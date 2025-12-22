Ανυποχώρητοι οι αγρότες: Κλείνουν τις σήραγγες των Τεμπών για φορτηγά σήμερα

Αποκλεισμοί σε λιμάνια και σύνορα, αλλά «πράσινο φως» για τους εκδρομείς των εορτών

Newsbomb

Ανυποχώρητοι οι αγρότες: Κλείνουν τις σήραγγες των Τεμπών για φορτηγά σήμερα
Αρχείου - Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ανυποχώρητοι παραμένουν οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι σε όλη τη χώρα, μετατρέποντας τα μπλόκα σε μόνιμα σημεία διαμαρτυρίας. Παρά το εορταστικό κλίμα των ημερών, οι κινητοποιήσεις όχι μόνο δεν ατονούν, αλλά ενισχύονται με συμβολικές δράσεις και στοχευμένους αποκλεισμούς εμπορικών κόμβων.

Ήπειρος: Αποκλεισμοί σε λιμάνια και σύνορα

Στην Ήπειρο, η ένταση παραμένει αμείωτη στα τέσσερα κεντρικά σημεία (Άρτα, Λούρος, Καλπάκι, Ηγουμενίτσα).

  • Ηγουμενίτσα: Χθες βράδυ, μέλη του συλλόγου «Θύαμις» μοίρασαν μανταρίνια στους οδηγούς στα διόδια της Τύριας, σε μια κίνηση ευχαριστίας για τη στήριξη των πολιτών. Ωστόσο, για απόψε (20:00 - 22:00) έχει προγραμματιστεί δίωρος αποκλεισμός του λιμανιού εξωτερικού για τα βαρέα οχήματα.

  • Κακαβιά: Στο Καλπάκι, οι αγρότες προχωρούν σε τρίωρο αποκλεισμό της κυκλοφορίας φορτηγών από και προς τα ελληνοαλβανικά σύνορα.

  • Άρτα και Πρέβεζα: Τα τρακτέρ παραμένουν παραταγμένα στη γέφυρα της Ιονίας Οδού και στην εθνική οδό στο ύψος του Λούρου.

Στερεά Ελλάδα: «Ανοιχτοί» δρόμοι για τους πολίτες

Στη Στερεά Ελλάδα, οι αγρότες τηρούν μια στάση ισορροπίας, επιδιώκοντας να μην ταλαιπωρήσουν τους ταξιδιώτες των Χριστουγέννων, στέλνοντας όμως σαφές μήνυμα στην κυβέρνηση.

  • Μπράλος: Παρά την παρουσία των τρακτέρ στην εθνική οδό, αποφασίστηκε να παραμείνουν ανοιχτοί οι παράδρομοι. «Είναι συνειδητή επιλογή να διευκολύνουμε τον κόσμο τις μέρες αυτές», δήλωσε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας, Γιώργος Παλιούρας, προειδοποιώντας όμως για ένταση των μέτρων αμέσως μετά τις γιορτές.

  • Χαλκίδα: Σήμερα το απόγευμα (18:00 - 21:00) αναμένεται αποκλεισμός της Υψηλής Γέφυρας, με την κυκλοφορία να εκτρέπεται αποκλειστικά από την παλιά γέφυρα.

  • Αταλάντη και Αφίδνες: Μετά το χθεσινό άνοιγμα των διοδίων στην Τραγάνα και τις Αφίδνες, οι αγρότες επανεξετάζουν τη στάση τους, ενώ για την Τρίτη και την Τετάρτη σχεδιάζεται η παραχώρηση μιας λωρίδας κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση για τη διευκόλυνση των εκδρομέων.

Το μήνυμα των εορτών

Η εικόνα των στολισμένων χριστουγεννιάτικων δέντρων δίπλα στα παραταγμένα τρακτέρ σε Μπράλο, Κάστρο και Θήβα αποτυπώνει την απόφαση των αγροτών να μην εγκαταλείψουν τα σημεία ελέγχου. Όπως τονίζουν οι τοπικές συνελεύσεις, ο αγώνας για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους θα συνεχιστεί αδιάκοπα, με το βλέμμα στραμμένο στην κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με τη νέα χρονιά.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:49ΕΛΛΑΔΑ

Επεισοδιακή καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη: 27χρονος επιχείρησε να εμβολίσει αστυνομικό

08:37ΕΛΛΑΔΑ

Αθανασία Τσουμελέκα: Η εξομολόγηση για τη σεξουαλική παρενόχληση που δέχθηκε από προπονητή - «Του πήρα τα ρούχα και έφυγα»

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Ανυποχώρητοι οι αγρότες: Κλείνουν τις σήραγγες των Τεμπών για φορτηγά σήμερα, ανοίγουν δρόμους για τα Χριστούγεννα

08:19ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Οι αντιδραστήρες σύντηξης μπορεί να είναι το κλειδί για την ανακάλυψη σωματιδίων σκοτεινής ύλης

