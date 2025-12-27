ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί ενός ακόμη αγροτοσυνδικαλιστή για παράνομες επιδοτήσεις

Σε νέο «πάγωμα» λογαριασμών στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησαν οι αρχές το Σάββατο (27/12), με τα τραπεζικά κεφάλαια του γνωστού αγροτοσυνδικαλιστή Γιώργου Μπότα να δεσμεύονται.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, το «ελληνικό FBI» και η Οικονομική Αστυνομία διερευνούν υποθέσεις παράνομων εισπράξεων αγροτικών ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έτσι, στο στόχαστρο έχουν τεθεί συνολικά τρεις αγρότες, ανάμεσά τους ο Γιώργος Μπότας και ο Κώστας Ανεστίδης, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να αναλαμβάνει πλέον τον τελικό λόγο για την άσκηση ποινικών διώξεων.

«Προσπάθεια φίμωσης των αγροτών»

Ο Γιώργος Μπότας, γενικός γραμματέας του Β’ αγροτικού συνεταιρισμού Χαλάστρας και μέλος του συντονιστικού στο μπλόκο των Μαλγάρων, ανακάλυψε ότι οι λογαριασμοί του που συνδέονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν δεσμευτεί. Ο ίδιος καταγγέλλει ότι η ενέργεια έγινε χωρίς καμία προειδοποίηση, κάνοντας λόγο για προσπάθεια φίμωσης των αγροτών.

«Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω και να βρω το λόγο», δήλωσε ο κ. Μπότας, προσθέτοντας: «Έτυχε και το ανακάλυψα, δεν έχω καμία ειδοποίηση στα χέρια μου, δεν γνώριζα τίποτα. Επικοινώνησα με την τράπεζα και μου λένε ότι κατασχέθηκαν βάσει της διάταξης 6772 που αφορά οικονομικό έγκλημα, από το ελληνικό FBI»,

Ο αγροτοσυνδικαλιστής έθεσε σοβαρά ερωτήματα για τις διαδικασίες ελέγχου, αναφέροντας: «Υποτίθεται ότι αυτές οι πληρωμές άργησαν γιατί ελέγχθηκαν εις διπλούν όλα, λόγω της επέμβασης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Άρα αφού με πλήρωσαν, μετά από τόσο ενδελεχή έλεγχο, πώς γίνεται μετά από πέντε ημέρες εγώ να είμαι εγκληματίας;».

«Βέβαιος» για τη νομιμότητα των κινήσεών του ο Ανεστίδης

Παράλληλα, η Οικονομική Αστυνομία ερευνά τον Κώστα Ανεστίδη, επικεφαλής του συντονιστικού στο μπλόκο των Μαλγάρων, για παρατυπίες στις δηλώσεις του κατά την περίοδο 2019-2024.

Ο κ. Ανεστίδης φέρεται να εισέπραξε μέσω του οργανισμού ΟΠΕΚΕΠΕ επιδοτήσεις ύψους 122.000 ευρώ, μια υπόθεση που —αν αποδειχθεί η υπεξαίρεση – συνιστά κακούργημα.

Από την πλευρά του, ο Κώστας Ανεστίδης εμφανίζεται βέβαιος για τη νομιμότητα των κινήσεών του, λέγοντας: «Τη δικογραφία θα τη διαβάσουν οι δικηγόροι. Δεν έχω διαπιστώσει τίποτα. Όλα είναι εντάξει, νόμιμα, κανονικότατα». Ο ίδιος προχώρησε σε μια αιχμηρή τοποθέτηση για τη λειτουργία του συστήματος, τονίζοντας: «Οι λωποδύτες, αυτοί που δήλωναν ψεύτικα χωράφια, έπαιρναν δικαιώματα μέσα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ από το εθνικό απόθεμα. Όταν ένας αγρότης έχει τα δικά του δικαιώματα και καλλιεργεί τα χωράφια και είναι υπαρκτά, τα έχει επισημάνει ο δορυφόρος, εκεί αν είναι το ΑΤΑΚ ή το ΚΑΕΚ, πώς το λένε, δεν έχει καμία σημασία. Και αυτά θα προσκομισθούν».

