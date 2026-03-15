Κένυα: Τουλάχιστον 62 νεκροί από εκτεταμένες πλημμύρες λόγω κακοκαιρίας

Άνθρωποι περπατούν στον δρόμο έπειτα από έντονες βροχοπτώσεις στο Ναϊρόμπι της Κένυας, το Σάββατο 7 Μαρτίου 2026.

Τουλάχιστον 62 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους αυτήν την εβδομάδα στην Κένυα, έπειτα από εκτεταμένες πλημμύρες που προκλήθηκαν από έντονες βροχοπτώσεις, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, 11 άτομα διασώθηκαν αφού είχαν εγκλωβιστεί σε ένα μικρό λεωφορείο, λόγω της ανόδου της στάθμης των υδάτων στην πρωτεύουσα Ναϊρόμπι, σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό της Κένυας, ενώ δύο παιδιά διασώθηκαν από ένα πλημμυρισμένο σπίτι.

Οι έντονες βροχοπτώσεις της περασμένης εβδομάδας προκάλεσαν πρωτοφανείς πλημμύρες, με αποτέλεσμα να ξεχειλίσουν ποταμοί, να πλημμυρίσουν σπίτια και να προκληθούν ζημιές σε δρόμους, δίκτυα ηλεκτρικού ρεύματος και ύδρευσης. Ορισμένοι δρόμοι έχουν αποκλειστεί αφού σημειώθηκαν ζημιές σε γέφυρες σε ολόκληρο το Ναϊρόμπι, ενώ ορισμένα σχολεία πλημμύρισαν επίσης.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Κένυας εξέδωσε προειδοποίηση την Κυριακή, λέγοντας ότι διάφορες περιοχές της χώρας θα συνεχίζουν να δέχονται ισχυρές βροχοπτώσεις, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμύρας.

Οι αρχές προτρέπουν τους κατοίκους των περιοχών που βρίσκονται σε χαμηλό υψόμετρο να μετακινηθούν σε ασφαλέστερα μέρη. Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για να βρουν καταφύγιο.

Οι πλημμύρες δεν έχουν πλήξει μόνο την Κένυα, καθώς περισσότεροι από 100 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και στη γειτονική Αιθιοπία, έπειτα από πλημμύρες και κατολισθήσεις που σημειώθηκαν στο νότιο τμήμα της χώρας.