08:12ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Κηφισίας και Μεσογείων

08:04ΚΟΣΜΟΣ

«Στέγη» για την τρίτη ηλικία των... αιλουροειδών - Δύο ηλικιωμένοι ιαγουάροι μετακόμισαν σε ειδική μονάδα φροντίδας 

08:02ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγία Αναστασία η Φαρμακολύτρια: Ο θαυμαστός βίος και το μαρτύριο της

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έκλεψε Mercedes, πάλεψε με τον ιδιοκτήτη και γύρισε πίσω για το… iPhone του

07:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης πληρωμή: Πιστώνεται σε 1.000.000 δικαιούχους - Πόσα χρήματα είναι η Α' δόση

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Έπσταϊν: Οι 13 φωτογραφίες που «έκαναν φτερά» από τα αρχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης - Το στιγμιότυπο με τον Τραμπ και το απόκομμα με την πριγκίπισσα Νταϊάνα

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Σαρωτικοί έλεγχοι από τις 8 κάμερες: Πάνω από 1.500 παραβάσεις σε μόλις 4 ημέρες

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ: Νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής ΑΠΔ κοινών επιχειρήσεων

07:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα 7 μέτρα που αυξάνουν τις συντάξεις για το 2026 - Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρό αντικυκλωνικό Rex Block φέρνει την αλλαγή μετά τα Χριστούγεννα - Το πιθανό σενάριο για την Ελλάδα

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 22 Δεκεμβρίου

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανική προπαγάνδα ή «η φρίκη του πολέμου»; Ρώσοι στρατιώτες τρώνε ο ένας τον άλλον για να επιβιώσουν

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Έκλεισε το 2025 με… σπασμένα φρένα – Δέκα σερί νίκες μετά από 20 χρόνια!

06:36LIFESTYLE

Χριστούγεννα στο σπίτι: Σειρές στο Netflix και ταινίες στην TV που αξίζει να δείτε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:00ΕΛΛΑΔΑ

Οι Αρχές ξεκίνησαν ελέγχους στα πολεμικά καταφύγια σε κτίρια της Αθήνας - Δείτε εικόνες από υπόγειο της οδού 3ης Σεπτεμβρίου

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο θρύλος της «κοπέλας-καμήλας»: Από το τσίρκο στον έρωτα της ζωής της - Η ιστορία της Έλα Χάρπερ

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Πιλότος αρνήθηκε να απογειώσει αεροπλάνο επειδή ήταν απλήρωτος

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανική προπαγάνδα ή «η φρίκη του πολέμου»; Ρώσοι στρατιώτες τρώνε ο ένας τον άλλον για να επιβιώσουν

23:42ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλία: Σάλος με την «χρυσή» αγρότισσα που εισέπραξε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Έπσταϊν: Οι 13 φωτογραφίες που «έκαναν φτερά» από τα αρχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης - Το στιγμιότυπο με τον Τραμπ και το απόκομμα με την πριγκίπισσα Νταϊάνα

07:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρό αντικυκλωνικό Rex Block φέρνει την αλλαγή μετά τα Χριστούγεννα - Το πιθανό σενάριο για την Ελλάδα

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο πιθανόν είναι να χιονίσει στην Αθήνα - «Ο Γενάρης κρύβει εκπλήξεις» λέει ο Καντερές

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο «αρχιστράτηγος» των μπλόκων και η άγρια κόντρα των αγροτών με την κυβέρνηση παρά τις εκκλήσεις Μητσοτάκη για διάλογο

10:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο Πολικός Στρόβιλος γίνεται ισχυρότερος - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα τον Ιανουάριο

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Εργάτες από το Νεπάλ καθαρίζουν το ψηλότερο κτίριο του κόσμου στο Ντουμπάι από τα 828 μέτρα

13:51WHAT THE FACT

Υγρασία στο σπίτι: Η «πολωνική μέθοδος» για να εξαφανιστεί αμέσως

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπό διάλυση το Κίνημα Δημοκρατίας - Ο Κασσελάκης προσπαθεί να ανακόψει το κύμα φυγής

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδιος Χερν: O Ελληνοϊρλανδός που έκανε γνωστό τον ιαπωνικό πολιτισμό στη Δύση

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Ντόρα Γιαννακοπούλου

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Βροχερά Χριστούγεννα και παγωμένη Πρωτοχρονιά – «Κλείδωσε» ο καιρός για τις μέρες των εορτών

07:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα 7 μέτρα που αυξάνουν τις συντάξεις για το 2026 - Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα

08:37ΕΛΛΑΔΑ

Αθανασία Τσουμελέκα: Η εξομολόγηση για τη σεξουαλική παρενόχληση που δέχθηκε από προπονητή - «Του πήρα τα ρούχα και έφυγα»

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Σαρωτικοί έλεγχοι από τις 8 κάμερες: Πάνω από 1.500 παραβάσεις σε μόλις 4 ημέρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