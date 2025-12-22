Χριστούγεννα στα μπλόκα για τους αγρότες– Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις σε κομβικά σημεία

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, παραμένοντας με τα τρακτέρ τους σε κομβικά σημεία των εθνικών οδών και προχωρώντας σε νέες μορφές διαμαρτυρίας.

Ανυποχώρητοι στα μπλόκα της Δυτικής Θεσσαλίας

Στη Δυτική Θεσσαλία, οι αγρότες της Καρδίτσας παραμένουν στον Ε65, όπως και οι αγρότες των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου. Μέσα από καθημερινές συνελεύσεις ενημερώνονται για την πορεία των κινητοποιήσεων και αποφασίζουν νέες δράσεις, υλοποιώντας τις αποφάσεις της Πανελλαδικής σύσκεψης των μπλόκων.

Δηλώνουν πως δεν προτίθενται να αποχωρήσουν αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, κάνοντας λόγο για «αγώνα επιβίωσης» και προαναγγέλλοντας ακόμη πιο αποφασιστική συνέχεια.

Συμβολικό κλείσιμο στις σήραγγες των Τεμπών από το μπλόκο Νίκαιας

Οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας αποφάσισαν τον συμβολικό αποκλεισμό των σηράγγων των Τεμπών για τα φορτηγά, σήμερα στις 10:30 το πρωί, για περίπου τέσσερις ώρες. Τα τρακτέρ θα κινηθούν προς τον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης, επιτρέποντας ωστόσο τη διέλευση των Ι.Χ. και των λεωφορείων.

Παράλληλα, ανακοίνωσαν αναδιάταξη των τρακτέρ στον κόμβο της Νίκαιας, ώστε από την Τρίτη και μετά να διευκολύνεται η μετακίνηση των ταξιδιωτών ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων.

Αποχώρηση από τα διόδια Τραγάνας – Νέες δράσεις στον σχεδιασμό

Από τα διόδια της Τραγάνας, στο 125ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών–Λαμίας, οι αγρότες αποχώρησαν το βράδυ της Κυριακής.

Είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο από τις 18:00 το απόγευμα της Κυριακής και για περίπου δύο ώρες σήκωσαν τις μπάρες, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων και στα δύο ρεύματα, χωρίς καταβολή διοδίων.

Μετά τη λήξη της κινητοποίησης, τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα επέστρεψαν οργανωμένα στο μπλόκο στο ύψος της Αταλάντης. Όπως αναφέρουν οι ίδιοι, προγραμματίζονται και άλλες δράσεις, χωρίς προς το παρόν να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες.

Ανοιχτός ο Προμαχώνας για όλα τα οχήματα την Παραμονή και την ημέρα των Χριστουγέννων

Στον Προμαχώνα, η διέλευση παρέμεινε κλειστή για φορτηγά και νταλίκες μέχρι τις 21:00, ενώ στο μπλόκο της Εξοχής το σημείο διέλευσης ήταν κλειστό μέχρι τις 22:00.

Πάντως, ανοιχτός θα παραμείνει για τα φορτηγά ο Μεθοριακός σταθμός του Προμαχώνα τις παραμονές και ανήμερα Χριστουγέννων, όπως αποφάσισαν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι του μπλόκου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ενίσχυση του μπλόκου του Προμαχώνα θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Τρίτη 23 Δεκεμβρίου με αγρότες από όλο τον νομό που έχουν δώσει ραντεβού στις 10:00 στη διασταύρωση του Λευκώνα με προορισμό τον Μεθοριακό σταθμό.

Σημειώνεται ότι οι αγρότες θα ανοίξουν τον Μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα και την την ημέρα της Πρωτοχρονιάς.

Ωραιόκαστρο: Δεν άνοιξαν τις μπάρες, φόβοι για κυρώσεις

Στο μπλόκο του Ωραιοκάστρου, οι αγρότες τελικά δεν σήκωσαν τις μπάρες των διοδίων.

Μετά από ενημέρωση που είχαν από τον παραχωρησιούχο της Εγνατίας Οδού και την Τροχαία, ότι τυχόν άνοιγμα θα συνεπαγόταν ευθύνη για διαφυγόντα έσοδα και πιθανή εισαγγελική παρέμβαση, αποφάσισαν να μην προχωρήσουν στον αποκλεισμό και περιορίστηκαν στη διανομή των προϊόντων τους, με τα διόδια να παραμένουν κλειστά.

Ενεργά τα μπλόκα σε Κάστρο και Θήβα – Προβληματισμός για την ασφάλεια

Στο Κάστρο και τη Θήβα, οι αγρότες αποφάσισαν να παραμείνουν στα μπλόκα, θέτοντας ζήτημα οδικής ασφάλειας, καθώς με την αναδιάταξη των τρακτέρ πρόκειται να κλείσει η λωρίδα έκτακτης ανάγκης.

Στα Μάλγαρα, άνοιξε μετά τις 18:00 της Κυριακής το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη μέχρι τις 22:00, όπου νωρίτερα σημειώνονταν κυκλοφοριακά προβλήματα. Από την Τρίτη αναμένεται να ανοίξουν και οι δύο λωρίδες προς Αθήνα, ωστόσο οι αστυνομικές αρχές εκφράζουν επιφυλάξεις, λόγω των φωτιών που ανάβουν οι αγρότες δίπλα στο οδόστρωμα, οι οποίες δεν θεωρούνται συμβατές με την ασφαλή διέλευση των οχημάτων. Πιθανότερο σενάριο είναι να παραμείνει ανοιχτός ο κόμβος της Χαλάστρας.

Θεσσαλονίκη και Εξοχή: Κλειστά περάσματα και συνελεύσεις

Στη Θεσσαλονίκη, αποκλεισμένη παραμένει η διέλευση των οχημάτων στα Πράσινα Φανάρια, με την κυκλοφορία να ρυθμίζεται από την ΕΛ.ΑΣ. και, σύμφωνα με τους αγρότες, χωρίς να αναμένεται αλλαγή ούτε τη Δευτέρα.

Στην Εξοχή, οι αγρότες πραγματοποίησαν γενική συνέλευση, προκειμένου να καθορίσουν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεών τους.

