ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε λειτουργία από σήμερα η ψηφιακή εφαρμογή για αγροτεμάχια χωρίς ΚΑΕΚ

Η διαδικασία θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά έως και την Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2026

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε λειτουργία από σήμερα η ψηφιακή εφαρμογή για αγροτεμάχια χωρίς ΚΑΕΚ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα, Τρίτη 23 Δεκεμβρίου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η ειδική ψηφιακή εφαρμογή για τις περιπτώσεις αγροτεμαχίων μικρότερης ή ίσης των 20 στρεμμάτων που δεν διαθέτουν έγκυρο ΚΑΕΚ ή και ΑΤΑΚ, σε συγκεκριμένους νομούς της χώρας, με έμφαση στην Κεντρική Μακεδονία.

Η διαδικασία θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά έως και την Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2026 ενώ οι υπεύθυνες δηλώσεις που θα έχουν υποβληθεί έως 31/12/2025 θα επεξεργαστούν, προκειμένου οι δικαιούχοι να συμμετάσχουν σε υπολογισμό πληρωμής μέχρι 15/1/2026. Οι υπόλοιποι δικαιούχοι, και εφόσον υποβάλλουν την Υπεύθυνη Δήλωση μέχρι και 13/1/2026 θα συμμετάσχουν σε υπολογισμό πληρωμής μέχρι 30/1/2026, σημειώνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μέτρο 23

Αναφορικά με το Μέτρο 23, όπως τονίζει στην ανακοίνωσή του ο Οργανισμός Πληρωμών, βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης των πληρωμών του. Έχουν καταβληθεί 157,5 εκατ. ευρώ από το συνολικό ποσό των 177,5 εκατ. ευρώ του Μέτρου, ενώ τα υπόλοιπα 20 εκατ. ευρώ θα πιστωθούν τις επόμενες ημέρες, καθώς σε συνέχεια της πρώτης πληρωμής πραγματοποιήθηκε νέος διασταυρωτικός έλεγχος, ο οποίος επέτρεψε την αποδέσμευση αγροτεμαχίων που δεν παρουσίαζαν πρόβλημα.

Στην πρώτη πληρωμή, ο διασταυρωτικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο ΑΦΜ, με αποτέλεσμα 10.990 ΑΦΜ να μην πληρωθούν στο σύνολό τους, ανεξαρτήτως του αριθμού αγροτεμαχίων που είχαν δηλώσει.

Σε δεύτερο στάδιο, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε σε αναλυτικό διασταυρωτικό έλεγχο σε επίπεδο αγροτεμαχίου, γεγονός που καθιστά δυνατή την πληρωμή των αγροτεμαχίων για τα οποία δεν διαπιστώθηκε κανένα ζήτημα, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου ο ίδιος παραγωγός δεν είχε πληρωθεί καθόλου στην πρώτη πληρωμή.

Συγκεκριμένα, για την ενίσχυση των γεωργών μέσω του Μέτρου 23 δηλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα 677.318 αγροτεμάχια.

Μετά τον νέο διασταυρωτικό έλεγχο σε επίπεδο αγροτεμαχίου, προέκυψε ότι το πρόβλημα περιορίζεται σε 11.219 αγροτεμάχια, δηλαδή σε μόλις 1,66% του συνόλου.

Κατά συνέπεια, το 98,34% των αγροτεμαχίων δεν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα και εντάσσεται κανονικά στην πληρωμή, γεγονός που αποτυπώνει τη σημαντική συρρίκνωση των εκκρεμοτήτων μετά τη μετάβαση από έλεγχο σε επίπεδο ΑΦΜ σε έλεγχο σε επίπεδο αγροτεμαχίου.

Διευκρινίζεται επίσης ότι οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν χωρίς έλεγχο ΑΤΑΚ ή ΚΑΕΚ, στοιχεία τα οποία δεν αποτελούσαν προϋπόθεση καταβολής ενισχύσεων για το έτος 2024.

Τέλος, για τα αγροτεμάχια που παραμένουν προσωρινά σε εκκρεμότητα, από την Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2026 και για ένα μήνα θα είναι ανοικτή η πλατφόρμα υποβολής ενστάσεων από τους ενδιαφερομένους. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των ενστάσεων, τα ποσά που θα αντιστοιχούν στους δικαιούχους θα καταβάλλονται ανά 15νθήμερο.

