Όλο το σώμα σας είναι καλυμμένο με ακάρεα – Γιατί αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό

Τα ακάρεα ζουν στο έδαφος, το νερό, τα φυτά, τα ζώα, ακόμη και στο ανθρώπινο δέρμα. Αν και αυτό μπορεί να ακούγεται αηδιαστικό, οι επιστήμονες τονίζουν ότι τα περισσότερα ακάρεα είναι ακίνδυνα και αποτελούν φυσιολογικό μέρος των καθημερινών βιολογικών οικοσυστημάτων.

Πολλοί άνθρωποι κουβαλούν ακάρεα σε όλη τους τη ζωή χωρίς ποτέ να τα προσέχουν, καθώς μόνο λίγα είδη συνδέονται με αλλεργίες ή δερματικές παθήσεις. Η κατανόηση του τι είναι τα ακάρεα, πού ζουν και πώς αλληλεπιδρούν με το ανθρώπινο σώμα βοηθά στον διαχωρισμό των μύθων από την ιατρική πραγματικότητα.

Τι είναι τα ακάρεα;

Τα ακάρεα είναι μικροσκοπικά αρθρόποδα που ανήκουν στην υποκατηγορία των αραχνοειδών Acari, η οποία περιλαμβάνει επίσης τα τσιμπούρια. Έχουν εντοπιστεί χιλιάδες είδη ακάρεων.

Τα περισσότερα είναι εξαιρετικά μικρά (συνήθως έχουν μήκος μικρότερο από μισό χιλιοστό) καθιστώντας τα αόρατα με γυμνό μάτι. Παρά το μέγεθός τους, είναι από τους πιο άφθονους οργανισμούς στον πλανήτη.

Οι επιστήμονες ταξινομούν τα ακάρεα σε πολλές ομάδες ανάλογα με τον βιότοπό τους. Μερικά ζουν ελεύθερα στο έδαφος και βοηθούν στη διάσπαση της οργανικής ύλης, παίζοντας σημαντικό ρόλο στα οικοσυστήματα. Άλλα κατοικούν σε φυτά ή ζώα, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων.

Ενώ μερικά είδη είναι παράσιτα, η πλειοψηφία είναι ακίνδυνη ή ακόμα και ωφέλιμη σε φυσικά περιβάλλοντα.

Ακάρεα που ζουν φυσικά στο ανθρώπινο δέρμα

Πολλοί ενήλικες φιλοξενούν μικροσκοπικά ακάρεα που ονομάζονται Demodex. Αυτοί οι οργανισμοί ζουν σε θύλακες τρίχας και σμηγματογόνους αδένες, ειδικά στο πρόσωπο.

Δύο είδη συνδέονται συνήθως με τους ανθρώπους:

Demodex folliculorum, που συνήθως ζει σε θύλακες τρίχας Demodex brevis, που τείνει να κατοικεί σε σμηγματογόνους αδένες

Βρίσκονται συχνότερα σε περιοχές όπου η παραγωγή σμήγματος είναι υψηλότερη, όπως η μύτη, τα μάγουλα, το μέτωπο και οι βλεφαρίδες.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η πλειονότητα των ενηλίκων φέρουν αυτά τα ακάρεα. Τα βρέφη σπάνια τα έχουν, αλλά η παρουσία τους αυξάνεται με την ηλικία καθώς οι σμηγματογόνοι αδένες γίνονται πιο ενεργοί.

Αυτά τα ακάρεα τρέφονται κυρίως με σμήγμα και νεκρά κύτταρα του δέρματος. Υπό κανονικές συνθήκες, ζουν ήσυχα μέσα στο οικοσύστημα του δέρματος και δεν προκαλούν συμπτώματα.

Γιατί τα ακάρεα του δέρματος είναι συνήθως αβλαβή

Το ανθρώπινο δέρμα φιλοξενεί ένα σύνθετο μικροβιακό οικοσύστημα (μικροβίωμα του δέρματος), το οποίο περιλαμβάνει βακτήρια, μύκητες, ιούς και μικροσκοπικά αρθρόποδα όπως τα ακάρεα.

Σε υγιή άτομα, διάφοροι παράγοντες διατηρούν τους πληθυσμούς των ακάρεων σε ισορροπία:

Το ανοσοποιητικό σύστημα ρυθμίζει τους μικροβιακούς πληθυσμούς

Ο δερματικός φραγμός αποτρέπει την βαθύτερη εισβολή

Η παραγωγή φυσικού ελαίου (σμήγμα) περιορίζει την υπερβολική ανάπτυξη

Λόγω αυτών των ρυθμιστικών μηχανισμών, τα ακάρεα Demodex συνήθως παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα και συνυπάρχουν με τους ανθρώπους χωρίς να προκαλούν ασθένειες.

