφέρουν, προωθούνται από την πλευρά της κυβέρνησης.

Από την σύσκεψη έλειπαν εκπρόσωποι μεγάλων αγροτικών μπλόκων όπως αυτών της Νίκαιας, των Μαλγάρων, της Σιάτιστας και του Προμαχώνα.

«Δεν θέλουμε να μείνουμε αιώνια εδώ πέρα»

«Εντός των ημερών θα ανταποκριθούμε στο κάλεσμα της κυβέρνησης. Συζητάμε και πιστεύω ότι βήμα βήμα θα φτάσουμε στο τραπέζι του διαλόγου», ανέφερε σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους ο αγρότης Χρήστος Τσιλιάς.

«Κάποια στιγμή θα πρέπει όλο αυτό που έχει στηθεί να έχει και μια προοπτική. Πρέπει να δούμε πού σκαλώνει αυτή η ιστορία, να δούμε αν μας φταίει όντως η ΑΑΔΕ και από εκεί και πέρα να αρχίσει ένας διάλογος και αυτά που είναι να δώσει η πολιτεία να θεσμοθετηθούν», τόνισε από την πλευρά ο αγροσυνδικαλιστής, Γιάννης Βογιατζής.

«Δεν θέλουμε να κάνουμε ένα αγώνα στον αγώνα και να μείνουμε αιώνια εδώ πέρα. Και εμείς μέχρι να πάρουμε κάποια πράγματα από αυτά που ζητάμε δεν φεύγουμε αλλά στον διάλογο πρέπει να πάμε», ανέφερε ο Δημήτρης Τσιλιάς, μέλος συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια.

