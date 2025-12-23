Δικηγόρος Ανεστίδη: «Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του - Προσπαθεί να μάθει τον λόγο από την τράπεζα»

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η δικαστική και ελεγκτική έρευνα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον αγρότη και συνδικαλιστή του μπλόκου των Μεγάρων, Κώστα Ανεστίδη, να δηλώνει κατηγορηματικά αθώος. Μέσω του δικηγόρου του, Δημήτρη Τσικρίκα, ο κ. Ανεστίδης υποστηρίζει πως δεν έχει λάβει καμία επίσημη ενημέρωση για τις έρευνες σε βάρος του, ούτε για το σκεπτικό της δέσμευσης των τραπεζικών του λογαριασμών, η οποία, όπως ανέφερε, ενεργοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο συνήγορός του στην εκπομπή «Action Τώρα», ο συνδικαλιστής πληροφορήθηκε την εμπλοκή του στην υπόθεση μέσω δημοσιευμάτων την Κυριακή, ενώ μέχρι και χθες το απόγευμα πραγματοποιούσε κανονικά τις τραπεζικές του συναλλαγές. «Είναι στην τράπεζα και προσπαθεί να μάθει για ποιον λόγο έγινε η δέσμευση», σημείωσε ο κ. Τσικρίκας, τονίζοντας πως η πλευρά του κατηγορουμένου δεν έχει γνώση για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις κατά την υποβολή των αιτήσεων επιδότησης.

Η υπόθεση ωστόσο κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς πληροφορίες αναφέρουν πως ο αγρότης ελέγχεται για βαρύτατα αδικήματα, μεταξύ των οποίων η σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, η απάτη κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πλαστογραφία και η ψευδής βεβαίωση. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει επιδοτήσεις ύψους 120.000 ευρώ που έλαβε ο κ. Ανεστίδης, ενώ η έρευνα εστιάζει σε 16 αγροτεμάχια για τα οποία φέρονται να εντοπίστηκαν σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στη δηλωθείσα ιδιοκτησία και τα στοιχεία του Κτηματολογίου για την περίοδο 2019-2024.

