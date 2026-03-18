Επιστρέφουν στο Ιράν οι Ιρανές αθλήτριες - «Είναι παιδιά της πατρίδας και ο λαός τις αγκαλιάζει»

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν έφτασε στην ανατολική Τουρκία και κατευθύνθηκε προς τα σύνορα με το Ιράν, καθ' οδόν προς την πατρίδα της, ανάμεσά τους αρκετές παίκτριες που απέσυραν τις αιτήσεις ασύλου τους στην Αυστραλία. Οι παίκτριες, οι οποίοι προσγειώθηκαν στην Κωνσταντινούπολη το βράδυ της Τρίτης με πτήση από το Ομάν, έφτασαν στην ανατολική πόλη Ιγκντίρ, φτάνοντας λίγο μετά το μεσημέρι της Τετάρτης, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων AFP.

UPDATE: Iran women's national football team returns home after asylum controversy



Φορώντας φόρμες της εθνικής ομάδας του Ιράν, εθεάθησαν να φεύγουν από το αεροδρόμιο πριν κατευθυνθούν προς τη διάβαση Γκουρμπουλάκ-Μπαζαργκάν, η οποία βρίσκεται περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του AFP.

Έφτασαν στην Τουρκία μέσω Ομάν και Μαλαισίας, έχοντας φύγει από την Αυστραλία, όπου αγωνίστηκαν στο Ασιατικό Κύπελλο. «Μου λείπει η οικογένειά μου», δήλωσε μία από αυτές στο AFP τη Δευτέρα στο αεροδρόμιο της Κουάλα Λουμπούρ. Επτά μέλη της αντιπροσωπείας είχαν αναζητήσει άσυλο στην Αυστραλία την περασμένη εβδομάδα, αφού χαρακτηρίστηκαν «προδότριες» στην πατρίδα τους επειδή αρνήθηκαν να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο στον εναρκτήριο αγώνα τους στο Κύπελλο Ασίας Γυναικών. Πέντε από αυτές ωστόσο αργότερα άλλαξαν γνώμη, αφήνοντας μόνο δύο συμπαίκτριές τους στην Αυστραλία.

Σε μια ανάρτηση στο X, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι οι παίκτες και η ομάδα υποστήριξής τους ήταν «παιδιά της πατρίδας και ο λαός του Ιράν τους αγκαλιάζει». Η επιστροφή τους πρόσθεσε «απογοήτευσε τους εχθρούς [του Ιράν] και δεν τις άφησε να ενδώσουν στην εξαπάτηση και τον εκφοβισμό από αντιιρανικά στοιχεία».

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν κατηγορήσει την Τεχεράνη ότι ασκεί πιέσεις σε αθλητές στο εξωτερικό απειλώντας συγγενείς με κατάσχεση περιουσίας σε περίπτωση που αυτομολήσουν ή κάνουν δηλώσεις κατά του Ιράν. Οι ιρανικές αρχές, με τη σειρά τους, κατηγόρησαν την Αυστραλία ότι πίεζε τους παίκτες να παραμείνουν

