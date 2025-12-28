ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του αγροτοσυνδικαλιστή Γιώργου Μπότα

Τα 17 αγροτεμάχια «φαντάσματα» και τι απαντά ο ίδιος για τις κατηγορίες

Newsbomb

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του αγροτοσυνδικαλιστή Γιώργου Μπότα

Ο Γιώργος Μπότας, γενικός γραμματέας Β' του Αγροτικού Συνεταιρισμού Χαλάστρας και μέλος του συντονιστικού στο μπλόκο των Μαλγάρων 

ΕΡΤ
ΕΛΛΑΔΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Λόγω σύνδεσης με την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι αρχές προχώρησαν χθες (27/12) στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του γνωστού αγροτοσυνδικαλιστή Γιώργου Μπότα, με τον γενικό γραμματέα Β' του Αγροτικού Συνεταιρισμού Χαλάστρας, και μέλος του συντονιστικού στο μπλόκο των Μαλγάρων, να φέρεται να εισέπραξε παρανόμως επιδοτήσεις ύψους περίπου 120.000 ευρώ στην περίοδο 2019-2024.

Σύμφωνα με το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.), ο Μπότας φέρεται να έχει εισπράξει συνολικά περισσότερα από 126.000 ευρώ από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) για εκτάσεις που, όπως διαπιστώθηκε, δεν αντιστοιχούν σε πραγματική ιδιοκτησία.

17 αγροτεμάχια «φαντάσματα»

Η υπόθεση ήρθε στο φως ύστερα από στοχευμένους ελέγχους στις Δηλώσεις Ενιαίας Ενίσχυσης (ΕΑΕ) που υπέβαλε ο 55χρονος κατά τα έτη 2019-2024. Στο πλαίσιο της διερεύνησης, οι αρμόδιες αρχές διαπίστωσαν ότι 17 αγροτεμάχια τα οποία εμφανίζονταν ως μισθωμένα και δηλώνονταν για επιδότηση δεν υπήρχαν καταχωρημένα στις δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων (Ε9) των φερόμενων ιδιοκτητών – συνολικά 22 φυσικών προσώπων και ενός ιερού ναού – με αποτέλεσμα να μην μπορεί να τεκμηριωθεί η πίστη νομιμότητα των μισθώσεων.

Από τη διασταύρωση των στοιχείων προέκυψε ότι μόνο για τις εκτάσεις που χαρακτηρίστηκαν «φαντάσματα» ο ΟΠΕΚΕΠΕ κατέβαλε στον Μπότα 49.021,14 €, ενώ το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων που εισέπραξε μέσα στην πενταετία ξεπερνά τα 126.448 €. Τα εν λόγω ποσά περιλαμβάνουν και ενισχύσεις για άλλες δηλωμένες εκτάσεις, κάποιες από τις οποίες επίσης εξετάζονται για ανακρίβειες.

Ένα από τα στοιχεία που έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην έρευνα είναι ότι για το 2025 ο Μπότας υπέβαλε νέα Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης, στην οποία επανεμφάνισε 15 χωράφια τα οποία σε πολλές περιπτώσεις ταυτίζονται με εκείνα που είχαν ήδη κριθεί ως ψευδώς δηλωμένα σε προηγούμενες περιόδους. Η επαναλαμβανόμενη παρουσία των ίδιων εκτάσεων εγείρει υποψίες για συστηματική πρακτική παράνομης δήλωσης και όχι απλώς μεμονωμένο λάθος.

«Πώς γίνεται μετά από πέντε μέρες να θεωρούμαι εγκληματίας;»

Ο κ. Μπότας κάνει λόγο για αναίτια ενέργεια, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε είχε ενημερωθεί για οποιαδήποτε εμπλοκή του σε υπόθεση οικονομικού εγκλήματος. «Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω και δεν μπορώ να βρω τον λόγο. Έτυχε και το ανακάλυψα μόνος μου. Δεν έχω καμία ειδοποίηση στα χέρια μου, δεν γνώριζα τίποτα», δήλωσε.