Πολλοί επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτά τα ακάρεα έχουν εξελιχθεί παράλληλα με τους ανθρώπους επί χιλιάδες χρόνια, σχηματίζοντας μια σταθερή σχέση μέσα στο δερματικό περιβάλλον.

Πότε τα ακάρεα του δέρματος μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα υγείας

Αν και ακίνδυνοι στις περισσότερες περιπτώσεις, οι πληθυσμοί των ακάρεων μπορεί μερικές φορές να αυξηθούν υπερβολικά. Όταν συμβαίνει αυτό, μπορεί να συμβάλλουν σε ορισμένες φλεγμονώδεις δερματικές παθήσεις.

Οι δερματολόγοι έχουν συνδέσει τα υψηλά επίπεδα Demodex με διαταραχές όπως:

Ροδόχρους ακμή : Χρόνια φλεγμονώδης πάθηση του δέρματος του προσώπου

: Χρόνια φλεγμονώδης πάθηση του δέρματος του προσώπου Βλεφαρίτιδα: Φλεγμονή των βλεφάρων

Φλεγμονή των βλεφάρων Δεμοδήκωση: Πάθηση που περιλαμβάνει υπερβολικούς πληθυσμούς ακάρεων

Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα ακάρεα μπορεί να προκαλέσουν ανοσολογικές αντιδράσεις ή να αλληλεπιδράσουν με βακτήρια στο δέρμα, επιδεινώνοντας τη φλεγμονή.

Οι θεραπείες συνήθως επικεντρώνονται στην μείωση αυτής της φλεγμονής και στον έλεγχο των πληθυσμών των ακάρεων χρησιμοποιώντας τοπικά φάρμακα που συνταγογραφούνται από δερματολόγους.

Ακάρεα σκόνης: Αυτά που ζουν στο σπίτι σας

Τα ακάρεα σκόνης είναι ένας διαφορετικός τύπος ακάρεων, που ζει κυρίως σε εσωτερικούς χώρους.

Αυτά τα ακάρεα ευδοκιμούν σε ζεστές, υγρές συνθήκες και βρίσκονται συνήθως σε:

Στρώματα

Κρεβάτια και μαξιλάρια

Χαλιά και ταπετσαρίες επίπλων

Κουρτίνες και υφασμάτινες επιφάνειες

Τα ακάρεα σκόνης τρέφονται με μικροσκοπικές νιφάδες νεκρού δέρματος που αποβάλλονται από ανθρώπους και κατοικίδια.

Σε αντίθεση με τα παρασιτικά ακάρεα, δεν δαγκώνουν ούτε ζουν στο σώμα. Ωστόσο, μπορούν να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις σε ευαίσθητα άτομα.

Γιατί τα ακάρεα σκόνης προκαλούν αλλεργίες

Τα καθαυτά ακάρεα σκόνης δεν είναι επιβλαβή, αλλά οι πρωτεΐνες στα απόβλητά τους και στα θραύσματα του σώματός τους μπορούν να προκαλέσουν ανοσολογικές αντιδράσεις.

Σε άτομα με αλλεργίες στα ακάρεα σκόνης, η έκθεση μπορεί να οδηγήσει σε συμπτώματα όπως:

Φτέρνισμα

Ρινική συμφόρηση

Ρινική καταρροή

Κνησμός ή υγρά μάτια

Συμπτώματα άσθματος

Αυτές οι αντιδράσεις εμφανίζονται, επειδή το ανοσοποιητικό σύστημα αναγνωρίζει λανθασμένα τις πρωτεΐνες των ακάρεων σκόνης ως επικίνδυνους εισβολείς.

Η αλλεργία στα ακάρεα σκόνης είναι μια από τις πιο συχνές αλλεργίες σε εσωτερικούς χώρους παγκοσμίως.

Η μείωση της εσωτερικής υγρασίας, το τακτικό πλύσιμο των κλινοσκεπασμάτων και η χρήση προστατευτικών καλυμμάτων στρώματος μπορούν να βοηθήσουν στην μείωση της έκθεσης σε αλλεργιογόνα.

Ποια ακάρεα προκαλούν ψώρα

Ένα είδος ακάρεων προκαλεί πραγματική δερματική προσβολή: το Sarcoptes scabiei, το παράσιτο που ευθύνεται για την ψώρα.

