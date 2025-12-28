ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του αγροτοσυνδικαλιστή Γιώργου Μπότα

Λόγω σύνδεσης με την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι αρχές προχώρησαν χθες (27/12) στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του γνωστού αγροτοσυνδικαλιστή Γιώργου Μπότα, με τον γενικό γραμματέα Β' του Αγροτικού Συνεταιρισμού Χαλάστρας, και μέλος του συντονιστικού στο μπλόκο των Μαλγάρων, να φέρεται να εισέπραξε παρανόμως επιδοτήσεις ύψους περίπου 120.000 ευρώ στην περίοδο 2019-2024.

Σύμφωνα με το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.), ο Μπότας φέρεται να έχει εισπράξει συνολικά περισσότερα από 126.000 ευρώ από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) για εκτάσεις που, όπως διαπιστώθηκε, δεν αντιστοιχούν σε πραγματική ιδιοκτησία.

17 αγροτεμάχια «φαντάσματα»

Η υπόθεση ήρθε στο φως ύστερα από στοχευμένους ελέγχους στις Δηλώσεις Ενιαίας Ενίσχυσης (ΕΑΕ) που υπέβαλε ο 55χρονος κατά τα έτη 2019-2024. Στο πλαίσιο της διερεύνησης, οι αρμόδιες αρχές διαπίστωσαν ότι 17 αγροτεμάχια τα οποία εμφανίζονταν ως μισθωμένα και δηλώνονταν για επιδότηση δεν υπήρχαν καταχωρημένα στις δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων (Ε9) των φερόμενων ιδιοκτητών – συνολικά 22 φυσικών προσώπων και ενός ιερού ναού – με αποτέλεσμα να μην μπορεί να τεκμηριωθεί η πίστη νομιμότητα των μισθώσεων.

Από τη διασταύρωση των στοιχείων προέκυψε ότι μόνο για τις εκτάσεις που χαρακτηρίστηκαν «φαντάσματα» ο ΟΠΕΚΕΠΕ κατέβαλε στον Μπότα 49.021,14 €, ενώ το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων που εισέπραξε μέσα στην πενταετία ξεπερνά τα 126.448 €. Τα εν λόγω ποσά περιλαμβάνουν και ενισχύσεις για άλλες δηλωμένες εκτάσεις, κάποιες από τις οποίες επίσης εξετάζονται για ανακρίβειες.

Ένα από τα στοιχεία που έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην έρευνα είναι ότι για το 2025 ο Μπότας υπέβαλε νέα Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης, στην οποία επανεμφάνισε 15 χωράφια τα οποία σε πολλές περιπτώσεις ταυτίζονται με εκείνα που είχαν ήδη κριθεί ως ψευδώς δηλωμένα σε προηγούμενες περιόδους. Η επαναλαμβανόμενη παρουσία των ίδιων εκτάσεων εγείρει υποψίες για συστηματική πρακτική παράνομης δήλωσης και όχι απλώς μεμονωμένο λάθος.

«Πώς γίνεται μετά από πέντε μέρες να θεωρούμαι εγκληματίας;»

Ο κ. Μπότας κάνει λόγο για αναίτια ενέργεια, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε είχε ενημερωθεί για οποιαδήποτε εμπλοκή του σε υπόθεση οικονομικού εγκλήματος. «Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω και δεν μπορώ να βρω τον λόγο. Έτυχε και το ανακάλυψα μόνος μου. Δεν έχω καμία ειδοποίηση στα χέρια μου, δεν γνώριζα τίποτα», δήλωσε.

Όπως ανέφερε, επικοινώνησε με την τράπεζά του, από όπου ενημερώθηκε ότι οι λογαριασμοί του δεσμεύτηκαν βάσει διάταξης που αφορά οικονομικό έγκλημα, χωρίς προηγούμενη προσωπική ειδοποίηση. Ο ίδιος χαρακτήρισε την ενέργεια «απαράδεκτη», υποστηρίζοντας ότι στοχοποιεί τον αγροτικό κόσμο, ενώ τόνισε πως οι συγκεκριμένες επιδοτήσεις είχαν καταβληθεί μετά από διπλό έλεγχο.

«Αφού με πλήρωσαν όταν ολοκληρώθηκε ο ενδελεχής έλεγχος, πώς γίνεται μετά από πέντε μέρες να θεωρούμαι εγκληματίας; Όλα έγιναν λόγω της επέμβασης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», ανέφερε.

