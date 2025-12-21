Οι αγρότες άνοιξαν τις μπάρες στα διόδια Τραγάνας επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων
Οι αγρότες δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν με παρόμοιες δράσεις
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τις μπάρες των διοδίων Τραγάνας, στο 125ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, σήκωσαν στις 6 το απόγευμα της Κυριακής αγρότες της Αταλάντης, σε μια συμβολική κίνηση διαμαρτυρίας, όπως δηλώνουν οι ίδιοι.
Έτσι, η διέλευση των οχημάτων πραγματοποιείται ελεύθερα και χωρίς καταβολή διοδίων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
Νωρίτερα, οι αγρότες που συμμετέχουν στο μπλόκο της Αταλάντης, μετέφεραν ορισμένα από τα τρακτέρ τους και τα Ι.Χ. οχήματα τους στον σταθμό των διοδίων, προχώρησαν σε αποκλεισμό και τελικά σήκωσαν τις μπάρες των διοδίων.
Οι αγρότες δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν με παρόμοιες δράσεις.
Σχόλια
Trending
Διπλός σεισμός στη Ραφήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:08 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΠΑΟΚ: «Μνημείο αγωνιστικής αλλοίωσης και θεσμικής ανεπάρκειας»
19:53 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΛ – Ατρόμητος 0-0: Το απόλυτο... μηδέν στη Λάρισα
19:16 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Τουρκία: Φουντώνουν τα σενάρια για αντικατάσταση Φιντάν
17:18 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πέθανε η Ντόρα Γιαννακοπούλου
18:44 ∙ WHAT THE FACT
Ένας εκπληκτικός χάρτης του πυθμένα του Ατλαντικού Ωκεανού
19:15 ∙ TRAVEL
Γερμανία: Από το 2026 νέα αεροπορική θα πετάει στην Ελλάδα
13:51 ∙ WHAT THE FACT