Όπως ανέφερε, επικοινώνησε με την τράπεζά του, από όπου ενημερώθηκε ότι οι λογαριασμοί του δεσμεύτηκαν βάσει διάταξης που αφορά οικονομικό έγκλημα, χωρίς προηγούμενη προσωπική ειδοποίηση. Ο ίδιος χαρακτήρισε την ενέργεια «απαράδεκτη», υποστηρίζοντας ότι στοχοποιεί τον αγροτικό κόσμο, ενώ τόνισε πως οι συγκεκριμένες επιδοτήσεις είχαν καταβληθεί μετά από διπλό έλεγχο.

«Αφού με πλήρωσαν όταν ολοκληρώθηκε ο ενδελεχής έλεγχος, πώς γίνεται μετά από πέντε μέρες να θεωρούμαι εγκληματίας; Όλα έγιναν λόγω της επέμβασης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», ανέφερε.

Έρευνα και για τον Κώστα Ανεστίδη

Στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών αρχών βρίσκεται και ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, οι τραπεζικοί λογαριασμοί του οποίου δεσμεύτηκαν τη Δευτέρα (22/12).

Ερωτηθείς αν έχει λάβει γνώση της δικογραφίας, δήλωσε: «Θα τη διαβάσουν οι δικηγόροι. Δεν έχω διαπιστώσει τίποτα. Όλα είναι εντάξει, νόμιμα, κανονικότατα. Θα απαντήσουμε».

Σύμφωνα με τις αρχές, η Οικονομική Αστυνομία ερευνά παρατυπίες στις δηλώσεις του την περίοδο 2019–2024, κατά την οποία φέρεται να εισέπραξε επιδοτήσεις ύψους περίπου 120.000 ευρώ μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Η υπόθεση αφορά ενδεχόμενη υπεξαίρεση, η οποία, εφόσον αποδειχθεί, συνιστά κακούργημα.

Τρεις αγρότες υπό έρευνα

Η Οικονομική Αστυνομία ερευνά συνολικά τρεις αγρότες, με την εντολή δέσμευσης των περιουσιακών τους στοιχείων να έχει δοθεί το περασμένο Σάββατο.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι αρμόδια να κρίνει εάν τα συγκεντρωθέντα στοιχεία επαρκούν για την άσκηση ποινικών διώξεων, ενώ οι εμπλεκόμενοι δηλώνουν ότι θα προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία για τη νομιμότητα των δηλώσεών τους.

«Ενορχηστρωμένη επίθεση προς το πρόσωπό μου»

Ο αγροτοσυνδικαλιστής Γιώργος Μπότας απαντά με έντονο ύφος στις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε καν τον λόγο που δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί του λογαριασμοί και ότι βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπος με τις κατηγορίες χωρίς προειδοποίηση.

Μιλώντας στο Star, είπε: «Είναι πραγματικά χωράφια, δεν είναι φαντάσματα. Απλά οι ιδιοκτήτες είχαν παραλείψει τη δήλωση είτε στο Ε9, είτε στο κτηματολόγιο και για αυτό ακριβώς με την μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ προέκυψε αυτό το εύρημα».

Όπως δήλωσε στον ΣΚΑΪ, «Από το μεσημέρι της Παρασκευής ζω μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Ανακάλυψα εντελώς τυχαία ότι έχουν κατασχεθεί οι λογαριασμοί μου… χωρίς να έχει έρθει στα χέρια μου κάποιο επίσημο έγγραφο… ότι έχω 17 αγροτεμάχια-φαντάσματα και έχω λάβει επιδοτήσεις ύψους 126.000 € από το 2019 έως σήμερα».

