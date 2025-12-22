Αγρότες - Ανεστίδης: «Δεν μου έχει έρθει κανένα χαρτί για έλεγχο» - Αρνείται τις κατηγορίες

Σε εξέλιξη βρίσκεται προκαταρκτική έρευνα από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για τον αγροτοσυνδικαλιστή της Βόρειας Ελλάδας, Κώστα Ανεστίδη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συνδικαλιστής ελέγχεται για σοβαρές παρατυπίες που αφορούν την είσπραξη αγροτικών επιδοτήσεων, το συνολικό ύψος των οποίων αγγίζει τις 122.000 ευρώ.

Το ενδιαφέρον των Αρχών επικεντρώνεται σε 16 συγκεκριμένα αγροτεμάχια. Η έρευνα έφερε στο φως σημαντικές αναντιστοιχίες ανάμεσα στα στοιχεία της κτηματογράφησης και τις ιδιοκτησίες που δηλώθηκαν για την άντληση ενισχύσεων κατά την πενταετία 2019-2024.

Ο κ. Ανεστίδης, από την πλευρά του, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ αρνήθηκε όλα όσα ακούγονται εις βάρος του. «Όλο αυτό αφορά μια δήλωση καλλιέργειας που κάνω εδώ και 30 χρόνια. Τα τελευταία χρόνια είναι σταθερά τα χωράφια μου, είναι ιδιόκτητα όλα και έχω ένα ενοικιαζόμενο», ανέφερε ο ίδιος, με τον αριθμό των στρεμμάτων στο όνομά του να ανέρχεται σε 312 καλλιέργειες. «Οι άλλοι κάνουν πολλά περισσότερα, γιατί δεν βγαίνουμε. Μας έκανε ο Μητσοτάκης να διπλασιάσουμε τις καλλιέργειες και κάποιοι τα παρατάνε τα χωράφια. Φέτος θα τα παρατήσουμε όλοι. Εγώ έτυχε να έχω ιδιόκτητα».

Παράλληλα, ο αγροτοσυνδικαλιστής δήλωσε πως δεν του έχει έρθει κανένα χαρτί για έλεγχο. «Δήλωσαν στην αρχή ότι πήρα αυτά τα χρήματα - τα καταχράστηκα δηλαδή - μετά έκαναν δεύτερη δήλωση ότι ελέγχομαι, ψάχνω να δω πού ελέγχομαι και δεν ελέγχομαι πουθενά».

Και συνεχίζει λέγοντας: «Μετά είπαν ότι έχουν δεσμευτεί οι λογαριασμοί μου. Πάω να βγάλω χρήματα από τον λογαριασμό μου να δω τι γίνεται. Χθες το βράδυ μετά τις 8 έκανα ανάληψη 600 ευρώ, μετά λίγο πριν τις 10 κάνω μεταφορά σε άλλο λογαριασμό μου 6.000 ευρώ. Θα αναγκαστώ να βγάλω τα λεφτά μου και να τα πετάω σε κανένα χαντάκι με αυτά που μου κάνουν. Εάν ήμουν λωποδύτης και ήμουν υπό έλεγχο, δεν θα μου έβαζαν επιστροφή ΕΦΚ στις 17/12. Εγώ τις επιδοτήσεις τις έχω πάρει όλες επειδή είμαι καθαρός. Δεν υπάρχει κανένα πάγωμα. Σήμερα θα πάω στην ΑΑΔΕ. Αν ήταν δεσμευμένοι οι λογαριασμοί μου, πώς έβγαλα χρήματα χθες βράδυ;»

