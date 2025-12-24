ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο «μικροσκόπιο» της ΑΑΔΕ 3.000 ιδιοκτήτες για τις επιδοτήσεις

Η ΑΑΔΕ διαπίστωσε περιπτώσεις μαζικής εισαγωγής και διαγραφής αγροτεμαχίων από την περιουσιακή τους κατάσταση (Ε9) χωρίς επαρκή η τεκμηριωμένη αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο των διασταυρώσεων, που πραγματοποιεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με στοιχεία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για πρόσωπα με αγροτικές επιδοτήσεις το 2020-2024, διαπιστώθηκαν περιπτώσεις μαζικής εισαγωγής και διαγραφής αγροτεμαχίων από την περιουσιακή τους κατάσταση (έντυπο Ε9) εντός του 2025, χωρίς επαρκή ή τεκμηριωμένη αιτιολόγηση. Πρόκειται για πρόσωπα που έχουν εισπράξει, αδικαιολογήτως, υψηλά ποσά επιδοτήσεων σε σχέση με την πραγματική τους παραγωγική δυναμική ως κατ' επάγγελμα αγρότες, όπως αυτή προκύπτει από τη φορολογική τους εικόνα.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΑΑΔΕ, οι ελεγκτές της εξετάζουν 3.000 περιπτώσεις ιδιοκτητών αγροτικών εκτάσεων και τους ενοικιαστές αυτών.

Ήδη, οι πρώτες 50 περιπτώσεις ελεγχόμενων, για τις οποίες δεν προκύπτει δικαιολογημένη διαγραφή αγροτεμαχίων από το Ε9, διαβιβάζονται στις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές εισαγγελικές Αρχές, καθώς και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τον αποκλεισμό από περαιτέρω πληρωμές και την εκκίνηση της διαδικασίας ανάκτησης των ενισχύσεων που έλαβαν.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

• Φυσικό πρόσωπο, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, διέγραψε 146 αγροτεμάχια που είχε αρχικά δηλώσει σε περιοχές της Μεσσηνίας, της Κορινθίας, της Κρήτης και της Αττικής. Πριν από τη διαγραφή τους, τα αγροτεμάχια αυτά είχαν δηλωθεί ως μισθωμένα από 19 φυσικά πρόσωπα, τα οποία προέβησαν σε έναρξη αγροτικής δραστηριότητας το ίδιο έτος με την έναρξη των μισθώσεων και εισέπραξαν αγροτικές επιδοτήσεις άνω των 338.000 ευρώ.

• Φυσικό πρόσωπο, κάτοικος Κρήτης, διέγραψε 28 αγροτεμάχια που είχε δηλώσει «εκ παραδρομής» σε διαφορετικούς νομούς από τον τόπο κατοικίας του, συγκεκριμένα σε Κάλυμνο, Φούρνους, Λέσβο και Χίο, κάποια από τα οποία αφενός τα χρησιμοποίησε προκειμένου να εισπράξει ενισχύσεις άνω των 240.000 ευρώ και αφετέρου τα μίσθωνε σε 29 φυσικά πρόσωπα, τα οποία προέβησαν σε έναρξη αγροτικής δραστηριότητας το ίδιο έτος με την έναρξη των μισθώσεων και εισέπραξαν αγροτικές επιδοτήσεις άνω των 679.000 ευρώ.

Μεταξύ των μισθωτών των παραπάνω αγροτεμαχίων:

• Φυσικό πρόσωπο δήλωσε στο ΟΣΔΕ τουλάχιστον 10 αγροτεμάχια, με γεωγραφική θέση διάφορη της κατοικίας του, που στη συνέχεια διαγράφηκαν από τον φερόμενο «ιδιοκτήτη» στο Ε9. Με βάση τα δηλωθέντα αγροτεμάχια, έλαβε ενισχύσεις ποσού άνω των 60.000 ευρώ.

• Ενισχύσεις 58.000 ευρώ έλαβαν δύο φυσικά πρόσωπα, νεαρής ηλικίας, τα οποία, αφού έκαναν έναρξη ως αγρότες ειδικού καθεστώτος, δήλωσαν στο ΟΣΔΕ μίσθωση τουλάχιστον 22 αγροτεμαχίων με γεωγραφική θέση διάφορη της κατοικίας τους, και που στη συνέχεια διαγράφθηκαν στο Ε9.

Τα 50 ελεγχόμενα πρόσωπα, των οποίων οι υποθέσεις διαβιβάζονται στους εισαγγελείς και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουν λάβει επιδοτήσεις που, στα ελεγχόμενα έτη, συνολικά ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Οι έλεγχοι σε πρόσωπα που έχουν εισπράξει αγροτικές επιδοτήσεις εντατικοποιούνται, με βάση τα στοιχεία που αποστέλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με την αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών και ελεγκτικών εργαλείων της Αρχής, με στόχο τον άμεσο και αποτελεσματικό εντοπισμό τόσο παρανόμως εισπραχθεισών ενισχύσεων όσο και φαινομένων φοροδιαφυγής σημειώνει η ΑΑΔΕ.