Σε αντίθεση με τα ακίνδυνα ακάρεα του δέρματος, τα ακάρεα της ψώρας εισχωρούν στο εξωτερικό στρώμα του δέρματος όπου γεννούν τα αυγά τους. Αυτό πυροδοτεί μια ισχυρή ανοσολογική αντίδραση που προκαλεί έντονο κνησμό.

Συνήθη συμπτώματα της ψώρας από ακάρεα:

Σοβαρός κνησμός, συχνά χειρότερος τη νύχτα

Εξάνθημα με μικρά εξογκώματα ή φουσκάλες

Λεπτές γραμμές στο δέρμα που μοιάζουν με λαγούμια

Η ψώρα εξαπλώνεται μέσω στενής επαφής δέρματος-με-δέρμα και μερικές φορές μέσω κοινόχρηστων ρούχων και κλινοσκεπασμάτων.

Η πάθηση αντιμετωπίζεται με συνταγογραφούμενα τοπικά φάρμακα που εξαλείφουν τα ακάρεα.

Μπορείτε να εξαλείψετε πλήρως τα ακάρεα;

Για τους περισσότερους η πλήρης εξάλειψη των ακάρεων δεν είναι ούτε απαραίτητη ούτε καν εφικτή.

Τα ακάρεα του δέρματος αποτελούν φυσικό μέρος του μικροβιώματος και η παρουσία τους δεν υποδηλώνει κακή υγιεινή.

Τα ακάρεα της σκόνης είναι επίσης εξαιρετικά δύσκολο να απομακρυνθούν πλήρως από τα εσωτερικά περιβάλλοντα. Αντίθετα, η εστίαση αφορά απλά την μείωση της έκθεσης σε αλλεργιογόνα.

Χρήσιμα βήματα:

Πλύση κλινοσκεπασμάτων με ζεστό νερό τακτικά

Χρήση καλυμμάτων στρωμάτων και μαξιλαριών ανθεκτικών στα αλλεργιογόνα

Διατήρηση χαμηλής εσωτερικής υγρασίας

Συχνό σκούπισμα χαλιών και ταπετσαριών με ηλεκτρική σκούπα

Αυτά τα μέτρα βοηθούν στην μείωση των επιπέδων αλλεργιογόνων αντί να απομακρύνουν πλήρως τα ακάρεα.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι τα ακάρεα ορατά με γυμνό μάτι;

Τα περισσότερα ακάρεα είναι μικροσκοπικά και δεν μπορούν να παρατηρηθούν χωρίς μεγέθυνση. Τα ακάρεα της σκόνης και τα ακάρεα του δέρματος είναι πολύ μικρά, για να είναι ορατά στο ανθρώπινο μάτι.

Μπορείτε να νιώσετε τα ακάρεα στο δέρμα σας;

Όχι. Τα ακάρεα που ζουν κανονικά στο ανθρώπινο δέρμα είναι μικροσκοπικά και δεν προκαλούν αντιληπτές αισθήσεις.

Είναι τα ακάρεα επικίνδυνα για τους ανθρώπους;

Τα περισσότερα ακάρεα είναι ακίνδυνα. Μόνο ορισμένα είδη, όπως τα ακάρεα της ψώρας ή τα ακάρεα της σκόνης σε αλλεργικά άτομα, προκαλούν ιατρικά προβλήματα.

Πώς ξέρετε αν έχετε ακάρεα στο δέρμα σας;

Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν το γνωρίζετε. Οι δερματολόγοι μπορούν να ανιχνεύσουν ακάρεα με μικροσκόπιο εάν υπάρχει υποψία για δερματική πάθηση όπως η ροδόχρους ακμή ή δεμοδήκωση.

Συμπέρασμα

Τα ακάρεα είναι μικροσκοπικά αραχνοειδή που υπάρχουν σχεδόν παντού στη φύση, συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπινου δέρματος. Τα περισσότερα είδη, όπως τα ακάρεα Demodex που ζουν σε θύλακες τρίχας, είναι ακίνδυνα και αποτελούν μέρος του φυσικού μικροβιώματος του δέρματος.

Προβλήματα υγείας προκύπτουν μόνο σε συγκεκριμένες καταστάσεις, όπως αλλεργικές αντιδράσεις στα ακάρεα της σκόνης ή λοιμώξεις που προκαλούνται από ακάρεα της ψώρας. Ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις, υπάρχουν διαθέσιμες αποτελεσματικές θεραπείες και στρατηγικές πρόληψης.

Πηγές:

theconversation.com

nhs.uk

mayoclinic.org

cdc.gov

harvard.edu