Έρευνα και για τον Κώστα Ανεστίδη

Στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών αρχών βρίσκεται και ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, οι τραπεζικοί λογαριασμοί του οποίου δεσμεύτηκαν τη Δευτέρα (22/12).

Ερωτηθείς αν έχει λάβει γνώση της δικογραφίας, δήλωσε: «Θα τη διαβάσουν οι δικηγόροι. Δεν έχω διαπιστώσει τίποτα. Όλα είναι εντάξει, νόμιμα, κανονικότατα. Θα απαντήσουμε».

Σύμφωνα με τις αρχές, η Οικονομική Αστυνομία ερευνά παρατυπίες στις δηλώσεις του την περίοδο 2019–2024, κατά την οποία φέρεται να εισέπραξε επιδοτήσεις ύψους περίπου 120.000 ευρώ μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Η υπόθεση αφορά ενδεχόμενη υπεξαίρεση, η οποία, εφόσον αποδειχθεί, συνιστά κακούργημα.

Τρεις αγρότες υπό έρευνα

Η Οικονομική Αστυνομία ερευνά συνολικά τρεις αγρότες, με την εντολή δέσμευσης των περιουσιακών τους στοιχείων να έχει δοθεί το περασμένο Σάββατο.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι αρμόδια να κρίνει εάν τα συγκεντρωθέντα στοιχεία επαρκούν για την άσκηση ποινικών διώξεων, ενώ οι εμπλεκόμενοι δηλώνουν ότι θα προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία για τη νομιμότητα των δηλώσεών τους.

«Ενορχηστρωμένη επίθεση προς το πρόσωπό μου»

Ο αγροτοσυνδικαλιστής Γιώργος Μπότας απαντά με έντονο ύφος στις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε καν τον λόγο που δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί του λογαριασμοί και ότι βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπος με τις κατηγορίες χωρίς προειδοποίηση.

Μιλώντας στο Star, είπε: «Είναι πραγματικά χωράφια, δεν είναι φαντάσματα. Απλά οι ιδιοκτήτες είχαν παραλείψει τη δήλωση είτε στο Ε9, είτε στο κτηματολόγιο και για αυτό ακριβώς με την μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ προέκυψε αυτό το εύρημα».

Όπως δήλωσε στον ΣΚΑΪ, «Από το μεσημέρι της Παρασκευής ζω μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Ανακάλυψα εντελώς τυχαία ότι έχουν κατασχεθεί οι λογαριασμοί μου… χωρίς να έχει έρθει στα χέρια μου κάποιο επίσημο έγγραφο… ότι έχω 17 αγροτεμάχια-φαντάσματα και έχω λάβει επιδοτήσεις ύψους 126.000 € από το 2019 έως σήμερα».

«Αν δεν είναι αυτό ενορχηστρωμένη επίθεση προς το πρόσωπό μου, τότε τι άλλο να σκεφτώ. Ζω έναν κανιβαλισμό από προχθές. Εγώ δεν γνωρίζω τον λόγο που έχουν μπλοκαριστεί οι λογαριασμοί μου».

Παράλληλα, ο ίδιος υποστήριξε ότι οι εκτάσεις που δηλώνει είναι πραγματικές και τις μισθώνει νόμιμα, αλλά η απουσία ταυτοποίησής τους στο Ε9 ή στο Κτηματολόγιο πιθανώς οδηγεί σε λάθος συμπεράσματα των αρχών: «Εγώ δηλώνω αγροτεμάχια 17 και περισσότερα κάθε χρόνο, τα οποία τα νοικιάζω… Τώρα προφανώς, δεν υπάρχει ταυτοποίηση του Ε9… δηλαδή οι ιδιοκτήτες των αγροτεμαχίων ίσως έχουν παραλείψει να κάνουν δήλωση… και μου πετάει τη δήλωση ως φάντασμα».

Τέλος, εξέφρασε την ετοιμότητά του να συνεργαστεί με τις αρχές και να υποβληθεί σε πλήρη έλεγχο: «Εγώ να πω ότι μακάρι να γίνει ένας έλεγχος, να μπει ένα τέλος σε όλο αυτό. Αν κάπου φταίω να πληρώσω γιατί αυτό το μπλοκάρισμα είναι καταστροφή για μένα».

