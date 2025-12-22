Ανυποχώρητοι οι αγρότες: Κλείνουν τις σήραγγες των Τεμπών για φορτηγά σήμερα

Ανυποχώρητοι παραμένουν οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι σε όλη τη χώρα, μετατρέποντας τα μπλόκα σε μόνιμα σημεία διαμαρτυρίας. Παρά το εορταστικό κλίμα των ημερών, οι κινητοποιήσεις όχι μόνο δεν ατονούν, αλλά ενισχύονται με συμβολικές δράσεις και στοχευμένους αποκλεισμούς εμπορικών κόμβων.

Ήπειρος: Αποκλεισμοί σε λιμάνια και σύνορα

Στην Ήπειρο, η ένταση παραμένει αμείωτη στα τέσσερα κεντρικά σημεία (Άρτα, Λούρος, Καλπάκι, Ηγουμενίτσα).

Ηγουμενίτσα: Χθες βράδυ, μέλη του συλλόγου «Θύαμις» μοίρασαν μανταρίνια στους οδηγούς στα διόδια της Τύριας, σε μια κίνηση ευχαριστίας για τη στήριξη των πολιτών. Ωστόσο, για απόψε (20:00 - 22:00) έχει προγραμματιστεί δίωρος αποκλεισμός του λιμανιού εξωτερικού για τα βαρέα οχήματα.

Κακαβιά: Στο Καλπάκι, οι αγρότες προχωρούν σε τρίωρο αποκλεισμό της κυκλοφορίας φορτηγών από και προς τα ελληνοαλβανικά σύνορα.

Άρτα και Πρέβεζα: Τα τρακτέρ παραμένουν παραταγμένα στη γέφυρα της Ιονίας Οδού και στην εθνική οδό στο ύψος του Λούρου.

Στερεά Ελλάδα: «Ανοιχτοί» δρόμοι για τους πολίτες

Στη Στερεά Ελλάδα, οι αγρότες τηρούν μια στάση ισορροπίας, επιδιώκοντας να μην ταλαιπωρήσουν τους ταξιδιώτες των Χριστουγέννων, στέλνοντας όμως σαφές μήνυμα στην κυβέρνηση.

Μπράλος: Παρά την παρουσία των τρακτέρ στην εθνική οδό, αποφασίστηκε να παραμείνουν ανοιχτοί οι παράδρομοι. «Είναι συνειδητή επιλογή να διευκολύνουμε τον κόσμο τις μέρες αυτές», δήλωσε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας, Γιώργος Παλιούρας, προειδοποιώντας όμως για ένταση των μέτρων αμέσως μετά τις γιορτές .

Χαλκίδα: Σήμερα το απόγευμα (18:00 - 21:00) αναμένεται αποκλεισμός της Υψηλής Γέφυρας , με την κυκλοφορία να εκτρέπεται αποκλειστικά από την παλιά γέφυρα.

Αταλάντη και Αφίδνες: Μετά το χθεσινό άνοιγμα των διοδίων στην Τραγάνα και τις Αφίδνες, οι αγρότες επανεξετάζουν τη στάση τους, ενώ για την Τρίτη και την Τετάρτη σχεδιάζεται η παραχώρηση μιας λωρίδας κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση για τη διευκόλυνση των εκδρομέων.

Το μήνυμα των εορτών

Η εικόνα των στολισμένων χριστουγεννιάτικων δέντρων δίπλα στα παραταγμένα τρακτέρ σε Μπράλο, Κάστρο και Θήβα αποτυπώνει την απόφαση των αγροτών να μην εγκαταλείψουν τα σημεία ελέγχου. Όπως τονίζουν οι τοπικές συνελεύσεις, ο αγώνας για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους θα συνεχιστεί αδιάκοπα, με το βλέμμα στραμμένο στην κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με τη νέα χρονιά.

Διαβάστε επίσης