«Αν δεν είναι αυτό ενορχηστρωμένη επίθεση προς το πρόσωπό μου, τότε τι άλλο να σκεφτώ. Ζω έναν κανιβαλισμό από προχθές. Εγώ δεν γνωρίζω τον λόγο που έχουν μπλοκαριστεί οι λογαριασμοί μου».

Παράλληλα, ο ίδιος υποστήριξε ότι οι εκτάσεις που δηλώνει είναι πραγματικές και τις μισθώνει νόμιμα, αλλά η απουσία ταυτοποίησής τους στο Ε9 ή στο Κτηματολόγιο πιθανώς οδηγεί σε λάθος συμπεράσματα των αρχών: «Εγώ δηλώνω αγροτεμάχια 17 και περισσότερα κάθε χρόνο, τα οποία τα νοικιάζω… Τώρα προφανώς, δεν υπάρχει ταυτοποίηση του Ε9… δηλαδή οι ιδιοκτήτες των αγροτεμαχίων ίσως έχουν παραλείψει να κάνουν δήλωση… και μου πετάει τη δήλωση ως φάντασμα».

Τέλος, εξέφρασε την ετοιμότητά του να συνεργαστεί με τις αρχές και να υποβληθεί σε πλήρη έλεγχο: «Εγώ να πω ότι μακάρι να γίνει ένας έλεγχος, να μπει ένα τέλος σε όλο αυτό. Αν κάπου φταίω να πληρώσω γιατί αυτό το μπλοκάρισμα είναι καταστροφή για μένα».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:16ΕΛΛΑΔΑ

Γκύζη: «Δεν άντεχα άλλο αυτή την κατάσταση» - Το σημείωμα του 66χρονου που μαχαίρωσε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε

17:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ένοπλη ληστεία μέρα-μεσημέρι σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών στον Ταύρο

17:08ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Στις 20:00 η συνάντηση Τραμπ και Ζελένσκι- Τηλεφωνική επικοινωνία με Ευρωπαίοι ηγέτες

17:03ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύτηκαν για επιδοτήσεις άνω των €120.000 οι λογαριασμοί του αγροτοσυνδικαλιστή Γιώργου Μπότα

16:55ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν η Μπριζίτ Μπαρντό συνάντησε μουσικά τον Γιάννη Σπανό

16:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Από το «Moi je joue» στο «Je t’aime»: Η Μπριζίτ Μπαρντό μέσα από 5 εμβληματικά τραγούδια

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Στο νοσοκομεία δύο 15χρονες λόγω κατανάλωσης αλκοόλ - Χειροπέδες σε γονέα και υπεύθυνο καταστήματος

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Κλείνει για τα φορτηγα το μπλόκο σε Ορμένιο και Τελωνείο των Κήπων

16:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς 5 παίκτες και 3 μέλη του σταφ η προπόνηση

16:24ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Συναγερμός για 54χρονη που έπεσε στη λίμνη - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Γκύζη: Ιδιόχειρο σημείωμα άφησε ο άνδρας που μαχαίρωσε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε - Οι πρώτες εικόνες από το σημείο

15:55ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μπριζίτ Μπαρντό: Η ξανθιά καλλονή που αναθεώρησε την αισθητική του κινηματογράφου - Οι εμβληματικοί ρόλοι που έμειναν στην ιστορία

15:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Serie A: Έριξε τριάρα και «έπιασε» κορυφή η Μίλαν

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Χριστουγεννιάτικη «επανάσταση» στη Βέροια: Το μελομακάρονο που όλοι θέλουν να δοκιμάσουν

15:40ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Το μήνυμα Αντετοκούνμπο για το κάρφωμα και η «μπηχτή» του Βούτσεβιτς

15:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League, Καρδίτσα - ΠΑΟΚ 68-72: Πέρασε από τη Θεσσαλία ο «Δικέφαλος»

15:20ΕΛΛΑΔΑ

Γκύζη: Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι στη σύζυγό του και αυτοκτόνησε

15:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Από τον Εμανουέλ Μακρόν έως τον κόσμο του πολιτισμού: Τα μηνύματα για τον θάνατο της Μπριζίτ Μπαρντό

15:15ΑΘΛΗΜΑΤΑ

«Η μάχη των φύλων»: Σαμπαλένκα και Κύργιος παλεύουν στο Ντουμπάι σ’ ένα ματς με έντονες αντιδράσεις

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Το λεωφορείο που μετατρέπει την καθημερινή διαδρομή σε γιορτή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:15ΕΛΛΑΔΑ

Γκύζη: Ιδιόχειρο σημείωμα άφησε ο άνδρας που μαχαίρωσε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε - Οι πρώτες εικόνες από το σημείο

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Στο νοσοκομεία δύο 15χρονες λόγω κατανάλωσης αλκοόλ - Χειροπέδες σε γονέα και υπεύθυνο καταστήματος

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς: Κατέθεσε νέα μήνυση για υπερτιμολογήσεις στο «μπάζωμα» στα Τέμπη

16:24ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Συναγερμός για 54χρονη που έπεσε στη λίμνη - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η Μπριζίτ Μπαρντό - Θλίψη για τον θάνατο της θρυλικής «ΜπεΜπε» που άλλαξε τον κινηματογράφο

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: «Κυρία, τι ώρα είναι;» - Απαγόρευσαν τα smartphones και διαπίστωσαν ότι οι μαθητές δεν μπορούν να διαβάσουν την ώρα

14:36ΕΛΛΑΔΑ

Επιστροφή μετ' εμποδίων λόγω μπλόκων: Ουρές χιλιομέτρων σε Μπράλο και Κάστρο

15:40ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Το μήνυμα Αντετοκούνμπο για το κάρφωμα και η «μπηχτή» του Βούτσεβιτς

15:20ΕΛΛΑΔΑ

Γκύζη: Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι στη σύζυγό του και αυτοκτόνησε

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Χριστουγεννιάτικη «επανάσταση» στη Βέροια: Το μελομακάρονο που όλοι θέλουν να δοκιμάσουν

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Βαρδούσια: «Τα ίχνη τους χάνονταν ξαφνικά» – Πώς εντόπισαν τους τέσσερις ορειβάτες οι ομάδες διάσωσης

11:46ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς για τον καιρό της Πρωτοχρονιάς: Τι δείχνουν τα μοντέλα για κρύο και χιόνι - Τα δύο σενάρια

13:07ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός της Πρωτοχρονιάς: Ανανεωμένη πρόγνωση Κολυδά για το κρύο και το ψυχρό σκηνικό - Τι δείχνουν τα μοντέλα

12:07ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μαρκλ - πρίγκιπας Χάρι: Αποχωρεί ακόμη μία υπεύθυνη επικοινωνίας τους - Ήταν η 11η μέσα σε πέντε χρόνια

12:52ΕΛΛΑΔΑ

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες: Ουρές χιλιομέτρων στο Κάστρο Βοιωτίας - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί, πού ετοιμάζουν κινητοποιήσεις - Ποιοι λένε «ναι» στον διάλογο με την κυβέρνηση

18:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θρήνος στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο: «Έφυγε» στα 18 του χρόνια ο Βελισσάριος Ζαφειρούλης

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Βαρδούσια: Τι προκάλεσε τη χιονοστιβάδα που σκότωσε τους 4 ορειβάτες

16:55ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν η Μπριζίτ Μπαρντό συνάντησε μουσικά τον Γιάννη Σπανό

16:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Από το «Moi je joue» στο «Je t’aime»: Η Μπριζίτ Μπαρντό μέσα από 5 εμβληματικά τραγούδια

10:12LIFESTYLE

«Χρόνια Πολλά, μόνο υπομονή κάνουμε» - Ο Γιώργος Μαζωνάκης βγήκε στην ουρά για να ευχαριστήσει το κοινό του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